Bakan Yardımcısı Gürcan: "Sanayi üretiminde büyümeye devam ediyoruz" - Son Dakika
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Bakan Yardımcısı Gürcan: "Sanayi üretiminde büyümeye devam ediyoruz"

27.06.2022 17:21

Bakan Yardımcısı Gürcan: "Sanayi üretiminde büyümeye devam ediyoruz" Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan: "G20 Ülkeleri içinde en fazla büyüyen ülkeler içindeyiz" Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan yaptığı açıklamada, Türkiye'nin şu anda G20 ülkeleri içinde en fazla...

Bakan Yardımcısı Gürcan: "Sanayi üretiminde büyümeye devam ediyoruz"

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan:

"G20 Ülkeleri içinde en fazla büyüyen ülkeler içindeyiz"

AFYONKARAHİSAR - Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan yaptığı açıklamada, Türkiye'nin şu anda G20 ülkeleri içinde en fazla büyüyen 3'üncü ülke konumunda olduğunu ifade ederek, "Sanayi üretimi yıllık bazda güçlü artışla devam ediyor. Sanayi üretim endeksimizde güçlü bir yükseliş var. Pandemiden 3 ay sonra hızlı bir yükseliş sergileyerek bugün itibariyle 30 milyon 400 bin istihdam sayısına ulaşmış bulunuyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan biri dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Afyonkarahisar'a geldi. Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası'nda iş adamlarıyla buluştu. ATSO Meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'nın yanı sıra AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay ile iş adamları katıldı.

"30 milyon 400 bin istihdam sayısına ulaştık"

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, "Türkiye şu anda G20 ülkeleri içinde en fazla büyüyen 3. Ülke konumunda büyümesini devam ettirmektedir. Bu büyümeyi sağlarken de ülkenin pozitif bir büyümesi oldu. Sanayi üretimi yıllık bazda güçlü artışla devam ediyor. Sanayi üretim endeksimizde güçlü bir yükseliş var. İstihdam da özellikle pandemi sürecinde ciddi bir düşüş olmuştu. 2020'nin ilk çeyreğinde sert bir düşüşle 25 milyon 300'e kadar gerileyen istihdam sayımızda pandemiden 3 ay sonra hızlı bir yükseliş sergileyerek bugün itibariyle 30 milyon 400 bin istihdam sayısına ulaşmış bulunuyoruz. İşsizlik oranımızda yüzde 14,1'e kadar çıkmışken o da bugün itibariyle yüzde 11,3'e kadar geriledi. Bu rakamlar özellikle biraz sonra bahsedeceğim yeni ekonomi modeli ve yatırıma yönelik modelin güçlü göstergeleridir" dedi.

"Çiftçimize 90 milyar lira destekte bulunduk"

"Bu yeni modelle beraber özellikle reel kur politikası ve düşük faiz politikamızla beraber sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle geçtiğimiz yıl başlatmış olduğu model ile ihracatımızda çok ciddi bir yükselişi getirdi" diyen Gürcan: "Yıllıklandırılmış ihracatımız Mayıs ayı itibariyle 242, 6 milyar dolara yükseldi. Geçtiğimiz yıl bu rakam yüzde 65, 7 milyar dolar idi. Burada çok ciddi bir yükseliş trendine girdik. Gene aynı aya baktığımızda da ilk 5 ay da ihracatımızda diğer geçtiğimiz yıllara göre çok daha üzerinde bir yükselişi görebiliyoruz. 1 milyar doların üzerinde satış yaptığımız ürün sayımız 51'e yükseldi. 51 ürünü 1 milyar dolar üzerinde ihraç ediyoruz. Tabi ki bu ihracattaki ürün yelpazesi Türkiye'nin güçlü alt yapısı ve sanayideki gelişimi gösteriyor. İnşallah Afyonkarahisar'da bundan sonra ihracat yelpazesine genişleterek ekonomiye değer katmaya devam edecek. Son 5 yılda çiftçilerimize yaklaşık 90 milyar TL tutarında destek de bulunduk, desteklerimiz devam edecek."

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AFYONKARAHİSAR - Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gürcan, Afyonkarahisar'da konuştu AFYONKARAHİSAR - Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gürcan, Afyonkarahisar'da konuştu AFYONKRAHİSAR - Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gürcan, Afyonkarahisar'da ziyaretlerde bulundu AFYONKRAHİSAR - Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gürcan, Afyonkarahisar'da ziyaretlerde bulundu
Kaynak: İHA

Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Yardımcısı Gürcan: 'Sanayi üretiminde büyümeye devam ediyoruz' - Son Dakika

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