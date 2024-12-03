Bakan Yumaklı, DSİ tarafından yapılan 564 tesisin toplu açılış töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Ekonomi

Bakan Yumaklı, DSİ tarafından yapılan 564 tesisin toplu açılış töreninde konuştu Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2025'te 52 yeni baraj ve gölet inşa ederek, 512 milyon metreküp suyu depolayacaklarını belirterek, "Suyu daha az kullanan yapay zeka destekli sulama otomasyonu ve elektronik su yönetim sistemlerini yaygınlaştıracağız.

03.12.2024 16:17
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2025'te 52 yeni baraj ve gölet inşa ederek, 512 milyon metreküp suyu depolayacaklarını belirterek, "Suyu daha az kullanan yapay zeka destekli sulama otomasyonu ve elektronik su yönetim sistemlerini yaygınlaştıracağız. 2025'te 7 bölgemizdeki 20 pilot sahada bu sistemi kuracağız." dedi.

Yumaklı, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce (DSİ) yapımı tamamlanan 564 tesisin toplu açılış töreninde konuştu.

Bakanlık olarak tarım, orman ve su alanlarının sürdürülebilir yönetimi konusunda önemli çalışmalar yürüttüklerine dikkati çeken Yumaklı, faaliyetlerinin ana çıkış noktasının su olduğunu söyledi.

Yumaklı, suyun gıda arz güvenliğinin ve sürdürülebilir tarımın olmazsa olmaz unsuru olduğuna işaret ederek, bu yıl hayata geçirilen tarımsal üretim planlamasının ana belirleyicisinin de su olduğunu dile getirdi.

DSİ'nin de su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması için çalıştığını belirten Yumaklı, şöyle konuştu:

"DSİ, zatıalinizin (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan) liderliğinde, son 22 yılda, tarım, enerji, çevre ve hizmet sektörlerinin can damarı olan su alanında sayısız rekorlara imza atmıştır. DSİ, kuruluşundan bugüne yaptığı yatırımın neredeyse yarısını son 22 yılda gerçekleştirmiştir. Tüm bu yatırımlar, aziz milletimiz geleceğe güvenle baksın, refah içinde yaşasın, ülkemiz muhtemel gıda ve enerji krizlerine hazır olsun diye hayata geçirilmiştir."

Yumaklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Suyumuzu korumakla vatanımızı korumak arasında mahiyet itibarıyla hiçbir fark yoktur." sözünün çalışmalarının ilham kaynağı olduğunu vurgulayarak, bu düsturla hareket ettiklerini ve çalışmaları her türlü riski dikkate alarak gerçekleştirdiklerini söyledi.

Söz konusu risklerin başında, iklim değişikliğinin de güçlü etkisiyle, kurak periyotların sıklığında ve şiddetinde yaşanan artış geldiğine işaret eden Yumaklı, DSİ'nin geliştirdiği projeler ve aldığı tedbirlerle, gerek tarım ve sanayide gerekse hizmet ve çevre sektörlerinde su ihtiyacının karşılanmasını kesintisiz şekilde sürdürdüklerini kaydetti.

"Borulu kapalı sulama sistemlerinin oranını 2028'e kadar yüzde 45'e yükselteceğiz"

Yumaklı, yatırımlara hız kesmeden devam edeceklerini belirterek, şunları söyledi:

"Bu minvalde, Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Projemiz kapsamında kuraklık izleme sistemleri kuruyoruz. 2025'te 52 yeni baraj ve gölet inşa ederek, 512 milyon metreküp suyu depolayacağız. Borulu kapalı sulama sistemlerinin oranını yüzde 6'dan yüzde 35'e çıkardık. Bu rakamı 2028'e kadar yüzde 45'e yükselteceğiz. Suyu daha az kullanan yapay zeka destekli sulama otomasyonu ve elektronik su yönetim sistemlerini yaygınlaştıracağız. 2025'te 7 bölgemizdeki 20 pilot sahada bu sistemi kuracağız."

Yeni içme suyu yatırımlarıyla şehirlerin temiz içme suyu kapasitelerini artırmaya devam edeceklerine dikkati çeken Yumaklı, kullanılmış suları arıtıp tarımsal sulamada tekrar kullanılmasını daha yaygın hale getireceklerini dile getirdi.

Yumaklı, yeraltı sularını beslemek ve buharlaşmayı önlemek için yeraltı depoları ve suni besleme tesisleri inşa edeceklerine işaret ederek, "Halihazırda 145 olan bu sayıyı, 2028'e kadar 195'e çıkaracağız. Üreticimizin enerji maliyetlerini düşürmek için yüzer güneş enerjisi santralleri kuruyoruz. Keban Barajı ile başladığımız yüzer GES kapasitesini, ilerleyen yıllarda daha da artıracağız." dedi.

"Su Verimliliği Seferberliği'ni yayma faaliyetlerimizi sürdürüyoruz"

DSİ'nin, taşkınlarla mücadelenin yanı sıra deprem ve orman yangını gibi tüm afetlerde, güçlü makine parkı ve tecrübeli personeliyle, sahada ve milletin yanında olmaya devam edeceğinin altını çizen Yumaklı, şunları kaydetti:

"Su kaynaklarının etkin yönetimi ve verimli kullanımı amacıyla zatıalinizin onayıyla kurulan Ulusal Su Kurulu çalışmalarını sürdürüyor. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi öncülüğünde başlattığımız Su Verimliliği Seferberliği'ni yayma faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Su Kanunu ve Taşkın Kanunu ile alakalı geniş kapsamlı çalışmalarımız da devam ediyor."

Yumaklı, 564 yeni tesisin hayata geçirileceğini belirterek, "Bu tesislerin hayata geçirilmesinde bizlere en büyük cesareti, zatıalinizin vizyonu ve liderliği vermiştir. Bakanlığım ve çalışma arkadaşlarım adına şükranlarımı arz ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Bakan Yumaklı, DSİ tarafından yapılan 564 tesisin toplu açılış töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika

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