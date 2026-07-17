Bakan Yumaklı: Kayısıda Zirai Don Sonrası Desteklerle Üretim Sürdü

Malatya'da kayısı hasadına katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, geçen yıl yaşanan zirai donun ardından aynı bahçeyi yeniden ziyaret ettiklerini belirterek, üreticilere verilen desteklerin üretimin devamı açısından önemli olduğunu söyledi.

Bir dizi program için Malatya'ya gelen Bakan Yumaklı, geçen yıl nisan ayında yaşanan şiddetli zirai donun ardından aynı bahçeye geldiklerini hatırlattı. O dönemde ağaçlarda ürün bulunmadığını ifade eden Yumaklı, üreticilere devletin yanlarında olacağını söylediklerini belirtti.

Geçen yıl bahçede umut olmadığını ifade eden Bakan Yumaklı, "Buradan bütün Malatya'daki ve Türkiye'nin dört bir tarafındaki zirai dondan etkilenen üreticilerimize, 'Siz hiç endişe etmeyin. Biz devlet olarak, hükümet olarak sizin yanınızdayız. Sakın ola ki herhangi bir ağacı kesmeyin. Bunların nasıl bakımlarının yapılacağı konusunda sizlerle beraber olacağız. Arkadaşlarımız sizin yanınızda olacak. İnşallah önümüzdeki sezon bu ağaçlardan hepimizin yüzünü güldürecek şekilde ürün alacağız' dedik. Nitekim de öyle oldu. Bugün hepimizin yüzünü güldüren, geçtiğimiz senenin o karamsar zamanını üzerimizden atan çok güzel bir ürün görüyoruz" dedi.

Kayısının Türkiye açısından stratejik ürünlerden biri olduğunu kaydeden Bakan Yumaklı, "Türkiye olarak dünya üretiminde kayısıda birinci sıradayız. Malatya da üretimde Türkiye'de birinci sırada. Malatya kayısısının coğrafi işareti bulunuyor. Kuru kayısı üretiminde de Malatya'nın oranı yüzde 85. dolayısıyla Malatya'nın kayısı anlamında bütün dünyaya bir çıkış kapısı olduğunu söylemek mümkün. Kayısının Malatya ekonomisine yaklaşık 19 milyar liralık katkısı bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Geçen yıl yaşanan zirai donun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hızlı şekilde harekete geçildiğini belirten Yumaklı, "TARSİM sigortası yaptırmış olan üreticilerimize verilen sigorta hasar bedeliyle birlikte sigortası olmayan üreticilerimizin de üretime devam edebilmesi amacıyla toplam yaklaşık 47 milyar liralık zirai don desteği verildi. Bunun yaklaşık 8 milyar liralık kısmı Malatya'ya ulaştı. Üreticilerimizle yaptığımız görüşmelerde bunun üretimin sürdürülebilirliği açısından ne kadar önemli olduğu bir kez daha görüldü" dedi.

Malatya'da faaliyet gösteren Kayısı Araştırma Enstitüsü'nün çalışmalarına da değinen Yumaklı, kayısının katma değerinin artırılması amacıyla çalışmaların sürdüğünü belirterek, özellikle kükürtleme ve kurutma tesislerinin yaygınlaştırılması için gayret gösterildiğini söyledi. Geçen yıl ziyaret ettiği üreticinin bahçesine yeniden geldiklerini ifade eden Yumaklı, "Geçen sene Hüseyin abinin bahçesine geldiğimizde yüzünü biraz asık görmüştük. Kucaklaştık ve 'Hiç merak etme, biz devlet olarak hem senin hem de bütün üreticilerimizin yanındayız' dedik. Burada 408 dekarlık alanda yaklaşık 3 bin 400 ağaç bulunuyor" dedi.

İklim değişikliğinin tarımı doğrudan etkilediğini belirten Yumaklı, üreticilere tarım sigortası yaptırmaları çağrısında bulunarak, "İklim değişikliği artık her şeyimizi etkilemeye başladı. Buna göre hazır olmamız gerekir. Tarım sigortası yaptırılması konusunu buradan tekrar ifade edelim. Tarım sigortası yaptırmayan üreticilerimizin daha sonra karşılaşacakları sorunların sürdürülebilir şekilde telafi edilmesi mümkün değil. Artık iklimin bize yarın ne getireceğini bugünden bilmek mümkün değil. Ama bizim hazır olmamız gerekir" ifadelerini kullandı.

Üreticilerin tarımsal afetler sonrasında Bakanlığın yönlendirmelerini dikkate almalarının önemine işaret eden Yumaklı, "Bu konu gerçekleştiğinde kulaktan dolma bilgilerle değil, Bakanlığımızın üretimin sürdürülmesi ve gerçekleştirilmesi için yaptığı yönlendirmelere mutlaka riayet edelim. Eğer bunu yaparsak işte bugünkü güzel sonuçları almış oluyoruz" dedi.

Bakan Yumaklı, konuşmasının sonunda Malatya'da ve ülke genelinde devam eden hasat döneminin hayırlı, bereketli ve kazasız belasız geçmesini diledi. - MALATYA