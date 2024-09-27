Bakan Yumaklı, Modern Hayvancılık Tesislerini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Ekonomi

Bakan Yumaklı, Modern Hayvancılık Tesislerini Ziyaret Etti

Bakan Yumaklı, Modern Hayvancılık Tesislerini Ziyaret Etti

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gaziantep'te Altunkaya Şirketler Grubu'nun hayvancılık tesislerini ziyaret ederek, modern ve hijyenik koşullarda yapılan çalışmaları inceledi. Yumaklı, Türkiye'nin böyle tesislere ihtiyaç duyduğunu belirtti.

27.09.2024 13:31  Güncelleme: 13:44
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gaziantep'te Altunkaya Şirketler Grubu'nun hayvancılık tesislerinde inceleme yaptı. Modern ve hijyenik tesisleri çok beğendiğini ifade eden Bakan Yumaklı, Altunkaya Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya'yı kutlayarak Türkiye'nin böyle tesislere ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Altunkaya Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve beraberindekilere tesisleri gezdirerek teknik bilgi verdi ve yapılan üretimlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Altunkaya, "Burada 11 bin 200 baş hayvan kapasiteli besi çiftliğimizde hem et, hem de süt ağırlıklı hayvancılık yapıyoruz. Ahırlarımız sektördeki en teknolojik yatırımlar olup, ülkemizde hayvancılığın yeniden gelişmesine katkı sağlamak istiyoruz" dedi.

Çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Gaziantep'e gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın, Oğuzeli ilçesinde bulunan Altunkaya Şirketler Grubu'na bağlı hayvancılık tesislerini ziyaretine Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep İl Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Karayılan, MAREV Başkanı Abdulkerim Arslan'ın yanı sıra çok sayıda bürokrat katıldı.

"Hijyenik ve teknolojik yatırım"

Altunkaya Şirketler Grubu'nun modern tesislerinde incelemelerde bulunan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Yumaklı, tesislere hayran kaldı. Yumaklı, tesisleri son derece "Hijyenik ve teknolojik" bulurken, "İnanılmaz ve muhteşem" gibi ifadeler kullandı. Altunkaya Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya'yı kutlayan Bakan Yumaklı, "Ülkemiz hayvancılığı açısından örnek bir tesiste incelemelerde bulunmanın mutluluğunu yaşadım. Böylesine gerek teknolojik, gerekse de işletmecilik anlayışı olmak üzere her anlamda kusursuz bir tesisi ülkemiz hayvancılığına kazandıran Mahsum Altunkaya'yı kutluyorum. Bakanlık olarak böyle modern yatırımları çok önemsiyoruz. Bakanlığımız ve yatırımcılarımız el ele vererek ülkemiz tarımını, hayvancılığını yeniden ayağa kaldırmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

2,9 milyarlık destek bugün hesaplara geçiyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı basın mensuplarının sorularını da yanıtlarken, "Gaziantep'in tarım açısından önemli bir şehir olduğunu ifade ederek 1 Ocak itibarıyla 5 yıllık bir hayvancılık yol haritası açıkladıklarını dile getirdi. Bakan Yumaklı, "Tarıma vermiş olduğumuz desteklerimiz devam ediyor. Bugün itibarıyla 2 milyar 900 milyonluk bir destek ödemesi, buzağı desteklemeleri ve diğer desteklemeler başta olmak üzere üreticilerimizin hesabına yatmış olacak. Buradan da üreticilerimize duyurmuş olalım. Bugün itibarıyla 2 milyar 900 milyon liralık destek ödemeleri üreticilerimizin hesaplarına yatmış olacak. Hem Gaziantep şehrini ve girişimcimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Kendilerinin bu örnek uygulamalarının ülkemizdeki diğer girişimcilere, diğer üreticilere bir hedef olarak konmasını özellikle diliyorum. Hayvan hastalıklarıyla mücadeleyi çok önemsediğimizin tekraren altını çizeyim. Dolayısıyla 17 Eylül'den başlayan şap aşılamasının 1 ay süreceğini ve bunda da Türkiye'deki bütün üreticilerimizin hayvanlarını aşılamakla alakalı bu süreç içinde işlemlerini yaptırmalarını özellikle kendilerinden istirham ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Bakan Yumaklı, Modern Hayvancılık Tesislerini Ziyaret Etti - Son Dakika

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