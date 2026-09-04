Bakan Yumaklı Sivas'ta gıda arz güvenliğinin tehdit altında olduğunu açıkladı - Son Dakika
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Bakan Yumaklı Sivas'ta gıda arz güvenliğinin tehdit altında olduğunu açıkladı

Bakan Yumaklı Sivas\'ta gıda arz güvenliğinin tehdit altında olduğunu açıkladı
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sivas'ta yaptığı konuşmada savaşlar ve jeopolitik gerilimlerin gıda arz güvenliğini tehdit ettiğini belirtti. Yumaklı, son 24 yılda Sivas'a 124 milyar liralık destek sağlandığını ve 12 milyar liralık zirai gelir artışı elde edildiğini ifade etti.

Sivas'ta katıldığı bir programda konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı; savaşların, jeopolitik gerilimlerin, ülkelerin tedarik zincirlerini yeniden şekillendirirken gıda arz güvenliği de tehdit ettiğini açıkladı.

Sivas kongresinin 107. Yıl dönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde Sivas'ta bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, katıldığı bir programda yaptığı konuşmada savaşların gıda arz güvenliğini tehdit ettiğini belirterek, "Son dönemde yaşadığımız birçok gelişme, dünyanın bir kırılma noktasında olduğunu gösteriyor. İklim değişiyor. Yağış rejimleri değişiyor. Kuraklık artıyor. Su kaynakları üzerindeki baskı büyüyor. Savaşlar ve jeopolitik gerilimler, ülkelerin tedarik zincirlerini yeniden şekillendiriyor. Bu durum ise birçok ülkeyi etkileyerek, gıda arz güvenliği tehdit ediyor. Bunun yanı sıra, dünya nüfusu da hızla artıyor. Bunun anlamı şudur. Bugünün dünyası için ürettiğimiz kadar üretmek, gelecekte bize yetmeyecek. Daha fazla insanı, daha sınırlı kaynaklarla beslemek zorundayız. Bu üretimi yaparken de bazı kısıtlarımız var, elbette. Toprağımız sınırlı. Suyumuz sınırlı. Üretim maliyetlerimiz artıyor. Üzerimizdeki iklim baskısı ağırlaşıyor. O halde artık sadece kendimize 'Ne kadar alan ekiyoruz? diye soramayız. Asıl sorumuz şu olmalı: Bir dekardan ne kadar verim alıyoruz? Sadece kaç hayvanımız var? diyemeyiz. Hayvan başına verimimiz ne kadar? diye sormalıyız. Sadece Ne kadar üretiyoruz? diyemeyiz. Ürettiğimiz ürünün katma değeri ne kadar? diye bakmalıyız. İşte geleceğin tarımının bu anlayış üzerine kurulması gerekiyor" dedi.

24 yılda 12 milyarlık gelir artışı

Yumaklı, Sivas'ta son 24 yılda 12 milyarlık zirai gelir artışı sağlandığını ifade ederek, "Türkiye olarak, biz bu dönüşümü yıllardır görüyor ve tarım politikalarımızı buna göre şekillendiriyoruz. Son 24 yılda tarımsal desteklerden sulamaya, kırsal kalkınmadan hayvancılığa, AR-GE'den teknolojiye kadar büyük bir dönüşüm gerçekleştirdik. Üreticimizin emeği, çiftçimizin alın teriyle birlikte, ülkemize güçlü bir tarımsal üretim alt yapısı kazandırdık. Geleceğin Türkiye'sinin gıda arz güvenliğini korumak için de çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Şehirlerimizi kendi potansiyeline göre değerlendiriyor ve buna göre yatırımlarımızı şekillendiriyoruz. Güzel şehrimiz Sivas'ın da gücü; toprağında, meralarında, hayvancılık kültüründe, üreticisinin tecrübesinde ve geniş bir tarımsal potansiyeldir. Bakanlık olarak biz de, Sivas'ın bu potansiyelini verimli bir şekilde kullanması için sektörü destekleyici hibe ve yatırımlara imza attık ve atıyoruz. Bu doğrultuda, son 24 yılda yaklaşık 124 milyar liralık destek ve yatırım gerçekleştirdik. Su ve sulama alanında 369 tesisi hizmete aldık. 692 bin dekar araziyi sulamaya açarak 12 milyar liralık zirai gelir artışı sağladık" şeklinde konuştu.

10 bina yakın proje desteklendi

Yumaklı 10 bine yakın projeye destek verdiklerini hatırlatarak şunları söyledi. "Kırsal Kalkınma ve ORKÖY kapsamında hibe ve kredi vererek, 10 bine yakın projeyi destekledik. Zara Balı ve Kangal Koyunu gibi 22 ürünü coğrafi işaretle tescil ederek markalaştırdık. Yetiştiricilerimizin ekonomik hayvancılık yapmaları için yaklaşık 800 bin dekar alanda mera ıslah çalışmasını tamamladık. Bakanlık olarak verdiğimiz destekler ve yaptığımız yatırımlarla, Sivaslı üreticilerimiz hem modern tarımla buluştu hem de üretimde verimini artırdı. Bu sayede; Bitkisel üretim miktarını yüzde 167, Küçükbaş Hayvan varlığını yüzde113, Su ürünleri miktarını yüzde170, Arılı Kovan varlığını yüzde 85, Bal üretimini de yüzde78 artırdık. Bal üretiminde Sivas'ın ülkemizde 4. sırada olduğunu özellikle vurgulamak isterim. Yapılan bu çalışmalarla Sivas'ın tarımsal hasılasını 34 milyar liraya çıkardık. Son 24 yılda Sivas'ın yeşiline yeşil katmak için de yaklaşık 128 milyon fidanı toprakla buluşturduk."

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanı, Politika, Ekonomi, Sivas, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Yumaklı Sivas'ta gıda arz güvenliğinin tehdit altında olduğunu açıkladı - Son Dakika

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