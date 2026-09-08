Bakanlar, Filenin Sultanları'nın dezenformasyon videosunu paylaşıp bilinçli olmaya çağırdı - Son Dakika
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Bakanlar, Filenin Sultanları'nın dezenformasyon videosunu paylaşıp bilinçli olmaya çağırdı

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Hazine ve Maliye, Ulaştırma, Tarım ve Enerji bakanları, sosyal medyada 'Dezenformasyona Dur De' kampanyasına destek veren A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın videosunu paylaştı. Bakanlar, vatandaşları kaynağı belirsiz bilgileri paylaşmadan önce düşünmeye, sorgulamaya ve doğrulamaya davet etti.

Ekonomi yönetimi bakanları, "Dezenformasyona Dur De" kampanyasına destek veren A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın videosunu paylaşarak, herkesi sosyal medyada paylaşım yaparken bilinçli olmaya davet etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından, "Bilgi kirliliğine karşı en güçlü kalkan, bilinçli bireylerdir. Paylaşmadan önce bir kez daha düşün. Gerçeğe sahip çık, Dezenformasyona Dur De!" paylaşımında bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bilginin hızla yayıldığı bir dünyada, doğru bilgiye ulaşmanın herkesin sorumluluğu olduğunu belirterek, "Kaynağını bilmediğimiz, doğruluğundan emin olmadığımız hiçbir bilgiyi yaymayalım. Önce düşünelim, sorgulayalım, doğrulayalım. 'Dezenformasyona Dur De' diyelim, gerçeğin yanında olalım." ifadesini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Paylaşmadan önce dur, düşün, sorgula, Dezenformasyona Dur De!" değerlendirmesini yaptı.

"En büyük kalkanımız hakikattir"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da dijital çağda ülkenin gücünün ve milletin birliğinin, yalnızca sahadaki başarılarla değil, hakikate ne kadar güçlü sahip çıktığıyla da ölçüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Toplumsal huzurumuzu hedef alan ve algıları zehirleyen bilgi kirliliğine karşı en büyük kalkanımız hakikattir. Milli gururumuz 'Filenin Sultanları'nın da omuz verdiği bu kıymetli mücadelede tek yürek olmalı, yalanın karanlığını gerçeğin aydınlığıyla bertaraf etmeliyiz. Teyit edilmemiş her bilgi, güvenliğimize yönelik bir tehdittir. Dezenformasyona Dur De."

Kaynak: AA

Filenin Sultanları, Dezenformasyon, Ekonomi, Enerji, Maliye, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakanlar, Filenin Sultanları'nın dezenformasyon videosunu paylaşıp bilinçli olmaya çağırdı - Son Dakika

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