Bakanlardan Bahçeli'ye Geçmiş Olsun Mesajı - Son Dakika
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Ekonomi

Bakanlardan Bahçeli'ye Geçmiş Olsun Mesajı

Bakanlar, kalp kapağı değişimi geçiren MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye acil şifa dileğinde bulundu.

07.02.2025 00:46
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, tıbbi operasyonla kalp kapağı değiştirilen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için sosyal medya hesaplarından geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, "Geçirdiği operasyon sonrasında hastanede istirahatte olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerimi sunuyor, Allah'tan acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini ileterek, Allah'tan acil şifalar diledi.

Ticaret Bakanı Bolat da Bahçeli'ye geçmiş olsun temennisinde bulunarak, "Başarılı bir operasyon ile kalp kapakçığının değiştirildiğini öğrendiğim MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun diyor, Yüce Allah'tan acil şifalar diliyorum." değerlendirmesini yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu da Bahçeli'ye geçirdiği operasyon dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileterek, acil şifalar diledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye geçirdiği operasyon nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, kendisine acil şifalar diliyorum." paylaşımında bulundu.

Kaynak: AA

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