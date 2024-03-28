Bakanlık harekete geçti! "Jasmine bebek" için toplatma kararı - Son Dakika
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Ekonomi

Bakanlık harekete geçti! "Jasmine bebek" için toplatma kararı

Bakanlık harekete geçti! "Jasmine bebek" için toplatma kararı

Ticaret Bakanlığından, güvensiz olduğu ortaya çıkan "Jasmine" bebekle ilgili toplatma kararı verildi. Karar üzerine gazetelere ilan veren üretici firma, mevzuatta belirtilen temel gerekleri sağlamadığı belirlenen oyuncağın bedeli karşılığında iade edilmesi çağrısı yaptı.

28.03.2024 16:59  Güncelleme: 17:04
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Piyasaya sürdüğü "Jasmine" isimli oyuncak bebeğin, Ticaret Bakanlığınca güvensiz tespit edilmesi üzerine gazetelere bedeli karşılığında iade ilanı veren firma, oyuncaklarının mevzuatta belirtilen temel gerekleri sağlamadığını duyurdu.

"Jasmine" bebek ilanı, bugünkü gazetelerde, "Kamuoyuna duyurulur" başlığıyla yer aldı. Çocuklar için üretilen ve e-ticaret siteleri ile oyuncak dükkanlarında satışı yapılan Jasmine bebeğin oyuncak cip içindeki görselinin kullanıldığı ilanda, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından denetim yapıldığı belirtildi.

Bakanlık harekete geçti! 'Jasmine bebek' için toplatma kararı

TEMEL GEREKLERİ SAĞLAMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Denetimde, Galtoys marka, Jasmine Glt-E101-A model ürünün, Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği ile Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlaması Hakkında Yönetmelik kapsamında test ve muayenesi yapıldığı, fitalatla (plastikleştirici) ilgili mevzuatta belirtilen temel gerekleri sağlamadığının tespit edildiği açıklandı.

Firma adı ve iletişim bilgilerinin de verildiği ilanda, şu ifadeler yer aldı:

"Ticaret Bakanlığı tarafından güvensiz olduğu tespit edilen bu ürünlerin piyasaya arzı yasaklanmış olup piyasada bulunan ürünlerin toplatılıp bertarafına karar verilmiştir. Ürünü satın almış olan müşterilerimizin bu ürünlerin kullanımına son vermesi ve iletişim bilgileri vasıtasıyla firmamızla irtibata geçerek bedeli karşılığında iade etmelerini, kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakanlık harekete geçti! 'Jasmine bebek' için toplatma kararı - Son Dakika

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