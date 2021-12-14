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Bakanlık'tan asgari ücret toplantısı hakkında yeni açıklama: Çalışmalar devam ediyor, tarihi açıklayacağız - Son Dakika

Bakanlık'tan asgari ücret toplantısı hakkında yeni açıklama: Çalışmalar devam ediyor, tarihi açıklayacağız

14.12.2021 14:22

Asgari ücret zammının belirleneceği dördüncü toplantıya ilişkin belirsizlik devam ediyor. Milyonlar toplantının yapılacağı tarihi merakla beklerken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder konu hakkında bir açıklama yaptı. Çalışmaların hala devam ettiğini söyleyen Önder, toplantının tarihinin bakanlık basın müşavirliğinin duyuracağını belirtti.

Milyonlarca asgari ücretli, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak kararı bekliyor. Komisyon bugüne kadar üç kez toplandı. TİSK'in ev sahipliğinde yapılan üçüncü toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, geçtiğimiz yılların aksine bu yıl asgari ücretin daha erken açıklanacağını belirterek, en son 14 Aralık 2021 tarihinde görüşmelerin sonuçlanmasını beklediklerini açıklamıştı. Komisyon, dördüncü toplantısını dün yapmadı. İşveren tarafı TİSK ve işçi tarafı Türk-İş'e toplantıya dair herhangi bir bildirim gitmedi. Toplantının bugün de yapılması beklenmiyor.

TİSK VE TÜRK-İŞ UZLAŞTI

TİSK ve Türk-İş'in, yüzde 14 olan SGK prim payının 5 puan indirilmesi talebinde fikir birliğine vardıkları, iktidar kanadının da bu konu üzerinde çalışma yürüttüğü belirtildi. TİSK ile Türk-İş arasında, birinci vergi diliminin yıllık brüt asgari ücret miktarına çekilmesi ve 5 yıldır uygulanan asgari ücret işveren desteğinin toplu iş sözleşmeli yerlerde yüzde 6 olarak uygulanması; toplu sözleşme olmayan yerlerde ise yüzde 3 olarak uygulanması taleplerinde de uzlaşma sağlandığı ve bunun üzerinde de çalışıldığı ifade edildi.

TOPLANTIYLA İLGİLİ NET BİR TARİH YOK

Anka Haber Ajansı'na konuşan TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan henüz kendilerine toplantıyla ilgili bir çağrı gelmediğini ve net bir tarih olmadığını açıkladı. Koç, talepleriyle ilgili çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Kendi hesaplarını da yapıyorlar Hazine tarafında. Hem SGK, hem de vergiyle ilgili taleplerimiz var. Onların çalışmaları devam ediyor" dedi.

"ERTELEMENİN DOLARLA BİR ALAKASI YOK"

Koç, "Toplantının yapılamamasında Türk lirasının dolar kuru karşısında değer kaybıyla ilgisi var mı?" sorusuna "Yani yok. Onlara hiç girmiyoruz. Dövizle ilgili bir şey olduğunu tahmin etmiyorum" karşılığını verdi.

"3 BİN 500 LİRANIN ALTI OLMAYACAK"

Koç, işçiyi, TÜİK'in açıkladığı enflasyona ezdirmeyeceklerini yineleyerek, "Enflasyona karşı koruyacağız. Bunun üzerine neler yapabiliriz? Onların çalışmalarını yapıyoruz. SGK işçi desteği, Asgari Geçim İndirimi, vergi diliminin düzeltilmesi. Enflasyona karşı koruyacağız demek zaten 3 bin 500 liranın altı olmayacak demek" diye konuştu. Koç, "Ülke bizim ülkemiz. İşçi, işveren, hükümet hep birlikte ne yapabilirsek onun çalışmalarını yapıyoruz" dedi.

"BASIN MÜŞAVİRLİĞİ TARİHİ AÇIKLAYACAK"

Bakanlık Çalışma Genel Müdürü Önder ise yaptığı değerlendirmede, toplantının tarihine ilişkin, "Bakanlık basın müşavirliği bildirecek. Halen çalışmamız devam ediyor" dedi.

İşçi ve işveren tarafının üzerinde uzlaştığı yüzde 5'lik işçi SGK priminde yapılacak indirim için de, "O iki tarafın da önerisiydi zaten. Genel olarak bütün konularda çalışıyoruz" dedi.

Bakanlık'tan asgari ücret toplantısı hakkında yeni açıklama: Çalışmalar devam ediyor, tarihi açıklayacağız

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Son Dakika Ekonomi Bakanlık'tan asgari ücret toplantısı hakkında yeni açıklama: Çalışmalar devam ediyor, tarihi açıklayacağız - Son Dakika Ekonomi


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