Bakü'de Türk Savunma Sanayi Rüzgarı - Son Dakika
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Ekonomi

Bakü'de Türk Savunma Sanayi Rüzgarı

Bakü\'de Türk Savunma Sanayi Rüzgarı

Azerbaycan'daki ADEX Fuarı'nda 55 Türk firması, milli ürünlerini sergileyerek büyük ilgi topladı.

27.09.2024 11:16
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ARİFE YILDIZ ÜNAL/ABDULKADİR GÜNYOL - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen savunma ve iletişim teknolojileri fuarı ADEX'e katılan 55 Türk firması gövde gösterisi yaparken HÜRKUŞ'tan Bayraktar TB2'ye, AKINCI'dan ŞAHİN'e kadar yerli ve milli ürünler vitrine çıktı.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, savunma ve iletişim teknolojilerinin sergilendiği ADEX Fuarı'nda, başta Azerbaycan ve Türkiye olmak üzere, ABD, Almanya, Büyük Britanya, Çin ve Rusya'nın da yer aldığı 40 ülkeden 270 şirket stant açtı.

Türkiye'den başta Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı olmak üzere, ASELSAN, HAVELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, ASFAT, BAYKAR, ULAK Haberleşme AŞ'nin de aralarında bulunduğu 55 firma fuarda boy gösterdi. Türkiye, 44 firmayla ev sahipliği yapan Azerbaycan'ı da geçerek, ADEX'te en çok şirketle stant açan ülke oldu.

Türk savunma sanayisinin önde gelen projelerinden HÜRKUŞ, Bayraktar TB2 ve AKINCI'nın yanı sıra ROKETSAN ve ASELSAN'ın ürünleri fuar alanının bahçesinde sergilendi. Katılımcılar sergilenen teknolojilere yoğun ilgi göstererek bilgi alırken ürünlerin önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

HÜRKUŞ milli platformların kapısını araladı

Fuara gelenlere Türk savunma sanayisi ürünlerine ilişkin şu bilgiler verildi:

Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından geliştirilen Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı HÜRKUŞ, ilk uçuşunu 11 yıl önce yaptı. Adını Türk havacılık tarihinin öncü isimlerinden Vecihi Hürkuş'tan alan HÜRKUŞ, daha sonra geliştirilen milli platformların kapısını araladı.

HÜRKUŞ ile başlayan serüvende insanlı ve insansız hava araçlarıyla atılan adımlar, Milli Muharip Uçak KAAN ile zirveye çıktı.

BAYKAR tarafından Bayraktar TB2'ye yönelik taktik İHA projesi geliştirme ve üretim süreci 2012'de başladı. İlk tam otomatik uçuş testini 2014'te gerçekleştiren Bayraktar TB2, aynı yıl envantere girdi. Sahadaki başarılarıyla dünyada birçok ülkenin ilgisini çeken Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı (SİHA), dünyanın en fazla ülkeye satılan SİHA'sı olarak Türkiye'nin bu alandaki bayrak taşıyıcısı haline geldi.

Roketlerden füzelere kadar sistemler sergilendi

Fuarda stant açan Türk firmalarından ROKETSAN'ın ürettiği ve SİHA'ların vurucu gücünü oluşturan Mini Akıllı Mühimmat ailesi üyeleri MAM-L, MAM-T ve MAM-T IIR'nin yanı sıra TEBER ve LAÇİN güdüm kitleri ile SOM gibi ürünleri etkinlikte vitrine çıktı.

İHA-122 ve İHA-230 havadan karaya balistik süpersonik füzelerinden KARAOK kısa menzilli tanksavar silahına, CİRİT lazer güdümlü füzeden OMTAS orta menzilli tanksavar silah sistemine kadar ROKETSAN'ın ürettiği onlarca ürün fuarda boy gösterdi.

ŞAHİN ve TASMUS ilk kez yurt dışında

ASELSAN tarafından mini-mikro İHA, helikopter, ve uçak tehditlerine karşı geliştirilen HERİKKS 600-T sistemi, KALKAN-100G ve AURA-100G radarları da fuaraa yer aldı.

Bu sistemler, uzun yıllardır Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanı sıra ihraç edilen ülkeler tarafından da kullanılıyor.

ASELSAN'ın mini/mikro İHA'ları önlemek amacıyla geliştirdiği fiziksel imha sistemi ŞAHİN, yurt dışında ilk kez ADEX 2024'te sergilendi. İHTAR'dan aldığı angajman bilgileriyle hedefe kilitlenen ŞAHİN, ATOM 40 milimetre mühimmatını programlayarak hedefi imha ediyor.

Şirketin mobil komuta araçlarının hareket halindeki yüksek bant genişlikli haberleşme ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarladığı çok bantlı mobil haberleşme aracı TASMUS da yurt dışında ilk kez ADEX 2024'te sergilenmiş oldu.

Kaynak: AA

Azerbaycan, Teknoloji, Havacılık, Ekonomi, Savunma, Spor, Bakü, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakü'de Türk Savunma Sanayi Rüzgarı - Son Dakika

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