Balabanlı RES'in Kapasitesi Artıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Balabanlı RES'in Kapasitesi Artıyor

Balabanlı Rüzgar Enerji Santrali'nin kapasitesi 61,4 MW'dan 96,8 MW'a çıkarılıyor.

11.10.2024 16:22
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Dünyanın önde gelen rüzgar türbini tedarikçisi Nordex Group'un Borusan Grubu ve Alman enerji şirketi EnBW AG'nin ortak girişim şirketi Borusan EnBW Enerji ile hayata geçirdiği Balabanlı Rüzgar Enerji Santrali (RES) 2. Kapasite Artışı Projesi'nde tüm türbin montajları tamamlanırken, santrali devreye alma çalışmaları sürüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Balabanlı RES'in mevcut 61,4 megavat kurulu gücü bulunuyor. Kapasite artışı kapsamında ilave 35,4 megavatın devreye alınmasıyla Balaban RES'in kurulu gücü 96,8 megavata ulaşacak.

Kapasite artışı için 6 N163/5.X türbininin teslimatı ve kurulumu gerçekleştirilen projede tüm türbin montaj çalışmaları tamamlanırken, santrali devreye alma çalışmaları devam ediyor.

İki firmanın yetkilileri, Tekirdağ, Balabanlı'da devam eden projenin geldiği aşamayı incelemek amacıyla şantiye ziyaretinde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Borusan EnBW Enerji, Enerji Santralleri Genel Müdür Yardımcısı Evren Aktaş, saha ziyaretinde şunları kaydetti:

"Bu yıl 10. yaşını kutladığımız Balabanlı Rüzgar Enerji Santralimizin kapasitesini 36 megavat artırıyoruz. Santralimizde gerçekleştirdiğimiz 2. kapasite artışı projemizde, Nordex ile uyumlu bir iş birliği içerisindeyiz. Çalışmalarımızı, projenin gerektirdiği kalite standartlarını sağlayarak, iş güvenliğine en yüksek önemi vererek ve belirlenen takvimin de önünde başarılı bir şekilde yürütüyoruz. Bu uyumlu çalışma sürecinde,12 Eylül 2024'te, Nordex Group Yönetim Kurulu Başkanı Jose Luis Blanco'yu Balabanlı Santralimizin doğal güzelliği içerisindeki şantiyemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Bu ziyaret, iki şirket arasındaki güçlü iş birliğinin ve karşılıklı güvenin de bir göstergesi oldu. Balabanlı RES'teski başarılı iş birliğimizi, Sivas Pelit RES projemizde de tekrarlayacağımıza olan inancımız tam. Bu iki önemli projenin, şirket olarak yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarımıza ve büyümemize önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum."

Nordex Group Yönetim Kurulu Başkanı Jose Luis Blanco da rüzgar enerjisine yatırım yapan firmalara verdikleri hizmeti daha da geliştirmeyi hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Nordex Group için Türkiye çok önem taşıyor. Bu anlamda Türkiye'nin tedarik zincirine hem 10 bin kişilik istihdam, hem de 600 milyon avro mertebesinde ihracat geliriyle fayda sağlıyoruz. Bunun yanı sıra Türkiye'den yıllık 1 milyar avro seviyesinde rüzgar enerjisi ekipmanı tedarik eden Nordex, Türkiye'nin rüzgar enerjisi alanında faaliyet gösteren en önemli türbin üreticilerinden biri ve 100'ün üzerinde yatırımcısı bulunuyor. TÜREB'in kurumsal bir üyesiyiz."

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Balaban, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Balabanlı RES'in Kapasitesi Artıyor - Son Dakika

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