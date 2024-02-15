Balık sofraya ulaşıncaya kadar fiyatı yüzde 200 artıyor
Karataş Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Celal Safsoylu:
"Üretici para kazanamıyor, aracılar kazanıyor"
ADANA - Karataş Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Celal Safsoylu, Adana'nın Karataş açıklarından çıkartılan ve kilogramı 100 liraya satılan balıkların sofraya ulaşıncaya kadar fiyatının yüzde 200'den fazla arttığını belirterek, "Üretici para kazanamıyor, aracılar kazanıyor" dedi.
Akdeniz'e kıyısı olan Adana'nın Karataş ilçesinde balıkçılar denizden barbun, dil balığı, lagos ve gümüş gibi birçok balık türünü çıkartıyor. İlçedeki balıkçılarda kilogram fiyatı 100-120 TL arasında satılan balıklar, Adana ve çevre illere gönderiliyor ancak fiyatları da 200-300 liraya yükseliyor. İhlas Haber Ajansı'na konuşan Karataş Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Celal Safsoylu, "100-120 TL'lik fiyatlar üreticileri tatmin etmiyor ancak bizden bu fiyata alınan balıklar sofraya ulaşana kadar yüzde 200 zamlanıyor. Hem biz hem de vatandaşlar mağdur oluyor. Kooperatif olarak da paramız olmadığı için biz bu balıkçı arkadaşların balığını değerlendiremiyoruz" ifadelerini kullandı.
"Aracılar kazanıyor"
Tarım ürünlerinde olduğu gibi balıkta da aracıların para kazandığını aktaran Safsoylu, "En büyük emeği sarf eden, en büyük girdisi fazla olan üreticiler maalesef bu konuda yalnız bırakılmışlar. Üretici para kazanamıyor ama ikinci, üçüncü eller kazanıyor ve soframıza ulaşıncaya kadar ürünler yüzde 200-300 civarında değer kazanıyor" dedi.
"Balık tüketimi artmalı"
Balık tüketiminin artması gerektiğini söyleyen Safsoylu, "Biz tabii ki halkımızın balık yemesini tercih ediyoruz. Hiç olmazsa haftada 3 gün çocuklarımıza balık yedirmeliyiz. Fosfor ve iyot yönünden zengin olan balığı yedirmemiz gerekiyor kemik gelişiminde faydalı olduğu için. Maalesef dünya ülkeleri arasında balık tüketiminde 7. sıradayız" diye konuştu.
Kaçak karidese dikkat
Celal Safsoylu, ağır metal içeren ve bu nedenle ülkeye kaçak yollarla getirilen İran karidesinin piyasada yerli jumbo karidesin yarı fiyatına satıldığını da söyleyerek, hem insan sağlığına hem de ekonomiye zarar verildiğini söyledi.
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