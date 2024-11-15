Balık Tezgahlarında Palamut Azalırken Fiyatlar Yükseliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Balık Tezgahlarında Palamut Azalırken Fiyatlar Yükseliyor

Balık Tezgahlarında Palamut Azalırken Fiyatlar Yükseliyor

Bandırma'da palamutun azalmasıyla birlikte fiyatları 250 liraya kadar yükseldi. Çinekop, hamsi ve istavrit gibi alternatifler tezgahlarda yerini alırken, balıkçılar çeşitliliğin artmasından memnun.

15.11.2024 15:08  Güncelleme: 15:19
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde balık tezgahlarında palamut yerini çinekop, istavrit ve hamsiye bırakmaya başladı. Bolluk döneminde 60 liraya düşen palamutun azalmasıyla birlikte fiyatı da 250 liraya kadar yükseldi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Balıkesir Tarım Ürünleri A.Ş. Bandırma Su Ürünleri Hali'nde balık çeşitliliğinin artması hem esnafı hem de vatandaşları sevindirdi. Sezon başında yaşanan bolluk nedeniyle fiyatı 60 liraya kadar düşen palamutun azalmasıyla birlikte fiyatı da yükselişe geçti. Fiyatı 175-250 lira arasında değişen palamut, tezgahlarda yerini çinekop, istavrit ve hamsiye bırakmaya başladı.

Balık fiyatlarının makul seviyelerde olduğunu belirten Bandırma Balık Hali esnafı, halkı taze balık yemeye davet etti. Tezgahlarda palamut balığının azaldığını ifade eden balıkçı Okan Balıbek, "Palamut balığının artık sonlarına geldik. Yerine tekir, barbun, çinekop, hamsi ve mezgit geliyor. Fiyatlar oldukça uygun. Çinekopun kilosu 350 lira, tekir ve barbunun kilosu 250-300 lira, mezgit 200-250 lira, Marmara yerlisi ise 250 liradan alıcılarını bekliyor. Halkımızı hem fiyatları hem de çeşitliliği değerlendirmeye davet ediyorum" dedi.

Bandırmalı balıkçılar, hamsi ve çinekop bolluğunun vatandaşların talebini karşılayacağını dile getirdi. Balıkçılar, Marmara Denizi'nden çıkan balıkların hem fiyat hem de lezzet açısından dikkat çektiğini belirtti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Bandırma, Ekonomi, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Balık Tezgahlarında Palamut Azalırken Fiyatlar Yükseliyor - Son Dakika

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