Balıkçılar Sezonu Kötü Geçiriyor - Son Dakika
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Ekonomi

Balıkçılar Sezonu Kötü Geçiriyor

Düzce'de balıkçılar, deniz suyunun sıcak olması sebebiyle sezonu kötü geçiriyor. Balık soğuk sulara doğru giderken, tezgahlar ise boş kaldı. Balıkçılar iklim değişikliği ve deniz suyunun sıcak olmasının olumsuz etkilerinden şikayetçi. Hamsi kayboldu denecek kadar az çıkıyor. Mevsim geçişleri normale dönerse iklim değişikliğinin etkileri düzelir umuduyla bekleniyor.

01.03.2024 11:51  Güncelleme: 11:54
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Balıkçılar sezonu kötü geçiriyor

DÜZCE - Düzce'de balıkçılar, deniz suyunun sıcak olması sebebiyle sezonu kötü geçiriyor.

Kış aylarına rağmen deniz suyunun sıcak olması balıkçıları olumsuz etkiledi. Balık soğuk sulara doğru giderken, tezgahlar ise boş kaldı. Sezonu kötü geçirdiklerini belirten balıkçı Tuncay Kılıç, "Sezon çok kötü durumda. İklim değişikliği ve deniz suyunun sıcak olması olumsuz etkiledi. Bu durum bizi ciddi anlamda etkiliyor. Çok az balık var ve fiyatları da yüksek. Hamsi kayboldu denecek kadar az çıkıyor" dedi.

Şubat ayında bahar havası yaşandığına dikkat çeken Kılıç, "Ağaçlar çiçek açmaya başladı. Haliyle bizi etkiliyor. Bu saatten sonra bir değişiklik olacağını zannetmiyorum. Zamanı geçti fakat mevsim geçişleri normale dönerse iklim değişikliğinin etkileri düzelir diye düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Balıkçılar Sezonu Kötü Geçiriyor
Kaynak: İHA

Düzce, Balıkçılık, Tarım, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Balıkçılar Sezonu Kötü Geçiriyor - Son Dakika

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