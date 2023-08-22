Balıkçılar "Vira Bismillah" demeye hazırlanıyor - Son Dakika

Balıkçılar "Vira Bismillah" demeye hazırlanıyor

Son Güncelleme: 22.08.2023 09:31

1 Eylül'de yasaklar bitiyor, balıkçılar av sezonu öncesi son hazırlıklarını sürdürüyor. Denizlerde avlanma yasağı sona ererken balıkçılar ağ ve teknelerinin bakımlarını yapıp yeni sezonun başlamasını bekliyor. Balıkçılar, palamut, istavrit ve hamsinin bol olmasını umut ediyor.

Balıkçılar "Vira Bismillah" demeye hazırlanıyor

1 Eylül'de yasaklar bitiyor, balıkçılar av sezonu öncesi son hazırlıklarını sürdürüyor

İSTANBUL - 1 Eylül'de sona erecek olan denizlerde avlanma yasağına sayılı günler kala balıkçılar hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni sezon öncesi ağ ve teknelerinin bakımlarını yapmakta olan balıkçılar av sezonunun başlamasını bekliyor.

Denizlerde, 15 Nisan tarihinde başlayan avlanma yasağı 1 Eylül'de sona erecek. Yeni sezon hazırlıklarının yapıldığı limanlardan biri olan Sarıyer'de dron ile çekilen görüntülerde balıkçılar teknelerini limana çekip, teknelerin bakımını ve eskimiş ağlarını ilmek ilmek tamir edip yeniliyor. Balıkçılar, 1 Eylül avlanma sezonu öncesi palamut, istavrit ve hamsinin bol olmasını beklediklerini kaydetti.

1 Eylül'de inşallah denize çıkacağız

Balıkçı olan Ahmet Girit " İnşallah balık tutulur. Halkımızda rahat rahat balıkta yer. Teknelerin ve ağların bakımları var. Personel paraları var. Hepsini tamamladıktan sonra 1 Eylül'de inşallah denize çıkacağız. 3 aydan beri ağlara bakım yapıyoruz daha bitiremedik. El işi olduğu için zor. Allah deniz balık verdiği sürede inşallah bütün camia tutar. Herkes rahat eder. Halkımızda ucuz balık yer. İlk palamut, istavrit ve hamsi çıkar" şeklinde konuştu.

Atilla Kurul, " Teknenin macunu yapıyorum. Her tekne sahibi her işten anlamaz. Yardımcı oluyorum komşum. Kuruduktan sonra zımparasını yapacağız. Bu sene hamsi olursa olur. Çinekop ve istavrit tutarsak ekmek yeriz. Yoksa çiftlik balığına mahkumuz" dedi.

Kaynak: İHA

Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Balıkçılar 'Vira Bismillah' demeye hazırlanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balıkçılar "Vira Bismillah" demeye hazırlanıyor - Son Dakika
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