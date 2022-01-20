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Balıkçılar yunusların ağlara verdiği yaraları sarıyor - Son Dakika

Balıkçılar yunusların ağlara verdiği yaraları sarıyor

20.01.2022 09:18

Balıkçılar yunusların ağlara verdiği yaraları sarıyor Marmara Bölgesi'nde etkili olan fırtınada denize açılamayan balıkçılar, yunusların ağlarına verdiği yüz milyonlarca liralık zararı onarıyor.

Balıkçılar yunusların ağlara verdiği yaraları sarıyor

YALOVA - Marmara Bölgesi'nde etkili olan fırtınada denize açılamayan balıkçılar, yunusların ağlarına verdiği yüz milyonlarca liralık zararı onarıyor.

Etkili olan soğuk ve fırtına nedeniyle Yalova'da küçük balıkçı tekneleri denize açılmadı. Durumu fırsata çeviren balıkçılar sezon boyunca, yunusların ağlarına verdiği tahribin onarına başladı. Beyninin yüzde 20'sini kullandığı bilinerek en zeki varlıklardan birisi olarak adlandırılan yunuslar, balıkçı ağlarından gelen kolay avı tercih edince kendileri gibi avcı balcıların en büyük rakibi oldu. Balıkçıların rakibi olurken büyük paralar ödeyerek aldıkları ağlara zarar veren yunuslar, deniz emekçilerinin korkulu rüyası oldu.

300-500 milyon liralık zarar

Marmara Denizi'nde yunus popülasyonun artıkça balık türlerinin azaldığına dikkati çeken Yalova Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hasan Karataş, avlanmaları yasak olan yunusların Marmara Denizi'nde balık türlerini tükettiğini ifade etti. Balıkların azalmasında kirlilik kadar yunusların da etkili olduğunu dile getiren Karataş, "Yunus sürekli ürüyen bir hayvan öbürü azalan bir hayvan. İster istemez ağlara zarar veriyor. Ağlara takılan balıkları tek tek topluyor, toplayınca da ağların yırtılmasıyla balıkçımız büyük bir zarar görüyor. Yalova'da balıkçılarımızın, hangisine giderseniz gidin hepsi dertli. Nereden bakarsan, parasal yöne vursan, 300-500 milyon liralık ağa gidiyor. Yunusların ağ fabrikaları ortak çalışıyor diyebiliriz" diye konuştu.

Katliam değil, yüksek frekansla sesle göndermek istiyoruz

Yunuslarla ilgili şikayetlerin genellikle yanlış anlaşıldığını ifade eden Karataş, Marmara Denizi'nden yunusların uzaklaştırılabilmek için yöntemlerin bulunduğuna vurgu yaptı. İspanya'dan gelen balıkçıların bununla ilgili önerilerini anlatan Karataş, "İspanya'dan gelen balıkçılarla yapılan görüşmede yüksek frekanslı kovucular var. Okyanusta olsa bunun önlemini alamayız ama Marmara Denizi'nde önlemi alınır. Bunu bize verilen bilgiler dahilinde söylüyoruz. Böyle bir şey varsa balıkçı burada zarar görmez devletimiz de kazanır, balıkçı da kazanır. Vatandaşlarımızın bilgisi dahilinde olmadığı için biz yunuslara katliam yapacağız sanıyorlar, yunusları yok edeceğiz. Böyle bir düşüncemiz yok. Bahçenizde köpek girdiği zaman, tavuğunuzu parçaladı, ne yapıyorsunuz, sopa atıyorsunuz. O ya da şunu atıyorsunuz." dedi.

Balıkçı ister istemez isyan ediyor

Balıkçıların vatandaşlardan daha çok yunusları sevdiğini Karataş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Karşıma geçiyor yunus, benim yüzlerim gülüyor ama zarar vermese. Zarar verince insan ister istemez düşmanlık güdüyor. Örneğin balıkçı bankadan kredi çekmiş, 40-50 bin liralık ağa almış, ağı alıp denize atıyor. Bir günde bütün bu ağların hepsi gidiyor. Şimdi bu vatandaş ne yapsın. Bankaya borcu mu ödesin. Denize atacak ağı da yok. Ne yapıyor, ister istemez isyan ediyor. Devletimiz yunus konusunda önlem alırsa çok iyi olur bizim için."

Balıkçılar yunusların ağlara verdiği yaraları sarıyor
Balıkçılar yunusların ağlara verdiği yaraları sarıyor
Balıkçılar yunusların ağlara verdiği yaraları sarıyor
Balıkçılar yunusların ağlara verdiği yaraları sarıyor

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Marmara Bölgesi, Marmara Denizi, Karataş, Yalova, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Balıkçılar yunusların ağlara verdiği yaraları sarıyor - Son Dakika Ekonomi


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