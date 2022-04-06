Balıkesir-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattı'nın 2 yılda tamamlanması hedefleniyor - Son Dakika
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Balıkesir-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattı'nın 2 yılda tamamlanması hedefleniyor

06.04.2022 12:31
Balıkesir-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattı'nın 2 yılda tamamlanması hedefleniyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, tünel açma çalışmaları devam eden Balıkesir-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattı'nın 2 yılda tamamlanmasının hedeflendiğini ve hattın açılmasının Bursa'nın ekonomisine güç katacağını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, tünel açma çalışmaları devam eden Balıkesir-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattı'nın 2 yılda tamamlanmasının hedeflendiğini ve hattın açılmasının Bursa'nın ekonomisine güç katacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sanayi ve tarım kenti Bursa'ya yatırımların devam ettiği belirtilerek, Balıkesir-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattı Projesi'nin de bu yatırımlardan olduğu ifade edildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun, şubat ayında, proje kapsamındaki çalışmaları yerinde incelediği anımsatılan açıklamada, yaklaşık 6 ay önce projenin yeni inşaatına başlandığı bilgisi paylaşıldı.

Proje kapsamında hat uzunluğunun 201 kilometre, istasyon sayısının da 7 olduğu aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Hızlı tren hattı Gürsu-Yenişehir güzergahını takip ederek Osmaneli mevkisinde yapılacak müselles hatla Ankara- İstanbul Hızlı Tren Hattı'na bağlanacak ve Bursa da hızlı tren ağına dahil olacak. Aynı zamanda Bursa'nın batısında TEKNOSAB, Karacabey istasyonlarından geçerek Balıkesir'e ulaşacak. Böylece, Bursa-Balıkesir arasında da demir yolu bağlantısı hizmete alınacak. Proje kapsamında, 20 bin 706 metre uzunluğunda 18 tünel, 545 metre uzunluğunda 4 demir yolu köprüsü, 2 bin 445 metre uzunluğunda 3 viyadük ve 5 bin 495 metre uzunluğunda 24 köprü inşa edilecek. Proje kapsamında, tünel çalışmalarımız hızla devam ediyor."

Hızlı tren hattında yolcu ve yük taşımacılığının beraber yapılacağı belirtilen açıklamada, yılda 29,9 milyon yolcunun seyahat etmesinin, 59,7 milyon ton da yük taşınmasının öngörüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, projenin 2 yıl içinde tamamlanmasının hedeflendiğine işaret edilerek, 2024-2050 yıllarındaki 26 yıllık projeksiyonda zamandan 4,3 milyar lira, kara yolu bakım ve işletmesinden 585 milyon lira, hava kirliliği, iklim değişikliği, gürültü, doğa ve yeşil arazi maliyeti, biyolojik çeşitlilik, toprak ve su kirliliği gibi dışsal faydalardan 10,5 milyar lira olmak üzere toplam 15,4 milyar tasarruf sağlanacağı kaydedildi.

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Bursa Yenişehir, Hızlı Tren, Yenişehir, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Balıkesir-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattı'nın 2 yılda tamamlanması hedefleniyor - Son Dakika


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