Balıkesir'in Manyas ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı projesi kapsamında yüzde 75 devlet destekli tohumluk nohut dağıtımı yapıldı.
Manyas ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığınca Tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projesi kapsamında başvuruda bulunan 60 üreticiye bin 23 dekar alanda ekilmek üzere tohumluk nohut dağıtımı yapıldı. Nohut dağıtımına katılan Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan, proje bedeli tutarının 500 bin lira olduğunu bu bedelin 375 bin lirası Tarım ve Orman Bakanlığı ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Dairesi Başkanlığınca karşılandığı geriye kalan 125 bin liranın ise çiftçilerden tahsil edildiğini belirterek, toplamda 9 bin 200 kg. sertifikalı yüksek verime sahip nohut tohumu dağıtıldığını belirtTİ. Kırsal Kalkınma Daire Başkanı Serkan Akça ise Balıkesir'in kırsalı çok zengin bir tarım potansiyeline sahip, Tarım İl Müdürlüğü ile birlikte iyi bir sinerji yakaladıklarını söyleyerek "Şehrimiz hayvancılık sektöründe hem bitkisel üretim de zengin bir il, Türkiye'yi doyuran il olarak biliyoruz. Çiftçilerimizi elimizden geldiğince desteklemeye çalışıyoruz. İlçelerimizin ilgi gösterdiği ürünler var, Badalan fasulye gibi burada dağıtımı yapılan nohut gibi ürünlerimiz, bunları da kümeleşmiş olarak çiftçilerimize veriyoruz." - BALIKESİR
Son Dakika › Ekonomi › Balıkesir'de Devlet Destekli Nohut Dağıtımı Yapıldı - Son Dakika
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Şanlıurfa'da pamuk üreticilerine 1,6 milyar liralık mazot ve gübre desteği ödemesi yapacaklarını duyurdu. Yumaklı, ziyaret ettiği Şanlıurfa'da tarım ve hayvancılığın önemine vurgu yaparak, Bakanlık olarak çiftçinin yanında olduklarını belirtti. Ayrıca, Şanlıurfa'nın su kaynaklarının korunması ve sulama tesislerinin geliştirilmesi için çalışmaların devam ettiğini ifade etti.
Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Honduras'ın Türkiye ile olan ticaretinin düşük olduğunu belirterek, bu rakamı artırmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Honduras Büyükelçisi Mauricio Bueso Chinchilla ise Türkiye ile inşaat, demir çelik ve savunma sanayisi alanlarında işbirliğini geliştirmek istediklerini ifade etti.
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, arıların erken çıkmasına ve yorulmasına, zirai ilaçlar da arıların zehirlenerek ölmesine neden oluyor. Arıcılar, bu durumu 'yalancı bahar' olarak adlandırıyor. Arılar, kış mevsiminde dinlenmeye çekilirken, zamansız gelen sıcaklıklar nedeniyle uçmaya başlıyor ve güç kaybederek ölüyor. Ayrıca tarla ve bahçelerde kullanılan bazı zirai ilaçlar da arı ölümlerine yol açıyor. Arıcılar, çiftçilerin ilaçlama yapmadan önce izin alması gerektiğini belirtiyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Pamukkale Üniversitesi Ziraat Fakültesine 2 yıllığına verilen Çivril'deki 1970 dekar araziyle ilgili yaşanan tahsis sorunu çözüldü. PAÜ, arazide Ar-Ge çalışmalarına başlayacak ve projelerini köylülerin eliyle yürütecek. Arazinin tamamında Ar-Ge yapılması hedefleniyor.
Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanı Gülay Baltalık, Türkiye'nin zengin kaynaklarıyla birlikte halkın kendi kaynaklarını yüksek fiyatlar nedeniyle kullanma özgürlüğünü yaşayamadığını belirtti. Baltalık, hayvancılık ve tarım alanında üretim değerinin arttırılması ve tüketici kullanımının aktif hale getirilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Kırşehir'de jeotermal kaynakların pahalı kullanılmasının nedenlerini sorgulayan Baltalık, siyasetçilerin vatandaşa empoze etmeye çalıştığı konuların yerine gerçekçi projelerle toplumun sorunlarına çözüm bulunması gerektiğini ifade etti.
İstanbul Ticaret Borsası tarafından düzenlenen 'Borsa Meydanı'nda Sektörler Konuşuyor' toplantılarında orman ürünleri sektörünün sorunları ele alındı. Tarım ve Orman Bakanlığı, üniversite öğretim üyeleri ve sektör temsilcileri, Türkiye'deki orman ürünleri üretimi, ticareti ve yönetimi konularında görüşlerini paylaştı. Toplantıda, iklim değişikliği, karbon depolama, bal ormanları, ithalat sorunları ve eleman sıkıntısı gibi konular da ele alındı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Araban sarımsağının Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili almasını değerlendirerek, 'Kültürümüzü ve değerlerimizi korumaya, tanıtmaya, ülkemizin marka değerini artıracak çalışmalara devam edeceğiz.' ifadesini kullandı. Türkiye'nin yerel değerlerini korumaya, kayıt altına almaya ve dünya çapında tanıtmaya devam ettiklerini aktaran Kacır, 'Gaziantep topraklarında yetişen şifa kaynağı 'Araban sarımsağı', AB'de tescilli 21. coğrafi işaretli ürünümüz oldu.' değerlendirmesinde bulundu. Kacır, başlattıkları uluslararası coğrafi işaret seferberliğiyle AB nezdindeki tescil sayısında belirgin artış yaşandığını belirterek, şunları kaydetti: 'Bugün itibarıyla tescilli 21 coğrafi işaretimiz bulunurken, 4'ü ilan aşamasında 49 başvurumuzun işlemleri ise devam ediyor. Kültürümüzü ve değerlerimizi korumaya, tanıtmaya, ülkemizin marka değerini artıracak çalışmalara devam edeceğiz.'
Kırşehir İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarında bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Yol ve ulaşım ekipleri, köylerin bağlantı yollarında düzenleme çalışmaları yaparak daha iyi ulaşım imkanı sağlamayı hedefliyor. Yol bakım, onarım ve temizlik çalışmaları titizlikle yürütülüyor.
Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, "Bu yıl FAVÖK marjını yüzde 42 oranında hedefliyor, veri merkezleri, yenilenebilir enerji ve altyapı yatırımları ile operasyonel yatırımların gelire oranını ise yüzde 23 olarak bekliyoruz.
Bilim insanlarının Antarktika'daki buzullarda yaşanan değişimin ve buz tabakasındaki hareketlerin haritalandırılması için yaptığı çalışmalarla dünyanın geleceği için çözüm aranıyor.
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