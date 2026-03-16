Balıkesir'de Fiyat Denetimi Yapıldı
Balıkesir'de Fiyat Denetimi Yapıldı

16.03.2026 12:42
Ramazan Bayramı öncesi Balıkesir'de marketlerde fiyat denetimleri artırıldı, haksız artışlar kontrol ediliyor.

Balıkesir'de Ramazan Bayramı öncesinde fırsatçılığı önlemek amacıyla marketlerde fiyat denetimi gerçekleştirildi.

Ramazan ayında market, restoran, kafe, fırın ve pastane denetimlerine devam eden Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, bayramın yaklaşması nedeniyle denetimlerini artırdı.

Merkez Karesi ilçesi Üçpınar Caddesi'ndeki bir markette denetim yapan ekipler, ürünlerin fiyat etiketi ile raf ve kasa fiyatı arasında uyumsuzluğun olup olmadığını kontrol etti.

Ekipler, marketlerde Ramazan Bayramı'nın yaklaşması nedeniyle başta temel gıda ve ihtiyaç maddeleri olmak üzere ürünlerin fiyatlarının haksız yere artırılıp artırılmadığını da denetledi.

"Denetimlerimiz bundan sonra da devam edecek"

Ticaret İl Müdürü İlhan Pehlivan, AA muhabirine, ramazan ayı boyunca 200'den fazla firmayı denetlediklerini söyledi.

Denetimlerin sürekli devam ettiğini belirten Pehlivan, şöyle konuştu:

"Denetimlerimiz özellikle tüketicimizin doğru fiyatlarla ürünlere ulaşabilmesi açısından ürün güvenliği yani aslında fiyat güvenliğini sağlamak için yapılıyor. Denetimlerimiz, fiyat-etiket, fiyatın kasa ve raf fiyatının uyuşmazlığı ile haksız fiyat artışı denetimi olarak üç aşamadan oluşuyor. Haksız fiyat denetiminde baktığımız şey yani çok aşırı yüksek fiyatlama gördüğümüz bir ürünün geriye doğru 3 ay süreyle alış ve satış fiyatlarını inceleyerek gerçek satış fiyatında bir anormallik görüyorsak bakanlığa değerlendirme kuruluna gönderiyoruz. Bakanlığımız da burada bir değerlendirme yaparak uygulanacaksa ceza uyguluyor. Etiket fiyatı ve kasa fiyatı uyuşmazlığında da denetimleri ve cezaları bizler yapıyoruz."

Kaynak: AA

Çifte cinayetten önce feci şekilde darp edilme anları ortaya çıktı Çifte cinayetten önce feci şekilde darp edilme anları ortaya çıktı
Irak Petrol Bakanlığı: IKBY, Ceyhan üzerinden petrol ihracatının yeniden başlamasını reddetti Irak Petrol Bakanlığı: IKBY, Ceyhan üzerinden petrol ihracatının yeniden başlamasını reddetti
İçişleri Bakanlığı: 72 suçlu yakalanarak ülkemize getirildi İçişleri Bakanlığı: 72 suçlu yakalanarak ülkemize getirildi
Türk polisi yaptığı hareketle gönülleri fethetti Türk polisi yaptığı hareketle gönülleri fethetti
UEFA’dan şok karar Dev final iptal oldu UEFA'dan şok karar! Dev final iptal oldu
Hırsızlık için çıktığı elektrik direği sonu oldu Hırsızlık için çıktığı elektrik direği sonu oldu

13:10
Ele veren paylaşım İşte Berke Özer’in yeni sevgilisi
Ele veren paylaşım! İşte Berke Özer'in yeni sevgilisi
13:01
İsrail ordusu İran’daki 3 şehre eş zamanlı saldırı başlattı
İsrail ordusu İran'daki 3 şehre eş zamanlı saldırı başlattı
12:09
Antalya’da kaymakamlık binasında silah sesleri Özel harekat devrede
Antalya'da kaymakamlık binasında silah sesleri! Özel harekat devrede
12:08
Cenazesinde ilk kez anlatıldı İlber Ortaylı’dan Yunan akademisyene tarihi ayar
Cenazesinde ilk kez anlatıldı! İlber Ortaylı'dan Yunan akademisyene tarihi ayar
11:53
Netanyahu öldü mü Kafedeki görüntülerle ilgili gündem yaratacak gerçek
Netanyahu öldü mü? Kafedeki görüntülerle ilgili gündem yaratacak gerçek
10:16
Savaşta bir ilk Trump, Çin’in kapısını çalıp resti çekti
Savaşta bir ilk! Trump, Çin'in kapısını çalıp resti çekti
