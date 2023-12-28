 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Balıkesir'de Meyve Fidanı Üretimi - Son Dakika
Üye Girişi

Balıkesir'de Meyve Fidanı Üretimi

Balıkesir'de yılda 8 milyon meyve fidanı üretimi yapılarak ülke ekonomisine büyük katkı sağlanıyor. Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü destekleriyle S.S. Küçükbostancı Tarımsal Kalkınma Kooperatifindeki fidan söküm çalışmaları başladı.

Balıkesir\'de Meyve Fidanı Üretimi
28.12.2023 - 12:59,  Güncelleme: 13:06
Abone Ol

Balıkesir'de yılda yaklaşık 8 milyonu bulan badem, zeytin, ceviz gibi her türlü meyve fidanı üretimi, ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor.

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü destekleriyle Balıkesir'in Altıeylül İlçesi Küçükbostancı Mahallesinde tüm hızıyla üretimini sürdüren ve yaklaşık 1 milyon ceviz fidanı üretimiyle bölgeye hizmet veren S.S. Küçükbostancı Tarımsal Kalkınma Kooperatifindeki fidan söküm çalışmaları başladı. Çeşitli meyve fidanlarıyla yılda yaklaşık 8 milyon meyve fidanı üretimi yapılan Balıkesir'de İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan üreticinin fidan söküm çalışmalarına katıldı. Müdür Erkan Alkan kooperatif yetkilileri ile bir araya gelerek sertifikalı fidan üretiminde gelinen nokta hakkında bilgi alışverişi gerçekleştirdi.

Balıkesir'de tarım ve hayvancılıkta olduğu gibi sertifikalı meyve fidanı üretiminde de Türkiye'nin önde gelen illeri arasında yer aldığını ifade eden İl Müdür Alkan, bu noktada gelişen teknoloji ile doğru tarım teknikleri kullanılarak Badem, Zeytin, Ceviz ve her türlü meyve fidanı üretiminin marka değerini arttırmak adına kaliteli üretim ile yüksek verim almak için sertifikalı fidan üretiminin önemine değindi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Balıkesir, Zeytin, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Balıkesir'de Meyve Fidanı Üretimi - Son Dakika


13:49
Türkiye beşik gibi sallanıyor! Malatya'nın ardından bir deprem de Muğla'da meydana geldi Türkiye beşik gibi sallanıyor! Malatya'nın ardından bir deprem de Muğla'da meydana geldi
13:38
12 askerimizin şehit olduğu saldırıda yaralı komutan çatışmaya devam etmiş 12 askerimizin şehit olduğu saldırıda yaralı komutan çatışmaya devam etmiş
13:04
Müstehcen içerikli parti düzenleyen 'Fergio House' hesabına operasyon! 19 kişi gözaltında Müstehcen içerikli parti düzenleyen "Fergio House" hesabına operasyon! 19 kişi gözaltında
12:40
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Netanyahu'ya sert tepki: Nefretle anılacak AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Netanyahu'ya sert tepki: Nefretle anılacak
12:39
Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem
12:32
Yeni yılda benzine ve motorine ÖTV zammı geliyor! Benzin 38 lirayı, motorin 40 lirayı aşacak Yeni yılda benzine ve motorine ÖTV zammı geliyor! Benzin 38 lirayı, motorin 40 lirayı aşacak
12:31
Pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, dolandırılan ünlülere tepki gösterdi Pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, dolandırılan ünlülere tepki gösterdi
12:19
Fatih Terim ilk transferini Süper Lig'den yapıyor Fatih Terim ilk transferini Süper Lig'den yapıyor

Son Dakika
13:49 Türkiye beşik gibi sallanıyor! Malatya'nın ardından bir deprem de Muğla'da meydana geldi
13:38 12 askerimizin şehit olduğu saldırıda yaralı komutan çatışmaya devam etmiş
13:04 Müstehcen içerikli parti düzenleyen "Fergio House" hesabına operasyon! 19 kişi gözaltında
12:39 Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem
12:40 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Netanyahu'ya sert tepki: Nefretle anılacak
12:32 Yeni yılda benzine ve motorine ÖTV zammı geliyor! Benzin 38 lirayı, motorin 40 lirayı aşacak
12:31 Pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, dolandırılan ünlülere tepki gösterdi
12:19 Fatih Terim ilk transferini Süper Lig'den yapıyor
11:53 CHP'de İzmir, Artvin, Çanakkale ve Tekirdağ için aday anlaşmazlığı var
11:42 Aboubakar Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 14:12:56. #1.11#
SON DAKİKA: Balıkesir'de Meyve Fidanı Üretimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement