Balıkesir\'de Meyve Fidanı Üretimi

Balıkesir'de yılda yaklaşık 8 milyonu bulan badem, zeytin, ceviz gibi her türlü meyve fidanı üretimi, ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor.

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü destekleriyle Balıkesir'in Altıeylül İlçesi Küçükbostancı Mahallesinde tüm hızıyla üretimini sürdüren ve yaklaşık 1 milyon ceviz fidanı üretimiyle bölgeye hizmet veren S.S. Küçükbostancı Tarımsal Kalkınma Kooperatifindeki fidan söküm çalışmaları başladı. Çeşitli meyve fidanlarıyla yılda yaklaşık 8 milyon meyve fidanı üretimi yapılan Balıkesir'de İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan üreticinin fidan söküm çalışmalarına katıldı. Müdür Erkan Alkan kooperatif yetkilileri ile bir araya gelerek sertifikalı fidan üretiminde gelinen nokta hakkında bilgi alışverişi gerçekleştirdi.

Balıkesir'de tarım ve hayvancılıkta olduğu gibi sertifikalı meyve fidanı üretiminde de Türkiye'nin önde gelen illeri arasında yer aldığını ifade eden İl Müdür Alkan, bu noktada gelişen teknoloji ile doğru tarım teknikleri kullanılarak Badem, Zeytin, Ceviz ve her türlü meyve fidanı üretiminin marka değerini arttırmak adına kaliteli üretim ile yüksek verim almak için sertifikalı fidan üretiminin önemine değindi. - BALIKESİR