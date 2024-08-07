Balıkesir'de Trafiğe Kayıtlı Motosiklet Sayısı Artıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Balıkesir'de Trafiğe Kayıtlı Motosiklet Sayısı Artıyor

Balıkesir\'de Trafiğe Kayıtlı Motosiklet Sayısı Artıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2024 yılında Balıkesir'de trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı artış göstererek 185 bin 99'a ulaştı. Bu veriler, motosiklet kullanımının giderek arttığını ve otomobillere olan talebin yanında motosikletlerin de ciddi bir alternatif olarak tercih edildiğini gösteriyor.

07.08.2024 13:21
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2024 yılında Balıkesir'de trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı artış göstererek 185 bin 99'a ulaştı. 2023'ün Aralık ayında 168 bin 170 olan bu rakam 8 ayda toplam 16 bin 929 arttı.

Balıkesir'de trafiğe kayıtlı araç sayıları, motosiklet kullanımının arttığını gözler önüne seriyor. Toplam 613 bin 784 araç içerisinde, otomobil sayısı 252 bin 142 olarak kaydedilirken, motosiklet sayısı ise 185 bin 99'a ulaştı. Bu veriler, motosiklet kullanımının giderek arttığını ve otomobillere olan talebin yanında motosikletlerin de ciddi bir alternatif olarak tercih edildiğini gösteriyor.

Artan otomobil fiyatları ve ekonomik dalgalanmalar, birçok kişinin ulaşım tercihlerinde değişiklik yapmasına neden oldu. Türkiye genelinde olduğu gibi Balıkesir'de de otomobiller yerine daha ekonomik ve pratik bir ulaşım aracı olan motosikletlere yönelme eğilimi gözlemleniyor. Motosikletlerin uygun fiyatı, yakıt tüketimi ve bakım masraflarının daha düşük olması, onları ekonomik açıdan cazip kılıyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Balıkesir'de Trafiğe Kayıtlı Motosiklet Sayısı Artıyor - Son Dakika

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