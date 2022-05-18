Balıkesir'den gelip günde 100 koyun kırkıyorlar! Günde 2 bin lira kazanç elde ediyorlar - Son Dakika
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Balıkesir'den gelip günde 100 koyun kırkıyorlar! Günde 2 bin lira kazanç elde ediyorlar

18.05.2022 16:18

Çanakkale ve ilçelerinde koyun kırkma işini yapan olmadığı için Balıkesir'den kırkım ekibi geldi. Kişi başı 100 koyun kırpan bir kişi günde 2 bin lira kazanıyor.

Çan'ın Küçükpaşa köyünde yaz aylarının gelmesiyle birlikte koyunların kırkım işlemleri başladı. Çanakkale ve ilçelerinde bu işleri yapan olmadığı için Balıkesir'den kırkım ekibi çağırıldı. Günde 90 ile 100 arasında koyun kırpan bir kişi yaklaşık 2 bin lira para kazanıyor.

Bir günde 100 koyun kırkıyorlar! Günlük kazançları 2 bin lira

"TEKNOLOJİYE AYAK UYDURDUK"

Balıkesir'in Susurluk ilçesi Göbel Mahallesi'nden gelen koyun kırkıcısı Hayrettin Nacar, "Yedi yıldan bu yana koyun kırkıyorum. Ekip başkanımız bize koyun buluyor bizler de kırkıyoruz. Eskiden koyunlar makaslarla kırkılıyordu. Şimdi teknolojiye ayak uydurduk. Elektrikli ve motorlu makaslarla kırkıyoruz. Günde kişi başı 90-100 adet koyun kırkıyoruz. Tanesini 20 liradan kırkıyoruz. Günlüğümüz 2 bin lirayı buluyor bereket versin" dedi.

Bir günde 100 koyun kırkıyorlar! Günlük kazançları 2 bin lira

"GÜNDE 750 İLA 800 KOYUN KIRKIYORUZ"

Ekip başı Adnan Ertaş, "Benim ekipte 9 kişi var günde 750 ila 800 koyun kırkıyoruz. 100 koyun kırkan da oluyor 80-90 koyun kırkan da oluyor" diye konuştu.

Koyunlardan kırkılan yünler ise toplu şekilde fabrikalara gönderilerek; yün halı, yorgan ve yastık olarak günlük kullanıma kazandırılıyor.

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Kaynak: İHA

Çanakkale, Balıkesir, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Balıkesir'den gelip günde 100 koyun kırkıyorlar! Günde 2 bin lira kazanç elde ediyorlar - Son Dakika


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