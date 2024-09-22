Balıkesir Sındırgı\'da Kırsal Turizm Dalgası: Saman Evim Projesi Açıldı

Ekonomi

Termal, doğa, sağlık ve kırsal turizm alanında Türkiye'nin ve Balıkesir'in kalbi konumuna gelen Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kırsal turizm de son günlerde yeni trendler arasında yer alıyor. Termal tesislerin yanı sıra daha çok doğa ile vakit geçirmek isteyen, ekolojik tarım ürünlerine ulaşmak isteyenler için de farklı turizm tesisleri kapılarını açmaya başladı.

Emekli olduktan sonra proje işi için Sındırgı'ya gelen Aşçıbağcı ailesi de kırsal turizm işletmesi yapmaya karar verdi. Emendere kırsal mahallesinde doğa ile iç içe bir arazi satın alan Aşçıbağcı ailesi samandan ev yaparak Saman Evim projesini hayata geçirdi. Kadın girişimci destekleri ile gerçekleştirilen bir çalışmanın ardından tamamlanan tesis hizmete açıldı. Açılış kurdelesini İlçe Kaymakamı Didem Dinç Özay, Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, il müdürü Dr. Deniz Timurçin, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Halil Güner, belediye başkan yardımcıları ve belediye meclis üyeleri kesti.

Turizmiyle Balıkesir'in kalbi Sındırgı'da böylesine değerli ve örnek teşkil eden bir işletme kazandırılmasından mutluluk duyduklarını belirten Sındırgı Belediye başkanı Serkan Sak, "İlçemizin, mahallemizin ve turizmin gelişmesi adına katkı sağlayacak Kırsal turizm tesisi Sındırgımıza ve işletmecilerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Kadın istihdamının önemine değinen İlçe Kaymakamı Didem Dinç Özay, "Ben de bir kadın olarak kadın girişimcilerimizi canı gönülden destekliyor ve takdir ediyorum. Bir aile olarak da tabi ki birlik ve beraberlik olunca, bir masaya ortak akıl koyabildiğinizde herşey daha güzelleşiyor ve kıymetleniyor. Daha buraya gelirken nasıl kıymetli ve özverili bir çalışma olduğu görülebiliyor. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Sındırgı'nın doğasına ve samimiyetine aşık oldum

Şehir hayatından bir anlık uzaklaşmak isteyenlerin, ülkenin binbir çeşit lezzeti ve Sındırgı'da üretilen ekolojik tarım ürünleri ile eşsiz bir kahvaltı yapmak isteyenlerin yeni adresi turizmiyle Balıkesir'in kalbi Sındırgı'da kapılarını açtı.

Sındırgı'ya geldiğinde doğasına ve insanların samimiyetine aşık olduğunu belirten İnşaat Mühendisi Gülbin Aşçıbağcı, "2017 de emekli olduktan sonra kadın girişimcilik ile proje ve danışmanlık firması kurdum. Daha sonra Türkiye'nin her yerinde projeler çözdüm. Emendere Mahallesinin yani eski statüsü ile bu köyün içme suyu ve kanalizasyon projesini çözdüm. Buraya gelince eşime dedim ki biz zaten hep kırsal turizm işletmesi yapmak istiyorduk. Neden burası olmasın dedim. Çünkü doğasını çok sevdik, insanın samimiyeti ve doğasını çok sevdik. Sındırgı'ya bir kırsal turizm işletmesi yapmak için yola çıktık" dedi.

Saman ev projesi bilimsel yayınlarda yer aldı

Sıradan bir bina yerine ekolojik bir yapı oluşturmak istediklerini ve bunun için sıkıştırılmış saman kullandıklarını belirten Gülbin Aşçıbağcı, "Sıkıştırılmış saman panelleri ile bu evi yaptık. Evin projesinin tamamı da kendime ait olup, eşim Mehmet Atilla Bağcı jeoloji mühendisi, onun desteği tabi ki elektrik mekanik yardımlarla beraber gerçekleşmiş bir projedir. Bu projenin statik proje ve tasarımları bilim yayını kabul edilip, İnşaat Mühendisleri Odasının bilim yayınları dergisinde de bilim yayını olarak yayınlanmıştır" şeklinde konuştu.

Butik otel ve kahvaltı salonu olarak hizmet verecek

Yeni çıkan kanunda kiralanabilir ev statüsünde Butik Otel gibi evin bazı odalarını kiralayacaklarını ve Türkiye'nin birçok lezzetinin buluştuğu bir kahvaltı hizmeti vereceklerini belirten Aşcıbağcı, "Burada turizme de katkısı bulunsun diye böyle bir işletme oluşturduk. Kahvaltı salonu daha çok ağırlıklı olarak. Burada mesai arkadaşlarıma da saman evimin melekleri diyorum. Onlarla beraber vereceğimiz kahvaltımızın adına "Ülkemin Kahvaltısı" adını koyduk. Bence buradaki en önemli husus, köyden insanların, kadınların istihdam edilmesi. Bu durumun da ülkemiz için çok gerekli olduğuna inanıyorum. Bu sebeple de kadın istihdamına çok önem veriyorum. Kendim de bir kadın girişimci olarak. Böyle bir oluşumla işe başladık. İnşallah Sındırgı'ya, Balıkesir'e ve Ülkemize çok faydalı bir tesis olur. Böyle bir vizyon ile ortaya çıktık. Emendere bölgesi ekolojik tarım yapan bir bölge. Ekolojik tarım suni gübrelere yer vermeyen, tamamen hayvan gübre ile yapılan doğal üretimdir. Buraya kahvaltıya gelenler aynı zamanda buradaki köy merkezinden de pazar yerinden de alışveriş yaparak köyün ekonomisine de bir katkı da bulunacak" dedi.

Tesisle birlikte Emendere Mahallesi aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerine de katkı sağlayacak. Türkiye genelinde çeşitli eğitimler, köy yenileme projeleri gibi bir çok sosyal projede Emendere Mahallesinde gerçekleştirilecek. - BALIKESİR