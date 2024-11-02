Balıkesir Tarım ve Hayvancılık Fuarı Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Balıkesir Tarım ve Hayvancılık Fuarı Açıldı

BASİAD ve diğer kuruluşların iş birliğiyle düzenlenen fuar, sürdürülebilir tarım politikalarına odaklanıyor.

02.11.2024 10:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BASİAD), Balıkesir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Balıkesir Ticaret Borsası, Güney Marmara Kalkınma Ajansı'nın iş birliği ile sürdürülebilir hayvancılık ve tarım politikaları ile tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla düzenlenen Balıkesir Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldı.

Ali Hikmet Paşa Tesisleri'nde "İklime uygun tarım, bereketli yatırım" mottosuyla düzenlenen fuarın açılışında konuşan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, bu tür fuarların illerin marka değerleri açısından önemli olduğunu vurguladı.

Balıkesir'de çay hariç Türkiye'de yetişen her ürünün yetiştirildiğini belirten Ustaoğlu, bunun bir nimet ve fırsat olduğunu, bu fırsatın değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Vali Ustaoğlu, Balıkesir için "Türkiye'yi doyuran tarım şehri" dediklerini belirterek, "Durum böyle olunca böyle bir şehre yakışan bizim de bu alanda Balıkesir'imize çok önemli bir marka değer katacak olan bu tip fuarlardır. Balıkesir, tarımı ile ön plana çıkacak olan bir şehir. Birbirinden kıymetli 20 ilçemizde de nadir ürünlerin yetiştiği nadir illeri barındırıyor. Bizim bunu fırsata çevirmemiz, önümüzdeki dönemde yapacağımız yatırımlarla, çalışmalarla bunu daha da ileriye taşımamız çok önemli." ifadesini kullandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın da sürdürülebilir tarım ve hayvancılığın kırmızı çizgileri olduğunu söyledi.

Açılışta, DEVA Partisi Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, BASİAD Başkanı Selçuk Savaş, Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Çetin, Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, Balıkesir Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Ali Bilcanlı ve Balıkesir Tarım ve Orman İl Müdürü Erkan Alkan da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek, fuarın açılışı gerçekleştirildi.

Fuar, 5 Kasım'a kadar gezilebilecek.

Kaynak: AA

İsmail Ustaoğlu, Yerel Yönetim, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Balıkesir Tarım ve Hayvancılık Fuarı Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:54 4 üniversite öğrencisine bakarak kendini tatmin etti 4 üniversite öğrencisine bakarak kendini tatmin etti
08:42 Damadını öldürüp intihar etti Korkunç olayın görüntüleri ortaya çıktı Damadını öldürüp intihar etti! Korkunç olayın görüntüleri ortaya çıktı
08:12 Derdiye damgasını vuran Arda Kardeşler’in cezası belli oldu Derdiye damgasını vuran Arda Kardeşler'in cezası belli oldu
07:33 Meteoroloji üstüne basa basa uyardı, hava bir anda buz kesecek Meteoroloji üstüne basa basa uyardı, hava bir anda buz kesecek
00:36 Piyasaların merakla beklediği haber geldi Uluslararası kuruluş Türkiye’nin kredi notunu değiştirdi Piyasaların merakla beklediği haber geldi! Uluslararası kuruluş Türkiye'nin kredi notunu değiştirdi
13:19 Haftalardır hastanede olan Serhat Akın en sonunda patladı Haftalardır hastanede olan Serhat Akın en sonunda patladı
13:08 Esenyurt’ta Ahmet Özer’in fotoğrafları bilboardlardan kaldırılıp yerine Türk Bayrakları asıldı Esenyurt'ta Ahmet Özer'in fotoğrafları bilboardlardan kaldırılıp yerine Türk Bayrakları asıldı
12:32 Bu markalardan uzak durun Bakanlık, gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi Bu markalardan uzak durun! Bakanlık, gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi
12:27 Bakan Yerlikaya, Ahmet Özer hakkında ilk kez konuştu Bakan Yerlikaya, Ahmet Özer hakkında ilk kez konuştu
12:13 Mt. Gox Bitcoin ödemelerine hazırlanıyor Mt. Gox Bitcoin ödemelerine hazırlanıyor
12:11 Sihirli Annem’in Tuğçe’si umreye gitti Son halini görmeniz lazım Sihirli Annem'in Tuğçe'si umreye gitti! Son halini görmeniz lazım
12:08 Ekmeğe zam gelecek mi Fırıncılar asgari ücreti işaret etti Ekmeğe zam gelecek mi? Fırıncılar asgari ücreti işaret etti
11:54 PFDK, Süper Lig ekiplerine yasa dışı bahis reklamının faturasını kesti PFDK, Süper Lig ekiplerine yasa dışı bahis reklamının faturasını kesti
11:45 CHP lideri Özel, Esenyurt’a gelmeyen belediye başkanlarıyla ilgili sessizliğini bozdu CHP lideri Özel, Esenyurt'a gelmeyen belediye başkanlarıyla ilgili sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2024 10:30:57. #1.11#
SON DAKİKA: Balıkesir Tarım ve Hayvancılık Fuarı Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.