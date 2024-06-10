Balıkesir Üniversitesi Teknokent, üretime, ihracata ve istihdama katkı sağlıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Balıkesir Üniversitesi Teknokent, üretime, ihracata ve istihdama katkı sağlıyor

Balıkesir Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Teknokent), 2023 yılında beraber proje yürüttüğü firmalar ile 2 milyon 182 bin TL'lik ihracata imza atarak üretime, ihracata ve istihdama katkı sağlıyor. Balıkesir Teknokent, sektörel çeşitlilik ile girişimci ekosisteminin oluşumu ve gelişimi açısından önemli bir rol oynamaktadır. Balıkesir Teknokent'te faaliyet gösteren 73 firma, bölgede ekonomik faaliyet ve istihdam oluştururken, sektörel dağılım yazılım, kimya, imalat sanayi, oyun geliştirme, savunma sanayi, ilaç, makine, enerji, tıp teknolojileri, yapay zeka ve finansal teknolojiler gibi çeşitli sektörleri kapsamaktadır.

10.06.2024 12:19
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Balıkesir Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Teknokent), üretime, ihracata ve istihdama katkı sağlıyor. 2023 yılında beraber proje yürüttüğü firmalar ile 2 milyon 182 bin TL'lik ihracata imza atan Teknokent ile ilgili bilgiler veren Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Teknokent'in sektörel çeşitlilik ile girişimci ekosistemin oluşumu ve gelişimi açısından önemli olduğunu vurguladı.

2019 yılında kapılarını açan Türkiye'deki 102 Teknoloji Geliştirme Bölgesinden biri olan Balıkesir Teknokent kısa sürede Balıkesir'in Ar-Ge ve İnovasyon üssü konumuna yükseldi. 69 girişimcilik ofisi ile 11908 m2 lik alanda faaliyet gösteren Balıkesir Teknokent, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Teknoloji Geliştirme Bölgeleri'nde girişimciler için sağladığı avantajlar ve vergi muafiyetleri ile Balıkesirli girişimcilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Balıkesir Üniversitesi Çağış Yerleşkesinde Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak ilan edilen alanda inşa edilen Balıkesir Teknokent'in modern binasında; girişimcilerin ve girişimci adaylarının faydalanabileceği ofisler, Buluş Ön Kuluçka Birimi ile toplantı salonları, sosyal alan, Kuluçka Birimi ve açık ofisler yer alıyor. Balıkesir Üniversitesi Çağış Yerleşkesinde faaliyetlerine devam eden Balıkesir Teknokent'teki son gelişmeler hakkında Balıkesir Üniversitesi Rektörü, Balıkesir Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yücel Oğurlu bilgiler verdi. Rektör Oğurlu, "2019 yılında ilk firma kabulü ile faaliyete geçen Balıkesir Teknokent, başarılı bir ivme ile firma sayısını arttırarak yüzde 100 doluluk oranı ile faaliyetlerini yürütmekte. Balıkesir Teknokent'te; 20 kuluçka, 18'i akademisyen olmak üzere toplam 73 firmamız bölgede ekonomik faaliyet ve istihdam oluşturmaktadır. Teknokentimiz özellikle yazılım, mühendislik, Ar-Ge gibi alanlarda yüksek vasıflı personel olmak üzere 357 kişi istihdam etmektedir" dedi.

Balıkesir Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde açılışından itibaren 74 Ar-Ge projesinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından onaylanarak proje bitirme belgesi almaya hak kazandığını belirten Rektör Oğurlu, "81 adet aktif Ar-Ge projesi çalışmaları yürütülmeye devam ediyor olup, üniversitede üretilen bilginin katma değeri yüksek mal ve hizmet üretiminin geliştirilmesine dönüştürülmesi açısından çok önemlidir. Balıkesir Teknokent'te Ar-Ge ve yazılım faaliyeti gösteren firmaların Ar-ge Gelirinin 249 milyon 219bin 853 TL, Toplam ihracat miktarının 2 milyon 182 bin 724 TL olarak hayata geçmiştir. Sektörel dağılımın yazılım, kimya, imalat sanayi, oyun geliştirme, savunma sanayi, ilaç, makine, enerji, tıp teknolojileri, yapay zeka ve finansal teknolojiler sektörleri başta olmak üzere çeşitlilik arz etmektedir. Sektörel çeşitlilik, girişimci ekosisteminin oluşumu ve gelişimi açısından çok önemli bir konudur" ifadelerini kullandı.

"Balıkesirli Ar-Ge ve Yazılım Mühendislerinin Balıkesir'de kalması hedefleniyor."

Balıkesir Teknokent'teki Ar-Ge ve Yazılım üzerine yürütülen projelerin, özellikle şehirdeki ve bölgedeki yetişmiş insan gücünün istihdamı ve üretime katkısı açısından hayati öneme sahip olduğunu dile getiren Oğurlu, Balıkesir Teknokent'te yer almak isteyen Ar-Ge ve yazılım firmalarından Balıkesir'de ikamet eden personel istihdamı istendiğini belirterek bu uygulama ile özellikle Balıkesirli mühendis ve yazılımcı gençlerin Balıkesir'de kalmalarını hedeflediklerini ve bu hedef doğrultusunda düzenli aralıklarla girişimcilere ve girişimci adaylarına yönelik eğitimler ve kurslar düzenlediklerini, özellikle istihdam garantili yazılım dilleri, Metaverse, NFT, oyun geliştirme gibi konularda açılan kursları başarı ile bitiren öğrencileri doğrudan Balıkesir Teknokent yazılım ve oyun firmalarında istihdam ettiklerini, bu kursların önümüzdeki yılda da devam edeceğini sözlerine ekledi. Rektör Oğurlu, Balıkesir Teknokent'in, şehrin girişimcilik ekosistemine büyük katkı sağlamakta olduğunu belirterek "Balıkesir Organize Sanayi Bölgesinden belli başlı firmalar Ar-Ge birimlerini Teknokentimize taşıdı. Şu anda Savunma Sanayi üzerine Ar-Ge çalışması yapan biri Balıkesir Üniversitesi akademisyen firması diğeri Balıkesir firması olmak üzere başarılı çalışmalara imza atan, ihracat yapan iki firmamız mevcut. Bunun yanı sıra aşı, ilaç, imalat sanayi, oyun geliştirme, tıp teknolojileri, finansal teknolojiler, yazılım, yapay zeka gibi konularda nitelikli Ar-Ge projeleri Teknokentimizde devam etmekte." ifadesini kullandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Balıkesir Üniversitesi Teknokent, üretime, ihracata ve istihdama katkı sağlıyor - Son Dakika

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