Ballıpınar'da Kadınlardan Turizme Lezzetli Destek - Son Dakika
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Ekonomi

Ballıpınar'da Kadınlardan Turizme Lezzetli Destek

28.07.2025 11:17
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Erdek'teki Ballıpınar Mahallesi'nde kadınların kurduğu kooperatif, yöresel lezzetlerle turistlere hizmet veriyor.

Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı kırsal Ballıpınar Mahallesi'nde yaşayan kadınlar, kurdukları kooperatifte yetiştirdikleri ürünlerden yemekler yaparak bölgeye gelen turistlerin hizmetine sunuyor.

Yunanistan'dan 1924 yılında gelen vatandaşların nüfusunu oluşturduğu Ballıpınar Mahallesi, ilçeye yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Coğrafi işaretli meşhur mor soğanın yetiştirildiği mahallede ayrıca zeytin, kiraz, fasulye üretimi de yapılıyor. Bir yanı Marmara Denizi'nde diğer yanı da Kapıdağ'ın ormanlarında olan Ballıpınar Mahallesi, son dönemde şehir dışından gelen misafirlerin de ilgisini çekiyor.

Bu durumu fark eden mahallenin kadınları, "Kooperatifte Hareket Ballıpınar'da Bereket" projesiyle Güney Marmara Kalkınma Ajansı'ndan (GMKA) da destek alarak kooperatif kurdu.

Mahallenin tertemiz plajında denize giren tatilciler, daha sonra kadınların işlettiği restoranda lezzetli ürünlerin tadına bakıyor.

Kadınlar, yaptıkları girişimle hem tarımsal üretimlerini değerlendiriyor hem de bölge turizmine katkı sağlıyor.

" Bu kadar çok talep beklemiyorduk, çok şaşkınız"

Kooperatif Başkanı Gülsüm Çelikarslan, AA muhabirine, mahallelerinde meşhur mor soğanın yanı sıra birçok sebze ve meyve ürettiklerini söyledi.

Çelikarslan, ürünleri değerlendirmek için kooperatifi kurduklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Bu sayede bütün ürünlerimiz değer kazandı, mahallemiz daha çok tanındı. Yurt dışından bile bize gelenler olmaya başladı. Kuru fasulye menümüzü çok beğeniyorlar. Türkiye'nin her yerinden kahvaltıya gelenler oluyor. Kendi yaptığımız tatlılarımızı da ikram ediyoruz. Kahvaltıda sunduğumuz ürünlerimizin hepsi hemen hemen kendi ürünlerimiz. Salçamızı kendimiz üretiyoruz, zeytini, zeytinyağını ve birçok ürettiğimiz ürünü bu şekilde satmaya çalışıyoruz. Bu kadar çok talep beklemiyorduk, çok şaşkınız. Gerçekten herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel yorumlar alıyoruz. Bu da bizi çok mutlu ediyor. İnşallah daha da güzel olacak."

"Buradaki kadınların yüzü hep gülüyor"

Ailesiyle kahvaltı yapmaya gelen Selda Balaban da restorana ara sıra geldiklerini ve çok beğendiklerini dile getirdi.

Balaban, Ballıpınar Mahallesi sakinlerinin çok çalışkan olduğunu vurgulayarak, "Burasının hizmeti çok güzel, değişiklik olsun diye ara sıra geliyoruz." dedi.

Pelin Balaban da Tatlısu Mahallesi'nde yaşadıklarını ve ailesiyle bölgede gezmeyi tercih ettiklerini söyledi.

Ballıpınar Mahallesi'nde kurulan kadın kooperatifinin ismini duyduklarını ve merak ederek geldiklerini anlatan Balaban, "Kahvaltıları tam bir köy kahvaltısı, lezzet bakımından da çok güzel. Buradaki kadınların yüzü hep gülüyor ve böyle bir girişimde bulunması çok anlamlı ve önemli." diye konuştu.

Baba Ergin Balaban da kadınların kurdukları kooperatifin mahallenin kalkınmasına büyük destek sağladığını ifade etti.

Balaban, kooperatifin mahallenin turizmine de katkı sağladığını anlatarak, "Hizmetleri çok güzel, yiyecekleri hep kendi yetiştirdikleri ürünlerden oluşuyor. Fiyatları da gayet makul, açıkçası herkese tavsiye ederim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Kültür, Tarım, Yaşam, Erdek, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ballıpınar'da Kadınlardan Turizme Lezzetli Destek - Son Dakika

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