Balsu Gıda Borsa İstanbul'a Giriş Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Balsu Gıda Borsa İstanbul'a Giriş Yaptı

Balsu Gıda Borsa İstanbul\'a Giriş Yaptı

Balsu Gıda, halka arz sürecinin ardından Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başladı.

20.02.2025 16:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, Borsa İstanbul'da düzenlenen gong töreniyle Yıldız Pazar'da işlem görmeye başladı.

Ziraat Yatırım ve İnfo Yatırım liderliğinde, 12, 13 ve 14 Şubat'ta gerçekleşen talep toplama sürecini tamamlayan şirketin gong töreni, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Balsu Gıda Üst Yöneticisi (CEO) Ahmet Bilge Anbarlılar, Ziraat Yatırım Genel Müdürü Akın Demirbağ, İnfo Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Ergun, törende yaptığı konuşmada, "Balsu Gıda, uzun yıllardır faaliyet gösteren sektörünün önde gelen köklü bir şirketidir. Ülkemizin en değerli tarım ürünlerinden biri olan fındığı işleyerek dünya çapındaki üreticilere ve nihai olarak tüketicilere ulaştırmaktadır. 500 büyük sanayi kuruluşu arasında yer alan Balsu Gıda, halka arzdan elde ettiği gelirle yatırımlarına ve büyümesine devam edecek, hedeflerini daha ileriye taşıyacak, sanayi kuruluşları içindeki sıralamasını yükseltecektir. Bu halka arzda emeği geçen herkese, şirket çalışanlarına ve aracı kurumlarımıza çok teşekkür ediyorum. Halka arzın, sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyor, Balsu Gıda'ya borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum." ifadelerini kullandı.

"Hep birlikte başarılı ve istikrarlı şekilde büyümeye devam etmeyi hedefliyoruz"

Balsu Gıda CEO'su Anbarlılar ise küresel ölçekte bir fındık sanayi şirketi konumuna yükselen Balsu Gıda olarak, istikrarlı ve sürdürülebilir büyüme hedefi açısından önemli bir adım attıklarını belirterek, "Geçen hafta başarıyla tamamladığımız halka arz sürecinin ardından bugün artık bizim için yeni bir dönemin başlangıcı. Geniş ve yaygın bir yatırımcı kitlesinden aldığımız yoğun taleple birlikte ortaklık yapımız önemli ölçüde çeşitlenerek tabana yayıldı ve finansal yapımız daha da güçlendi. Orta ve uzun vadede dünya fındık pazarında liderliğe doğru istikrarlı bir çizgide büyümeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Halka arzla birlikte bu hedefe giden yolda önemli bir kilometre taşını geride bıraktıklarını aktaran Anbarlılar, "Bu gelişme sadece bizim için değil aynı zamanda sektörümüz için de önemli bir dönüm noktası. Türkiye'de halka açık ilk fındık şirketi olduk. Sektörümüzün daha şeffaf, daha rekabetçi ve yenilikçi bir yapıya kavuşması için ilk adımı atarak örnek olduğumuzu düşünüyoruz. Fındık sanayimizin yaşayacağı bu dönüşümle Türk fındığının global arenada marka değerini ve prestijini daha artıracağımıza inanıyoruz." dedi.

Anbarlılar sözlerini şöyle tamamladı:

"Çalışma arkadaşlarımızın özverili çalışması, çabaları ve emekleri sayesinde bugünlere geldik. Markamızın gücüne, geleceğine ve büyüme potansiyeline inanarak Balsu Gıda ailesine katılan tüm yatırımcılarımıza, bize duydukları güvenden dolayı teşekkür etmek isterim. Hisselerimize gelen talep bizleri gururlandırırken, geleceğe ilişkin de motivasyonumuzu artırarak umutlandırıyor. Halka arzla birlikte daha da güçlenen ve genişleyen Balsu Gıda ailesi olarak gelecek dönemde hep birlikte başarılı ve istikrarlı bir şekilde büyümeye devam etmeyi hedefliyoruz."

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Yıldız Pazar, Ahmet Bilge, Balsu Gıda, Halka Arz, Ekonomi, Finans, Borsa, Tarım, CEO, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Balsu Gıda Borsa İstanbul'a Giriş Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:58 Neredeyse maç iptal oluyordu Belçikalılar, Fenerbahçe taraftarını öldüresiye dövmüş Neredeyse maç iptal oluyordu! Belçikalılar, Fenerbahçe taraftarını öldüresiye dövmüş
00:42 MHP lideri Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
23:51 Zelenskiy baskılara daha fazla dayanamadı: Trump’la anlaşma yapmaya hazırız Zelenskiy baskılara daha fazla dayanamadı: Trump'la anlaşma yapmaya hazırız
23:51 Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, berberini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın korumasına benzetti Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, berberini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumasına benzetti
22:27 İstanbul’da kabus için saat verildi 34 ilde okullar tatil İstanbul'da kabus için saat verildi! 34 ilde okullar tatil
08:45 Cesur sahneler yüzünden ayrıldıkları iddia edilen Hakan Sabancı ile Hande Erçel’den paylaşım Cesur sahneler yüzünden ayrıldıkları iddia edilen Hakan Sabancı ile Hande Erçel'den paylaşım
08:36 BİM’den 1,3 milyar TL’lik rekor cezaya itiraz: Hakkaniyetsizdir BİM'den 1,3 milyar TL'lik rekor cezaya itiraz: Hakkaniyetsizdir
08:35 Dursun Özbek, PFDK’ye sevk edildi Dursun Özbek, PFDK'ye sevk edildi
08:22 Şampiyonlar Ligi’nde Play-Off Turu tamamlandı: İşte son 16’ya kalan takımlar Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off Turu tamamlandı: İşte son 16'ya kalan takımlar
08:21 Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş kaza geçirdi Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş kaza geçirdi
08:14 Polis bir hafta suç mahallinde bekledi, “Bukalemun“ suçüstü yakalandı Polis bir hafta suç mahallinde bekledi, "Bukalemun" suçüstü yakalandı
08:12 Ünlü şarkıcı Edis Görgülü, kar nedeniyle metroya bindi Ünlü şarkıcı Edis Görgülü, kar nedeniyle metroya bindi
08:10 TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’ın ifadesi ortaya çıktı: Aylık gelirim 1 milyon lira TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın ifadesi ortaya çıktı: Aylık gelirim 1 milyon lira
07:53 Bu provaydı, İstanbul’a tipi şeklinde kar yağacak İşte saat saat hava raporu Bu provaydı, İstanbul'a tipi şeklinde kar yağacak! İşte saat saat hava raporu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2025 07:03:17. #1.12#
SON DAKİKA: Balsu Gıda Borsa İstanbul'a Giriş Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.