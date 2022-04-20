Bambi Yatak'ın hedefi, yurt dışı mağaza sayısını 250'ye çıkarmak - Son Dakika
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Bambi Yatak'ın hedefi, yurt dışı mağaza sayısını 250'ye çıkarmak

20.04.2022 12:02
Bambi Yatak'ın hedefi, yurt dışı mağaza sayısını 250'ye çıkarmak

Türkiye'nin öncü ve inovatif yatak üreticilerinden Bambi Yatak'ın Yönetim Kurulu Üyesi Emre Gökmen, bu yıl Türkiye'deki Bambi Yatak mağaza sayısını 700'e, yurt dışındaki mağaza sayını ise 250'ye çıkarmak istediklerini söyledi.

Türkiye'nin öncü ve inovatif yatak üreticilerinden Bambi Yatak'ın Yönetim Kurulu Üyesi Emre Gökmen, bu yıl Türkiye'deki Bambi Yatak mağaza sayısını 700'e, yurt dışındaki mağaza sayını ise 250'ye çıkarmak istediklerini söyledi.

İzmir'in Torbalı ilçesinde üç kardeşin ortaklığıyla 1998'de "Bambi Mobilya" adıyla kurulan ve yaklaşık 15 yıldır yatak, baza ve ev tekstili ürünleri üreten şirket, bugün yaklaşık 70 bin metrekarelik alanda üretim gerçekleştiriyor.

Kuruluş, İzmir'de başlayan hikayesini, 200'ü aşan mağazasıyla 20 ülkeye taşıyor.

Bambi Yatak Yönetim Kurulu Üyesi Emre Gökmen, basın mensuplarıyla, İzmir'deki bir otelde bir araya geldi.

Gökmen, burada yaptığı açıklamada, yaklaşık 15 yıllık sürede hem sektör hem de şirketleri adına büyük başarılar elde ettiklerini ifade etti.

Yurt içi ve dışındaki mağazalarda milyonlarca kişiye ulaştıklarını anlatan Gökmen, şöyle devam etti:

"Bugün Türkiye ve yurt dışındaki mağazalarımızda, hikayesi olan ürünlerimizi milyonlarca insana anlatıyoruz ancak bize göre Bambi Yatak'ın hikayesi daha yeni başladı. Hedeflerimiz ve yapmak istediklerimiz oldukça fazla. Her geçen yıl kendimize hem ülkemizde hem de dünya genelinde yeni hedefler belirliyoruz. Bu yıl ülkemizdeki mağaza sayımızı 700'e, yurt dışındaki mağaza sayımızı 250'ye çıkarmak istiyoruz. 2023 hedefimiz ise Türkiye'de 800, yurt dışında 300 mağaza sayısına ulaşmak. Bunun için enerjimiz, güçlü finans yapımız ve kendimize inancımız var. Hedeflerimizi her zaman olduğu gibi yakalayacağımızı biliyoruz."

"Avrupa ve Balkan ülkeleri odağımızda"

Güçlerini İzmir'den aldıklarını ve kente katkı sunmaya devam etmeyi istediklerini vurgulayan Gökmen, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bambi Yatak olarak, Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğinin 2021 yılında ihracata katkı sağlayan firmalara verdiği İhracatın Yıldızları Ödülleri'nden, 'İhracatını En Çok Artıran Firma' ödülünü de aldık. İhracat, üretim, yeni ürünler ve ödüllerimiz; hikayemizi bir adım daha ileri taşıyan yeni bir parça oluyor. 50 yıldır sektöre hizmet veren yerli ve milli köklerimizle, ülkemizi global arenada da temsil etmeye tüm gücümüzle devam edeceğiz. 2022'de özellikle İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerine fokuslanarak bu bölgelerde kullanıcılara farklı bir deneyim sunacağız. Dünyada ise Avrupa ve Balkan ülkeleri odağımız olacak. Tüm dünya Bambi Yatak adını bundan sonra daha fazla duyacak."

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Türkiye, Torbalı, İzmir, Bambi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bambi Yatak'ın hedefi, yurt dışı mağaza sayısını 250'ye çıkarmak - Son Dakika


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