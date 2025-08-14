Bandırma\'da \'Yüzen Ahır\' Tepkisi: Halk Sağlığı Tehlikede

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde halkın yıllardır tepki gösterdiği ve 'Yüzden ahır' olarak adlandırdığı canlı hayvan gemileri yeniden gündemde. İspanya'nın Cartagena Limanı'ndan yola çıkan ve kamuoyunda "yüzen ahır" olarak bilinen Norland isimli gemi, gece geç saatlerde Bandırma Çelebi Limanı'na yanaştı.

Gemide bulunan 1.220 adet Angus cinsi büyükbaş hayvan, limana demirlemesinin ardından ilçede adeta nefes almayı zorlaştıran ağır bir koku yaydı. Kuvvetli poyraz nedeniyle özellikle Paşabayır ve Paşakent Mahallelerinde oturan vatandaşlar, sıcak havada kapı pencere açamaz hale geldi.

Bandırma'ya her gelişinde çevreye yaydığı koku ve hayvan dışkılarının denize karışmasıyla bilinen bu gemi, geçmişte de çevreci grupların ve halkın tepkisini çekmişti. Bandırma Demokrasi Platformu, daha önce yaptığı basın açıklamasında, bu gemilerin vatandaş sağlığını tehlikeye attığını belirterek ithal hayvan tahliyelerinin başka limanlara yönlendirilmesi çağrısında bulunmuştu.

Paşabayır Mahallesi'nde yaşayan Ercan Çelik adlı vatandaş, İHA muhabirine yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bandırmalı gerçekten bunu mu hak ediyor? Yani bu Çelebi Limanı'nın Bandırma Limanı'na, Bandırma Denizine verdiği kirlilik yetmezmiş gibi yani bir de yüzen ahır dediğimiz angus gemileri yanaşmaya başladı. Bu liman artık Bandırma'da, şehir içinde kaldı. Yani bu limana, bu hayvanın getirilmesi bu Bandırma halkına bir zulümdür. Gerçekten bu zulme artık bir son verin. Nefes alınamaz derecede bir koku var. Nefes alınamaz derecede bir hava var şu anda. Zaten rüzgar şu anda Bandırma içine doğru esiyor. Poyraz var ve bu koku gerçekten Bandırma halkına reva değil. Lütfen buna bir çözüm bulunsun. Artık bu işten vazgeçilsin." dedi.

Geçtiğimiz yıl Çelebi Holding Genel Müdürü Gürkan Bayır ve TCDD Liman İşletme Müdürü Orhan Kılıç, dönemin Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun'u ziyaret ederek konuyu masaya yatırmış ancak herhangi bir somut adım atılamamıştı.

Tahliye işlemleri günlerce sürdüğü için Bandırma'da hava kalitesi düşerken, Gürkan Bayır'ın konuyla ilgili sessizliğini koruması ve Bandırma halkının tepkisine kulak tıkaması dikkat çekiyor. Vatandaşlar, Bayır'ın halkın sağlığını hiçe sayarak yalnızca ticari kazancı öncelediğini savunuyor.

Uzmanlar, Çelebi Limanı'nın artık şehir merkezine çok yakın kaldığını ve bu tür ağır koku, çevre ve sağlık riski taşıyan tahliyelerin şehir dışındaki limanlara kaydırılması gerektiğini vurguluyor. Ancak aradan geçen onca yıla rağmen değişen tek şeyin kötü koku ve deniz kirliliğinin artması olması, Bandırma halkında "Yetkililer bizi duymuyor" tepkisini büyütüyor.

Bandırmalılar, Gürkan Bayır'ın aylar hatta yıllardır kamuoyuna tek bir açıklama yapmamasını, "sorunları görmezden gelme" politikası olarak değerlendiriyor. Halk, "Liman kazanç kapısı olabilir ama bu kazanç Bandırma'nın sağlığına mal olmamalı" diyerek, Bayır'ı halkın sesini duymaya ve Bandırma'nın çıkarlarını ticari hesapların önüne koymaya davet ediyor. - BALIKESİR