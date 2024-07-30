Bandırma Ticaret Odası Yeni Yatırımcılar Çekmek İçin Çalışmalarına Hız Verdi

Ekonomi

Bandırma Ticaret Odası, bölgenin sanayi ve ticaretinde yeni stratejiler geliştirerek yeni yatırımcılar çekmek amacıyla çalışmalarına hız verdi. Bandırma Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Yılmaz, bölgenin stratejik konumu, liman ve demiryolu bağlantıları, ulaşım ve iletişim altyapısıyla büyük ve nitelikli yatırımlar için elverişli olduğunu belirtti.

Bandırma Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Yılmaz, Ticaret Bakanlığı'nın Çin menşeli benzinli ve hibrit binek otomobillere uyguladığı ilave gümrük vergisi kararının, Türkiye'deki yerli üretimin iç pazardaki payını yükseltme ve yatırımları teşvik etme amacı taşıdığını söyledi. Bu kararın ardından Çin markalarının Türkiye'yi "Avrupa'ya açılan bir kapı" olarak gördüklerini ve BYD'nin Türkiye'ye yönelik yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım kararının diğer Çin markalarına da olumlu yansıyacağını ifade etti.

Bandırma'nın çevreye duyarlı, teknolojik ve güncel trendlerin üzerinde yeni tesisler kurulması için hazır olduğunu vurgulayan Yılmaz, bu yatırımların sadece ekonomik değil, sosyal ve kültürel açıdan da birçok fırsat sunacağını belirtti. Yılmaz, yerel yöneticiler, sivil toplum kuruluşları, OSB Müdürlükleri ve milletvekillerinin yatırımcıları bölgeye çekme konusundaki çabalarının önemine dikkat çekti.

Bandırma Ticaret Odası olarak üzerlerine düşen her türlü göreve hazır olduklarını belirten Yılmaz, "Bandırma'nın gücünü hep birlikte gösterme vaktidir" diyerek, Bandırma'nın tanıtımını en üst seviyeye çıkarma konusunda kararlılıklarını ifade etti.

Yılmaz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi, "Otomobil dünyası için Güney Marmara olarak bölgemizin de bu tip yatırımlar için çok uygun olacağını düşünüyorum. Bölgemizin Stratejik konumu, liman ve demiryolu bağlantıları, ulaşım ve iletişim altyapısı ile bu tip büyük ve nitelikli yatırımlar için elverişli bir bölge olduğu aşikardır. Fakat tabi ki sadece bölgenin elverişli olması yatırımları çekmek için yeterli olmuyor. Bölgenin tanıtımı, yatırımlar için avantajlı hale getirilmesi, yatırımcının dikkatini çekme ve yatırımların bölgeye yönlendirilmesi için üst yönetimleri ikna etme gibi hususlarda yerel yöneticilere, sivil toplum kuruluşlarına, bölgedeki OSB Müdürlüklerine ve hatta özellikle vekillerimize ve belediye başkanlarımıza büyük görevler düşüyor.

Bandırma ticaret odası olarak bu konudaki üzerimize düşecek her türlü göreve hazır olduğumuzu belirtmek suretiyle, özellikle Bandırma ve çevresinde çevreye duyarlı, teknolojik ve güncel trendlerin üzerinde yeni tesislerin kurulması hususunda Bandırma'nın hazır olduğunu, Bandırma ticaret odasını oluşturan tüm işletme - firmalarımız ile bu tür yatırımlara destek vereceğimizden hiç kimsenin şüphesinin olmaması gerektiğini buradan duyurmak istiyoruz.

Bu noktada; Bu tip büyük yatırımların bölgeye sadece ekonomik anlamda değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel açıdan da birçok fırsat sunacağı, yeni iş imkanları sağlayacağı ve yerel ekonomiyi canlandıracağı unutulmamalı, yatırımlara talip olunmalıdır.

Bu konularda gerek Bandırma'nın tanıtımı gerekse Bandırmalı yerel idarecilerin yeni yatırımcıya karşı olan olumlu tutumunun açıkça kamuoyunda ifade edilerek bölgemizin tanıtımının en üst seviye çıkarılması konusunda gereken hassasiyetin gösterileceğinden eminim. Artık harekete geçerek Bandırma'nın gücünü hep birlikte gösterme vaktidir." - BALIKESİR