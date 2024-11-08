BankPozitif'ten Türk Devletleri Fuarı'na Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

BankPozitif'ten Türk Devletleri Fuarı'na Destek

BankPozitif\'ten Türk Devletleri Fuarı\'na Destek

BankPozitif, Türk Devletleri Yatırım ve İş Birliği Fuarı'na sponsor olarak ekonomik dayanışmayı güçlendirdi.

08.11.2024 09:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası, Türk Devletleri arasında iş birliğini güçlendirmek ve ortak bir geleceğe katkı sağlamak amacıyla düzenlenen Türk Devletleri Yatırım ve İş Birliği Fuarı'na sponsor oldu.

Başta Türkiye olmak üzere Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Macaristan, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi farklı coğrafyalarda bulunan ülkelerin iş dünyasından önemli katılımcıların bir araya geldiği fuar İstanbul'da kapılarını açtı. Organizasyonda, çeşitli sektörlerde yatırım ve iş birliği fırsatları ele alınarak Türk Devletleri arasında sürdürülebilir kalkınma ve ekonomik dayanışma vurgulandı.

"Türk dünyasının kalkınması için elimizden geleni yapacağız"

Banka olarak Türk Devletleri'nin stratejik ortaklığına büyük bir değer verdiklerini belirten BankPozitif Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Özcan, bu tür platformların sadece iş birliği fırsatı olarak görülmemesi gerektiğine vurgu yaparak, "Her Türk Devleti ayrı bir coğrafyada kök salmış olsa dahi aynı ağacın dallarıdır. Bu organizasyonlara bu bilinç ve perspektifle bakılmalı. Yönetim Kurulu Başkanımız Dr. Erkan Kork, özellikle Türk dünyası ülkeleri arasında daha güçlü bağların tesisinin ve ortak bir gelecek inşasının oluşturulması adına böyle organizasyonların önemli olduğunu her fırsatta dile getiriyor. Kendisine bu yolda sağladığı güçlü destekleri için teşekkürlerimi sunuyorum. Türk dünyamızın daha da kalkınması ve gelişmesi için elimizden ne geliyorsa yapacağız" dedi.

BankPozitif Türk Devletleri'nin kalkınmasını desteklemeye devam edecek

Fuarda ayrıca, enerji; altyapı, finans, tarım, teknoloji ve eğitim gibi birçok alanda yeni yatırım fırsatları ele alındı. BankPozitif; yenilikçi finansman çözümleri ve sektörel deneyimleriyle, Türk Devletleri'nin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak ve farklı bölgelerde köklü ilişkiler kurmak adına önemli bir adım daha atmış oldu. Aynı geçmişin mirasçıları olarak Türk Devletleri'nin yakın gelecekte de birlikte hareket etmesinin gücüne inanan banka; Türk Devletleri Yatırım ve İş Birliği Fuarı ile potansiyel iş birlikleri ve dayanışma kültürünün sürdürülebilir kalkınma için önemli bir temel olduğuna inanıyor. Verilen destek BankPozitif'in Türk Devletleri ile olan güçlü ilişkilerini daha da sağlamlaştırma ve bölge ekonomisine katkı sağlama hedefleri doğrultusunda oldukça önemli bir adım olarak konumlanıyor. Tüm dünyada ilgiyle takip edilen fuar, hem Türk Devletleri'nin ortak gelecek hedefine yapılan güçlü bir katkı hem de bölgesel iş birliklerinin çeşitlendirilmesinde temel bir adım olarak ön plana çıkıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası, BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası, Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Etkinlik, istanbul, Ekonomi, Enerji, Finans, Banka, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BankPozitif'ten Türk Devletleri Fuarı'na Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:16 Para teklifi bile onu durdurmadı: Bu yumruk Gazzeli çocuklar için Para teklifi bile onu durdurmadı: Bu yumruk Gazzeli çocuklar için
09:16 Akıllara durgunluk veren gıda sahtekarlığı Akıllara durgunluk veren gıda sahtekarlığı
08:19 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 10 Kasım’da Çankaya Köşkü’nde toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 10 Kasım'da Çankaya Köşkü'nde toplanacak
07:37 Narin Güran davasında ikinci duruşma Narin Güran davasında ikinci duruşma
01:16 Çarşı ve mahalle bekçilerine yeni yetki Çarşı ve mahalle bekçilerine yeni yetki
14:37 Özgür Özel’den ’’MİT’e Mansur Yavaş talimatı verildi’’ iddiası Özgür Özel'den ''MİT'e Mansur Yavaş talimatı verildi'' iddiası
14:35 Enes Güran’dan duruşmaya damga vuran sözler: Amcam Salim Güran’dan şüphelendim Enes Güran'dan duruşmaya damga vuran sözler: Amcam Salim Güran'dan şüphelendim
14:19 Narin’in ağabeyi Enes, hakimin sorusuna uygulamalı yanıt verdi: İşte böyle yaptım Narin'in ağabeyi Enes, hakimin sorusuna uygulamalı yanıt verdi: İşte böyle yaptım
14:18 Yenidoğan skandalında hemşireler serbest kaldı Yenidoğan skandalında hemşireler serbest kaldı
14:12 Mourinho’ya İngiltere’den zehir zemberek sözler: Gürültü çıkaran boş bir kap Mourinho'ya İngiltere'den zehir zemberek sözler: Gürültü çıkaran boş bir kap
14:10 Özel’den Süleyman Soylu için olay sözler: Teşbihte hata olmaz, kendisi siyasi bukalemundur Özel'den Süleyman Soylu için olay sözler: Teşbihte hata olmaz, kendisi siyasi bukalemundur
14:07 Yunus Akgün yuvadan uçuyor Yunus Akgün yuvadan uçuyor
14:06 Mansur Yavaş’tan istifa dedikodularıyla ilgili açıklama Mansur Yavaş'tan istifa dedikodularıyla ilgili açıklama
13:54 Trump’ın Ukrayna savaşını sonlandırma planı ortaya çıktı Trump'ın Ukrayna savaşını sonlandırma planı ortaya çıktı
13:50 Trump’ın seçim zaferini ücretsiz turp ve ejder mevyesi dağıtarak kutladı Trump'ın seçim zaferini ücretsiz turp ve ejder mevyesi dağıtarak kutladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2024 10:34:06. #1.11#
SON DAKİKA: BankPozitif'ten Türk Devletleri Fuarı'na Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.