Barış Manço'ya Anma Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Barış Manço'ya Anma Etkinliği

Barış Manço\'ya Anma Etkinliği

Bilfen Çayyolu Liseleri, Barış Manço için özel etkinlik düzenleyerek anısını yaşattı.

06.12.2024 16:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilfen Çayyolu Liseleri Yaratıcı Drama Topluluğu, Anadolu rock ve pop müziğinin önde gelen ismi, besteci, söz yazarı ve televizyon programcısı Barış Manço'nun anısına özel bir etkinlik düzenledi.

Bilfen'den yapılan açıklamaya göre, Bilfen Çayyolu Liseleri Yaratıcı Drama Topluluğu Barış Manço'nun anısına düzenlenen özel etkinlikle öğrencilerinin yaratıcı zekalarını ve sanatsal yeteneklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu yıl sahnelenecek yeni oyun Türk müziğinin büyük sanatçısı Barış Manço'nun anısına yazıldı. "Sakız Hanım ile Mahur Bey" adlı oyun, Barış Manço hakkında bu formatta yazılan ilk oyun olarak dikkati çekiyor. Oyun, yaz tatilinde yapılan araştırmalar ve okunan makaleler ışığında topluluk öğrencileriyle birlikte kaleme alındı.

Aynı zamanda topluluk, Barış Manço'nun anısını yaşatmak için Ankara'da Barış Manço Hatıra Ormanı'nı oluşturdu. İnci Manço İlbay da Ormanı ziyarete gelerek topluluk öğrencileriyle Barış Manço'nun hayatına dair anılarını paylaştı. Etkinlik, duygusal anlara sahne oldu. Ayrıca Yaratıcı Drama Topluluğu öğrencileri, İstanbul Barış Manço Müzesi'ni ziyaret ederek Barış Manço'nun mirasını bir kez daha keşfetme fırsatı buldu.

Topluluk, önümüzdeki dönemde sahneleyeceği Sakız Hanım ile Mahur Bey adlı gösteriye hazırlanıyor. Mayıs ayında sahnelenecek olan bu gösteri, topluluğun sanatsal yolculuğunun bir parçası olarak izleyiciyle buluşacak.

Bugüne kadar bir dizi önemli projeye imza atan topluluk 2018'de Yeşilçam sanatçılarını anmak amacıyla sahnelenen "Yıldızların Altında", 2019'da Sait Faik anısına "Bir Dramartı Öyküsü", 2020'de LÖSEV ile yapılan işbirliğiyle çevrim içi olarak 718 öğrenciye masal anlatımı gibi etkinliklere ev sahipliği yaptı.

Topluluk 2021'de İstanbul Edebiyat Festivali'nde sahnelenen "Benim Romanlarım" adlı gösterileri büyük beğeni toplarken 2023'te "Açıl Susam Açıl!" ve 2024'te sahnelenen "Neden Olmasın?" gibi oyunlarla da sanatsal başarılarını sergiledi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Barış Manço, Etkinlik, istanbul, Ekonomi, Kültür, Sanat, Müzik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Barış Manço'ya Anma Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:34 Suriye’nin başkenti Şam’ın merkezinde patlama Suriye'nin başkenti Şam'ın merkezinde patlama
16:00 MİT’ten PKK’nın Suriye istihbaratına darbe MİT'ten PKK'nın Suriye istihbaratına darbe
15:28 Rusya’dan Suriye’deki vatandaşlarına “Ülkeyi terk edin“ çağrısı Rusya'dan Suriye'deki vatandaşlarına "Ülkeyi terk edin" çağrısı
13:58 Erdoğan: Esad görüşme teklifimize olumlu yanıt vermedi, muhaliflerin hedefi Şam Erdoğan: Esad görüşme teklifimize olumlu yanıt vermedi, muhaliflerin hedefi Şam
13:41 Muhalifler, Şam öncesi son kale olan Humus’u da ele geçirdi Muhalifler, Şam öncesi son kale olan Humus'u da ele geçirdi
00:15 Selami Yıldız, İstanbul Emniyet Müdürü olarak atandı. Selami Yıldız, İstanbul Emniyet Müdürü olarak atandı.
00:11 Heyet Tahrir Şam kurucusunun Türkiye’deki mal varlıkları donduruldu Heyet Tahrir Şam kurucusunun Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu
00:08 Ünlü medyumdan 2025 kehaneti: Uzaylılar artık gizlenmeyecek Ünlü medyumdan 2025 kehaneti: Uzaylılar artık gizlenmeyecek
23:34 Esad’ın planı açık oldu: Hama’dan taktiksel çekildik Esad'ın planı açık oldu: Hama'dan taktiksel çekildik
23:25 Emekli olunca hobisi ekmek teknesi oldu: Ayda 40 bin lira kazanmaya başladı Emekli olunca hobisi ekmek teknesi oldu: Ayda 40 bin lira kazanmaya başladı
23:21 Ünlü fenomen Eylül Öztürk eşi ile yolları ayırdı: Zamanı geldiğinde resmiyete dökeceğim Ünlü fenomen Eylül Öztürk eşi ile yolları ayırdı: Zamanı geldiğinde resmiyete dökeceğim
23:16 FIFA’dan transfer piyasasını altüst edecek karar FIFA'dan transfer piyasasını altüst edecek karar
23:05 ABD’de deprem sonrası tsunami paniği: Halk iç kesimlere kaçmaya başladı, uzun kuyruklar oluştu ABD'de deprem sonrası tsunami paniği: Halk iç kesimlere kaçmaya başladı, uzun kuyruklar oluştu
22:40 Galatasaray, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nu istifaya davet etti Galatasaray, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu istifaya davet etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2024 17:15:07. #1.11#
SON DAKİKA: Barış Manço'ya Anma Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.