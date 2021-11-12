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Başak Cengiz cinayetinde yasak olmasına rağmen samuray kılıcı satılması, gözleri e- ticaret sitelerine çevirdi - Son Dakika

Başak Cengiz cinayetinde yasak olmasına rağmen samuray kılıcı satılması, gözleri e- ticaret sitelerine çevirdi

12.11.2021 17:02

Mimar Başak Cengiz yolda yürürken tanımadığı biri tarafından samuray kılıcıyla vahşice öldürüldü. Türkiye'de ses getiren cinayet sonrası, yasak olmasına rağmen bu tür saldırı aletlerinin internetten hediyelik eşya adı altında satıldığı ortaya çıktı. Sosyal medyada birçok kişi duruma isyan ederken, ünlü bir e-ticaret sitesi samuray kılıçlarını sitesinden kaldırdı.

Mimar Başak Cengiz'in İstanbul Ataşehir'de kaldırımda yürüdüğü sırada tanımadığı Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla vahşice katledilmesi tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Can Göktuğ Boz, olay sonrası evinde yakalanarak 'tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan tutuklandı. Saldırganın evinde ise 15 kılıç ele geçirildi. Yasada bu tür saldırı aletlerinin yasak olmasına rağmen 'hediyelik eşya' adı altında satılması pes dedirtti.

Başak Cengiz cinayetinde kahreden detay! Samuray kılıçları yasak olmasına rağmen internetten satılıyor

68 YILDIR SATIŞI YASAK

Türkiye'de bu tür saldırı aletlerinin satışı 68 yıldır yasak. 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun 1953 yılından bu yana yürürlükte.

Kanunda, "Ateşli silahlarla mermilerinin ve bıçaklarla salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer aletlerin memlekete sokulması, yapılması, satılması, satın alınması, taşınması veya bulundurulması yasaktır" ifadeleri yer alıyor.

1979 yılında yapılan değişiklikle silah isimleri tek tek sayılarak söz konusu kanuna şu ekleme yapılıyor: "Kama, hançer, saldırma, şişli baston, sustalı çakı, pala, kılıç, kasatura, süngü, sivri uçlu ve oluklu bıçaklar, topuz, topuzlu kamçı, boğma teli veya zinciri, muşta ile salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel nitelikteki benzeri aletlerin yapımı, satılması, satın alınması, taşınması ve bulundurulması yasaktır."

Başak Cengiz cinayetinde kahreden detay! Samuray kılıçları yasak olmasına rağmen internetten satılıyor

ADRESE KADAR TESLİM EDİLİYOR

Ancak yasada açıkça yasak olmasına rağmen bu tür saldırı aletleri aleni bir şekilde satılıyor. Türkiye'nin önde gelen birçok e-ticaret sitesinde çeşitli fiyatlarla samuray kılıcı satın almak çok basit. Hediyelik eşya adı altında satılan kılıçlar, verilen sipariş üzerine adrese kadar teslim ediliyor.

ÜNLÜ SİTE CİNAYET SONRASI SİTEDEN KALDIRDI

Ünlü bir e-ticaret sitesi cinayet haberi sonrası söz konusu ürünleri sitesinden kaldırdı. Cinayete kadar satışını aleni bir şekilde yapan site tepki çekmemek adına böyle bir hamle yaptı ancak birçok kişi sosyal medyada söz konusu siteye ateş püskürüyor.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlardan bazıları şöyle:

Başak Cengiz cinayetinde kahreden detay! Samuray kılıçları yasak olmasına rağmen internetten satılıyor
Başak Cengiz cinayetinde kahreden detay! Samuray kılıçları yasak olmasına rağmen internetten satılıyor
Başak Cengiz cinayetinde kahreden detay! Samuray kılıçları yasak olmasına rağmen internetten satılıyor
Başak Cengiz cinayetinde yasak olmasına rağmen samuray kılıcı satılması, gözleri e- ticaret sitelerine çevirdi

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Son Dakika Ekonomi Başak Cengiz cinayetinde yasak olmasına rağmen samuray kılıcı satılması, gözleri e- ticaret sitelerine çevirdi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Başak Cengiz cinayetinde yasak olmasına rağmen samuray kılıcı satılması, gözleri e- ticaret sitelerine çevirdi - Son Dakika
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