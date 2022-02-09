Üye Girişi
Başkan Akay, 'Şeker Sektörü Toplantısı'na katıldı - Son Dakika

Başkan Akay, 'Şeker Sektörü Toplantısı'na katıldı

09.02.2022 11:30
Başkan Akay, 'Şeker Sektörü Toplantısı'na katıldı

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş başkanlığında gerçekleştirilen şeker sektörüne ilişkin toplantıya katıldı.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş başkanlığında gerçekleştirilen şeker sektörüne ilişkin toplantıya katıldı.

Şeker sektörünün masaya yatırıldığı toplantıda, Türk Şeker dışındaki özel sektör temsilcilerinin yanı sıra Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, İhracat Genel Müdürü Özgür Volkan Ağar, İç Ticaret Genel Müdürü Adem Başar ve ilgili Daire Başkanı hazır bulundu.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, toplantıyla ilgili yaptığı açıklamasında, "Ticaret Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muş başkanlığında gerçekleştirilen ve özel sektör şeker fabrikalarının tümünün katıldığı toplantıda şeker sektörünün genel durumu, şeker üretimi ve şeker arzı konuları değerlendirildi. Faydalı olduğuna inandığım toplantıyı düzenlediği ve şeker sektörüne yakın ilgisi için Sayın Bakanımıza teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - KAYSERİ

YORUMLAR
500

Hüseyin Akay, Mehmet Muş, Kayseri, Ticaret, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Akay, 'Şeker Sektörü Toplantısı'na katıldı - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
11:35 Çiller "şimdilik böyle bir şey yok" demişti! Kulat: Çiller parti kuruyor, kesin bilgi!
11:31 9 Şubat 2022 Çarşamba günü altının gram fiyatı 799 lira seviyesinden işlem görüyor
11:29 Ünlü şarkıcı Anne Marie, sahnede dengesini kaybedip düştü!
11:27 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer paylaştı! İzsu'ya gelen elektrik faturası 800 milyona çıktı
11:24 9 Şubat 2022 Çarşamba günü dolar/TL 13,60 seviyelerinde işlem görüyor
11:17 İYİ Partili vekil, asgari ücretle market alışverişi yaptı! Cebinde 183 lira kaldı
11:17 Ziraat Bankası çiftçilerin faizlerini silecek! Son gün 31 Mart
11:01 Herkes TBMM lokantasında gündem olan Vişneli Tayfır'ın tarifini arıyor! İşte o tatlının tarifi
10:54 Çorumgaz Genel Müdürü'nden tuhaf tasarruf tavsiyesi: Evde atletle dolaşmayın!
10:49 Destan'da dün akşam neler oldu? Akkız ölümle pençeleşiyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 11:39:16. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Akay, 'Şeker Sektörü Toplantısı'na katıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement