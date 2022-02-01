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Başkan Aktepe'den Cumhurbaşkanı'na teşekkür - Son Dakika

Başkan Aktepe'den Cumhurbaşkanı'na teşekkür

01.02.2022 15:04
Başkan Aktepe'den Cumhurbaşkanı'na teşekkür

Başkan Hüseyin Aktepe tarımsal desteklemelere yapılan artış nedeniyle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Başkan Hüseyin Aktepe tarımsal desteklemelere yapılan artış nedeniyle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Sivas Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Gürün Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Aktepe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı tarımsal desteklemelere yapılan artış nedeniyle teşekkür etti. Başkan Hüseyin Aktepe konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılında 25,8 milyar TL olarak planlanan tarımsal destekleme bütçesi 3,2 milyar TL ek bütçe ile 29 milyar TL'ye çıkarıldığını açıkladı. Arttırılan tarımsal destekleme bütçesi ile ülkemiz için stratejik öneme sahip buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale üretimi yapan çiftçilerimize mevcut desteklere ilave ek girdi desteği olarak dekara 50 TL ödeme yapılacaktır. 2022 yılında buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale üreticilerimize mazot, gübre, sertifikalı tohum ve ek 50 TL de girdi desteği ile beraber dekara toplamda 116 TL ödenecektir. Yapılan artışlar nedeniyle Cumhurbaşkanımıza ve Tarım Bakanımıza teşekkür ediyorum. Ancak bu artışlar çiftçilerimiz için yeterli düzeyde değildir. Desteklemelerde artışların girdi maliyetlerindeki artışların göz önüne alınarak yapılmasını bekliyoruz. Bu şekilde çiftçilerimiz nefes alabilir, üretimi sürdürebilir" dedi. - SİVAS

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türk Lirası, Sivas, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Aktepe'den Cumhurbaşkanı'na teşekkür - Son Dakika Ekonomi


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