Başkan Erkoyuncu, Gıda Zirvesi'nde tarımın sürdürülebilirliğinin önemine dikkat çekti - Son Dakika
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Başkan Erkoyuncu, Gıda Zirvesi'nde tarımın sürdürülebilirliğinin önemine dikkat çekti

13.05.2022 15:01
Başkan Erkoyuncu, Gıda Zirvesi'nde tarımın sürdürülebilirliğinin önemine dikkat çekti

PANKOBİRLİK Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu, tarımın sürdürülebilirliğinin önemine dikkat çekerek, "Türkiye üretmek zorundadır, üreticisine sahip çıkmak zorundadır.

PANKOBİRLİK Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu, tarımın sürdürülebilirliğinin önemine dikkat çekerek, "Türkiye üretmek zorundadır, üreticisine sahip çıkmak zorundadır. Planlı ve sözleşmeli tarımı bütün tarım sektörü için uygulayacak alt yapıları, yasal düzenlemeleri biran önce yapmak zorundadır, yapmak zorundayız. Gıdada olmazsa olmazımız, suyun verimli kullanımı ile korunmasıdır" dedi.

Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası (ŞEKER-İŞ) tarafında düzenlenen "Gıdanın Geleceği Ellerimizde" isimli zirve Ankara'da yapıldı. Zirveye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, eski bakanlardan Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, TÜRKŞEKER Genel Müdürü Mücahit Alkan, PANKOBİRLİK Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, ŞEKER-İŞ Sendikası Başkanı İsa Gök, FAO Türkiye Temsilcisi Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık ile birçok üst düzey bürokrat, sektör ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Kooperatiflerin ve firmaların ürünlerinin de sergilendiği programda PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu da bir konuşma yaptı.

PANKOBİRLİK Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu, değişen dünya şartlarında gıdanın geleceğini konu alan konuşmasında, "Bugün burada konuşulanların, alınacak kararların sadece ülkemizde değil, dünya gıda sektörüne ışık tutmasını diliyorum. PANKOBİRLİK ve Konya Şeker'i bu zirveye davet etmenizi anlamlı bulduğumuzu, kurumumuzun güvenli gıda anlamında yaptığı önemli çalışmaların, vizyonunun kamuoyunda bir karşılığının olmasının değerli olduğunu belirtmek istiyorum. Kurumumuzun ülkemizdeki gıda güvenliği ve gıda arzında önemli işlevler yaptığını burada özellikle belirtmek istiyorum. Güvenli gıda ve genel olarak gıdanın geleceği için bu tür çalışmaların büyük önem arz ettiği muhakkaktır. Gıdanın geleceğini tarımın ve üretimin geleceğinden, tarımın geleceğini ise başta suyumuzun kullanımı ve tedariki ile birlikte, tarlalarımızdan, toprağımızdan, bu alanlarda teknolojiden faydalanmaktan, çiftçilerimizden, üreticimizde ayrı düşünmemiz mümkün değil. Bütün bu süreçlerde, bir noktada oluşacak hatanın aslında bütün zinciri olumsuz etkileyeceğini hepimizin çok iyi bilmesi gerekiyor" dedi.

"Gıdada olmazsa olmazımız, suyun verimli kullanımı ile korunmasıdır"

Başkan Erkoyuncu, dünyanın en gelişmiş ülkelerinin bile gıda arzında bir aksaklık olursa nasıl sıkıntılara girdiğini bu süreçte çok net bir şekilde gördüklerini ifade ederek, "Türkiye üretmek zorundadır, üreticisine sahip çıkmak zorundadır. Planlı ve sözleşmeli tarımı bütün tarım sektörü için uygulayacak alt yapıları, yasal düzenlemeleri biran önce yapmak zorundadır, yapmak zorundayız. Gıdada olmazsa olmazımız, suyun verimli kullanımı ile korunmasıdır. Gıdanın geleceği konusunda bu husus birinci sıradadır, bütün tedbirler de bu minvalde alınmalıdır. Unutulmamalıdır ki, su olmazsa hayat olmaz. Kullanılacak enerjinin ekonomik olması sağlanmalıdır. Özellikle tarımda yenilenebilir enerji unsurlarının teşvik edilmesi ve kullanılmasında öncü olunarak, bu alanda çalışmalar hızlı bir şekilde yapılmalıdır. Teknolojiden en verimli bir şekilde yararlanılarak toprağın ömrü uzatılmalıdır. Tohumda yenileşme çalışmaları artırılmalı, kuraklığa dayanıklı ve verimli ürün elde edebilmek için çalışmaların yoğunlaştırılması gerekmektedir" şeklinde konuştu.

"Ürettiğimiz ürünlerle ve yaptığımız çalışmalarla birçok alanda model olarak görülmekteyiz"

Konuşmasında, üretimi ve üreticiye destekleri ile ülkemizin güvenli gıda ve gıda arzında kilit rolü ile sektörün önemli paydaşlarından biri olan Konya Şeker'in çalışmalarından da bahseden Genel Başkan Ramazan Erkoyuncu şunları söyledi:

"Biz Konya Şeker olarak, gıdanın güvenliği ve güvenilir gıdaya ulaşımda çok önemli bir yol kat ettik. Ürettiğimiz ürünlerle ve yaptığımız çalışmalarla birçok alanda model olarak görülmekteyiz. Topraktan başlayarak, tohumda, ilaçta, gübrede, akaryakıt ve elektrikte, sulamada üreticinin sıkıntı yaşamayacağı sistemin sırrı, üreticiye verilecek olan destektir. Tohumculuğa, sulama sistemlerine, hayvancılığa yaptığımız katkılar her şeyden önce gıdaya katkıdır. Kurduğumuz fabrikalarımızda işlemek için üreticimizden 36 farklı ürün alıyoruz. Gıdanın güvenliği için sürekli çalışıyoruz. Sürekli regülasyon görevimizi yapıyoruz, ayçiçeğinde, patateste, buğdayda, mısırda önemli oranlarda alım yaparak çiftçinin elindeki ürünün değerli kalmasını sağlıyoruz. Neticede, Konya Şeker olarak üreticinin tohum tarlaya düşmeden başlattığımız destek süreci ile her halükarda çiftçilerimizin yanında yer alıyor, gıdada zincirin kırılmamasının güvencesi oluyoruz. Unutmayalım ki, üreticiyi anlayan, üretime değer veren ülkelerin güçlü kalabileceği bir döneme girdik. Tarım ve gıdanın olmazsa olmazlığı noktasında konsensüs oluşmuşken, gerekli adımların atılarak, ülkemizin geleceğini kurtaracak kararların biran önce alınmasını temenni ediyorum."

Programda ayrıca ŞEKER-İŞ Sendikası Başkanı İsa Gök, PANKOBİRLİK Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu ve diğer konuşmacılara hediye takdim etti. Program, katılımcıların hitapları ve Konya Şeker Genel Müdürü Kemal Ateş ve diğer sektör temsilcileri ile uzmanlarının sunumunu içeren panellerle devam etti. - KONYA

Başkan Erkoyuncu, Gıda Zirvesi'nde tarımın sürdürülebilirliğinin önemine dikkat çekti
Başkan Erkoyuncu, Gıda Zirvesi'nde tarımın sürdürülebilirliğinin önemine dikkat çekti
Başkan Erkoyuncu, Gıda Zirvesi'nde tarımın sürdürülebilirliğinin önemine dikkat çekti
Başkan Erkoyuncu, Gıda Zirvesi'nde tarımın sürdürülebilirliğinin önemine dikkat çekti

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Türkiye, Ankara, Tarım, Konya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Erkoyuncu, Gıda Zirvesi'nde tarımın sürdürülebilirliğinin önemine dikkat çekti - Son Dakika


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