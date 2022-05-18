Başkan Keleş, İzmir ve Muğla'da teknik geziye katıldı - Son Dakika
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Başkan Keleş, İzmir ve Muğla'da teknik geziye katıldı

18.05.2022 17:32
Başkan Keleş, İzmir ve Muğla'da teknik geziye katıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, Zonguldak ve ilçelerindeki TSO Başkan ve yöneticileri ile İzmir ve Muğla illerine yönelik düzenlenen teknik gezi ve tecrübe paylaşımı ziyaretlerine katıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, Zonguldak ve ilçelerindeki TSO Başkan ve yöneticileri ile İzmir ve Muğla illerine yönelik düzenlenen teknik gezi ve tecrübe paylaşımı ziyaretlerine katıldı.

Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, Genel Sekreter Gündüz Acar, Zonguldak ve ilçelerindeki TSO Başkan ve yöneticileri ile birlikte Zonguldak'ta sektörel çeşitliliğin sağlanması, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat kapasitesinin artması amacıyla İzmir ve Muğla illerine düzenlenen geziye katıldı. Başkan Keleş ve beraberindekiler Zonguldak'ta kurulum çalışmaları devam eden, Zonguldak İli Su Ürünleri Yetiştiriciliği projesinin hayata geçmesi için yapılan çalışmalar dahilinde; bilimsel çalışmalar hakkında bilgi sahibi olmak, iyi uygulama örneklerini yerinde inceleyerek tecrübe paylaşımı sağlamak adına, İzmir ve Muğla illerine gerçekleşen teknik ziyarette yer aldı.

Başkan Keleş ve beraberindekiler ilk olarak Gümüşdoğa Entegre Su Ürünleri'nin Muğla'da ki tesislerini ziyaret etti. Firma yetkilileri tarafından heyete; Tesis hakkında bilgilendirme sunumu yapılarak, sektör ve geleceği hakkında değerlendirmeler yapıldı. Üretim, ihracat, girdi maliyetleri konularında heyete bilgiler verildi. Sonrasında ise tesise ait Kuluçkahane incelemesi gerçekleştirildi.

Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, bölgede sektörel çeşitliliğin artırılması ve yeni yatırımlar yapılması noktasında bu tür gezileri Zonguldak ve ilçelerindeki TSO Başkan ve yöneticileri ile yaptıklarını belirterek, İzmir ve Muğla illerine yapılan gezilerinde faydalı geçtiğini söyledi. Başkan Keleş "Son yıllarda Türkiye'nin değişik illerine farklı konularda iş gezileri yapıyoruz. O bölgede ki TSO yöneticileri ile farklı sektörleri inceleme ve tecrübe paylaşımları yapıyoruz. Burada amacımız bölgemizdeki sektörel çeşitliliği artırma adına ne gibi yatırımlar yapılabilir, bunları inceliyor. İzmir ve Muğla illerine yaptığımız gezilerde bu açıdan güzel oldu. Bizleri karşılaşıp tesislerini gezdiren ve tecrübelerini paylaşan Gümüşdoğa Entegre Su Ürünleri Tesisleri yetkililerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederim" dedi. - ZONGULDAK

Başkan Keleş, İzmir ve Muğla'da teknik geziye katıldı
Başkan Keleş, İzmir ve Muğla'da teknik geziye katıldı
Başkan Keleş, İzmir ve Muğla'da teknik geziye katıldı
Başkan Keleş, İzmir ve Muğla'da teknik geziye katıldı
Başkan Keleş, İzmir ve Muğla'da teknik geziye katıldı
Başkan Keleş, İzmir ve Muğla'da teknik geziye katıldı

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Kaynak: İHA

Zonguldak, Türkiye, İzmir, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Başkan Keleş, İzmir ve Muğla'da teknik geziye katıldı - Son Dakika


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