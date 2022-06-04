Başkan Öner: "Düşen alım gücü eşel mobille son bulsun" - Son Dakika
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Başkan Öner: "Düşen alım gücü eşel mobille son bulsun"

04.06.2022 11:05
Başkan Öner: "Düşen alım gücü eşel mobille son bulsun"

Memur Sen Manisa İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner düşen alım gücüne karşı eşel mobil sisteminin uygulanması gerektiğinin altını çizdi.

Memur Sen Manisa İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner düşen alım gücüne karşı eşel mobil sisteminin uygulanması gerektiğinin altını çizdi.

Motorin, benzin ve otogazda vergilerin azaltılması yoluyla fiyat artışlarının tüketiciye yansımasının önüne geçen bir sistem olan ve yüksek enflasyon farkı ve düşen alım gücüne karşına eşel mobil sistemini vurgulayan Memur Sen Manisa İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, "Özellikle gıda, akaryakıt ve konut enflasyon rakamları büyürken kamu görevlilerinin geçim sıkıntısı da büyüyor. Yükselen enflasyon rakamları; kamu görevlilerinin cüzdanlarını yakarken Eşel Mobil Sistemi'nin uygulanmasının gerektiği de her geçen gün daha fazla hissediliyor." dedi.

TÜİK tarafından açıklanan mayıs ayı enflasyonuna değinen Öner; açıklamalarına şu şekilde devam etti: "Mayıs ayı enflasyonunun yüzde 2,98, yıllık enflasyonun ise yüzde 73,50 olarak açıklanmasıyla birlikte; ocak-mayıs enflasyonu yüzde 35,64 ve enflasyon farkı ise yüzde 26,18 olarak gerçekleşti. Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon ve döviz kuru beklentilerini yukarı yönlü güncellerken, hissedilen enflasyon neredeyse her ay beklentilerden daha yüksek şekilde karşımıza çıkıyor. Resmedilen ve hissedilen tartışmasına girmeden bir kez daha alım gücümüz yükseltilmeli diyoruz. Diğer taraftan dünya çapında yaşanan ekonomik krize rağmen hızla büyüyen, ihracat rakamlarını artıran, geleceğe dair umutlarımızı koruyan Türkiye; sabit gelirlilerin maaş/ücretlerini de hak ettiği seviyeye yükseltecek, alım gücü kayıplarını telafi edecek güce sahiptir. Bilhassa bu ve benzeri enflasyonist dönemlerde, başta kamu görevlilerimiz olmak üzere tüm sabit gelirlileri enflasyon korkusundan uzaklaştıracak, hayat pahalılığından kurtaracak ve rahat bir nefes aldıracak 'Eşel Mobil Sistemi' zaman kaybedilmeden uygulamaya konulmalıdır." - MANİSA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Eğitim Bir Sen, Memur Sen, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Başkan Öner: 'Düşen alım gücü eşel mobille son bulsun' - Son Dakika

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