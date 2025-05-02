Başkan Özcan: "Son 150 yılın en büyük afetini yaşadık" - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Başkan Özcan: "Son 150 yılın en büyük afetini yaşadık"

Başkan Özcan: "Son 150 yılın en büyük afetini yaşadık"

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, 4. Tarım ve Orman Şurası'nda kayısı üreticilerinin yaşadığı sorunları 40 başlık altında dile getirdiklerini açıkladı.

02.05.2025 16:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, 4. Tarım ve Orman Şurası'nda kayısı üreticilerinin yaşadığı sorunları 40 başlık altında dile getirdiklerini açıkladı. Başkan Özcan, 12 Nisan'da yaşanan zirai don nedeniyle Malatya'nın kayısı üretiminde son 150 yılın en büyük afetini yaşadığını belirtti.

Malatya Ticaret Borsası'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Özcan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın öncülüğünde başlatılan 4. Tarım ve Orman Şurası'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye genelinde 1.597 kişinin katılımıyla yürütülen şura çalışmalarında, 16 başlık altında 16 ayrı komisyon oluşturulduğunu ifade etti.

Şura kapsamında tarımsal pazarlama ve finansman komisyonlarında görev aldıklarını belirten Özcan, Malatya'nın en önemli tarımsal ürünü olan kayısıda yaşanan pazarlama ve finansman sorunlarını detaylı biçimde gündeme taşıdıklarını söyledi.

12 Nisan'da yaşanan zirai donun, sadece Malatya'yı değil 30'un üzerinde ili etkileyen bölgesel bir kriz olduğunu vurgulayan Özcan, "Ürünümüzün yüzde yüzünü kaybettik. Bu, son 150 yılın en büyük kaybıdır. Zirai donun piyasaya etkisi çok sert oldu. Çünkü bir yıllık üretimin tamamı zarar gördü" dedi.

Henüz Tarım İl Müdürlüklerinin sahadaki hasar tespit çalışmalarının tamamlanmadığını söyleyen Özcan, raporların önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılmasını beklediklerini ifade etti. Özcan, 14 Mayıs Çiftçiler Bayramı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili bir açıklama yapmasının da muhtemel olduğunu kaydetti.

Malatya'dan yıllık ortalama 90 bin ton kuru kayısı ihracatı yapıldığını hatırlatan Özcan, mevcut stokların bu ihtiyacı karşılamaya yetmeyeceğini belirtti. Fiyatlardaki artışa da dikkat çeken Özcan, "Bu bir tarım ürünü, bu nedenle fiyatlar üzerinde hassas olunmalı. Üretici bu dönemde dikkatli davranmalı ve kriz iyi yönetilmeli" diye konuştu.

Krizin doğru yönetilmesi halinde yeni fırsatların doğabileceğini belirten Başkan Özcan, 2026 yılında iklim şartlarının elverişli olması durumunda Malatya'nın uluslararası pazarlardaki kaybını telafi edebileceğini de sözlerine ekledi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Ramazan Özcan, Ekonomi, malatya, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Başkan Özcan: 'Son 150 yılın en büyük afetini yaşadık' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Archie Brown’dan Fenerbahçe ve Galatasaray sorusuna cevap Archie Brown'dan Fenerbahçe ve Galatasaray sorusuna cevap
Ordu büyük konvoyla yola çıktı Suriye’de Dürzi gruplarla çatışmalar sürüyor Ordu büyük konvoyla yola çıktı! Suriye'de Dürzi gruplarla çatışmalar sürüyor
Sulama kanalına düşen genç, kendisini kurtarmaya gelenleri tehdit etti Sulama kanalına düşen genç, kendisini kurtarmaya gelenleri tehdit etti
Dünyaca ünlü eski futbolcu, Suarez’i kafes dövüşüne çağırdı Dünyaca ünlü eski futbolcu, Suarez'i kafes dövüşüne çağırdı
Amatör Lig maçında saha karıştı, polis futbolcuya kafa attı Soruşturma açıldı Amatör Lig maçında saha karıştı, polis futbolcuya kafa attı! Soruşturma açıldı
Dürzileri bahane eden İsrail, Suriye’yi açık açık tehdit etti Dürzileri bahane eden İsrail, Suriye'yi açık açık tehdit etti
PFDK, kulüplere ceza yağdırdı Ceza almayan neredeyse yok PFDK, kulüplere ceza yağdırdı! Ceza almayan neredeyse yok
Fatih Terim’in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti Fatih Terim'in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti
Trump, İran’dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı Trump, İran'dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı
CHP’li Adnan Beker’in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı CHP'li Adnan Beker'in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı
CHP’nin, ’’Vekilleri 1. Meclis’e götüren şoföre hapis talebi’’ iddiasına yalanlama CHP'nin, ''Vekilleri 1. Meclis'e götüren şoföre hapis talebi'' iddiasına yalanlama

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2025 18:46:55. #7.12#
SON DAKİKA: Başkan Özcan: "Son 150 yılın en büyük afetini yaşadık" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.