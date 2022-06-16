Başkan Yalçın, mazotta ÖTV indirimi istedi

Aydın Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın, kamu hizmeti veren toplu taşıma araçlarında kullanılan yakıtta ÖTV'nin kaldırılmasını talep etti.

Mevcut durumda şehiriçi taşımacılığın sürdürülemez hale geldiğini belirten Başkan Yalçın, "Türkiye'de ücretsiz hizmet verdirilen tek özel sektör biziz. Önemli bir kamu hizmeti yapıyoruz. Ancak akaryakıt giderleri kazancımızın yüzde 75'ine tekabül eder duruma geldi. Denizcilik sektöründeki mazot fiyat uygulamasının önemli bir kamu hizmeti gerçekleştiren şehiriçi halk otobüslerinde de uygulanmasını istiyoruz" dedi.

Sadece Aydın Efeler ilçe merkezinde 160 araç ile günlük 35 bin kişi civarında yolcu taşıdıklarını bu yolculardan da yaklaşık 10 bin kişinin ücretsiz ulaşımdan faydalandığını belirten Aydın Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın, "Maalesef teker döndüremez duruma düştük. Bugün taşıdığımız her 3 yolcudan biri, yasa gereği ücretsiz taşımak zorunda olduğumuz kişilerden oluşuyor. Bu ücretsiz taşıma yaptığımız yolcuların çok büyük bir bölümü 65 yaş üstü yolcularımızdan oluşuyor. Yetkililerden talebimiz 65 yaş üstü kişilerin 09: 00 ile 16: 00 saatleri arasında ücretsiz hizmetten yararlanmasını yönünde düzenleme yapılması. Bu uygulama ile mesai saatinin başlangıç ve bitiş zamanlarında ciddi hizmet kalitesinin de artacağını düşünüyoruz" dedi.

"Girdi maliyetleri bir yılda yaklaşık yüzde 250 arttı"

Son bir yıl içerisinde girdi maliyetlerinin ortalama yüzde 245 oranında arttığını buna karşın ise yolcu taşıma ücretlerinde sadece yüzde 43'lük bir zam uyguladıklarını belirten Başkan Okan Yaçın, "2021 yılı Mayıs ayından 2022 Haziran ayına girişte yaptığımız bir hesap ile bizim hizmetin bu şartlarda sürdürülebilirliğinin kalmadığını gördük. 2021 yılının Mayıs ayında 6 lira 59 kuruş olan bir litre mazotun fiyatı bugüne kadar gelen yüzde 345'lik zam ile 29 TL 33 kuruşa, 1610 TL olan trafik sigortası yüzde 194 zam ile 4 bin 735 TL'ye, 650 TL olan lastik yüzde 515 zam ile 4000 TL'ye, 500 TL olan yağ değişimi yüzde 300 zam ile 2000 TL'ye, 2 bin 825 TL olan asgari ücret yüzde 50 zam ile 4 bin 253 TL'ye, 1044 TL olan Bağkur ise yüzde 55 zam ile 1640 TL'ye yükseldi" diyerek mevcut şartlarla hizmetin sürdürülebilirliğinin kalmadığını biran önce ücretsiz taşıma yapan araçlarda yakıtın deniz araçlarına uygulanan fiyata çekilmesini beklediklerini söyledi. - AYDIN