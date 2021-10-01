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Başkan Yılmaz şampiyonları ağırladı - Son Dakika

Başkan Yılmaz şampiyonları ağırladı

01.10.2021 12:17
Başkan Yılmaz şampiyonları ağırladı, System.String[]

TEKNOFEST 2021 Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında eylül ayı boyunca süren yarışmalara Yıldırım Belediyesi'nin desteğiyle yüze yakın takımla katılan Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) öğrencileri, birçok kategoride gerçekleştirdikleri projeler ve derecelerle takdir topladı.

TEKNOFEST 2021 Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında eylül ayı boyunca süren yarışmalara Yıldırım Belediyesi'nin desteğiyle yüze yakın takımla katılan Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) öğrencileri, birçok kategoride gerçekleştirdikleri projeler ve derecelerle takdir topladı.

Savaşan İHA yarışması döner kanat kategorisinde birinci olan BTÜ ÖZTÜRK Takımı, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar'ın elinden almanın sevincini yaşarken, birincilik ödülü ile beraber en özgün yazılım ödülüne de layık görüldü. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da, TEKNOFEST 2021'de 139 takımı geride bırakarak birinci olan Bursa Teknik Üniversitesi 'ÖZTÜRK' takımı şampiyonlarını makamında ağırladı.

Teknolojiyi tüketen bir toplumdan çok üreten bir toplum olma yolunda ilerleyeceklerinin altını çizen Başkan Oktay Yılmaz, "Yıldırım Belediyesi olarak hayallerinin peşinde koşan, daima üreten, vatanına, milletine ve bayrağına yakışır bir azimle çalışan gençlerimizin, bütün imkanlarımızla yanlarında olmaya devam edeceğiz. TEKNOFEST yarışmasına katılan Bursa Teknik Üniversitesi'ndeki takımlarımıza süreç içerisinde elimizden gelen desteği verdik. Evlatlarımız ciddi bir çalışma temposu ile 9 ayrı ödül aldı. Milli ve yerli projelerin hızlıca hayata geçmesine öncülük eden TEKNOFEST'te, 'Yıldırım' rüzgarı estirdik. Ben ülkesine değer katmak için çalışan bütün gençlerimize teşekkür ediyorum. Onların her daim destekçisi olmayı sürdüreceğiz" dedi. - BURSA

Başkan Yılmaz şampiyonları ağırladı
Başkan Yılmaz şampiyonları ağırladı
Başkan Yılmaz şampiyonları ağırladı
Başkan Yılmaz şampiyonları ağırladı

Yıldırım Belediyesi, Havacılık, Yıldırım, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Yılmaz şampiyonları ağırladı - Son Dakika Ekonomi


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