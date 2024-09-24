Manisa'da Altyapı Projeleri İçin Dünya Bankası Ziyareti - Son Dakika
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Ekonomi

Manisa'da Altyapı Projeleri İçin Dünya Bankası Ziyareti

Manisa\'da Altyapı Projeleri İçin Dünya Bankası Ziyareti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Dünya Bankası Sürdürülebilir Şehirler Projesi görevlilerini makamında ağırladı.

24.09.2024 09:19  Güncelleme: 09:21
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Dünya Bankası Sürdürülebilir Şehirler Projesi görevlilerini makamında ağırladı. Ziyarette, Dünya Bankası Kredisi ile yapılacak olan projelerin finansmanı için görüşüldü. Başkan Zeyrek, Dünya Bankası Kredisi ile Muradiye ve çevresindeki mahalleleri kapsayan altyapı imalatları ile atıksu arıtma tesisi, Kırkağaç Gelenbe Mahallesi kanalizasyon hattı ve Gördes ilçe merkezi içme suyu iletim hattı projesinin hayata geçirileceğini ifade etti.

Dünya Bankası Sürdürülebilir Şehirler Projesi görevlileri, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek'i, ziyaret etti. Dünya Bankası Kredisi ile yapılacak projelerin finansmanı ile ilgili olarak gerçekleşen ziyarette, Kıdemli Afet Uzmanları Xueman Wang ile Yondela Silimela, Kentsel Afet Uzmanı Tuğkan Tanır, Su ve Atıksu Uzmanı Cenk Yılmazer, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı, Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özgür Avşar, daire başkanları ve İLBANK temsilcileri yer aldı. Başkan Zeyrek'in makamında gerçekleşen görüşmede, Yunusemre ilçesi Muradiye ve çevresindeki Karaali, Evrenos, Akgedik ve Yağcılar Mahallesinde 224 kilometrelik altyapı imalatları ile atıksu arıtma tesisi, Kırkağaç Gelenbe Mahallesi kanalizasyon hattı ve Gördes ilçe merkezi içme suyu iletim hattı ile ilgili son durum değerlendirildi. Makamda yapılan görüşmenin ardından MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı ve beraberindeki heyet çalışma yapılacak alanlarda incelemelerde bulundu.

"Bu projenin hayata geçmesi için gerçekten çok çaba sarf ettik"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, ziyarette yaptığı açıklamada sözlerine şöyle başladı: "Dünya Bankası ile birlikte yapacağımız proje maalesef sahipsiz kalmış bir proje. ve biz göreve geldikten sonra bu projenin hayata geçmesi için gerçekten çok çaba sarf ettik. Bu çerçevede, en hızlı şekilde hareket edip, bu projenin hayata geçirilmesi için Dünya Bankası ve sizlerle temaslarımızı çok hızlandırdık. Bu süreçte de projenin artık başlamış olması gerekiyordu. İhale sürecini de bir an önce başlatacağız. Hedefimiz; 2024 bitmeden önce projenin ihalesine çıkabilmek. Bu proje kapsamında olan Kırkağaç Gelenbe Mahallesi, Karaali, Muradiye mahalleleri bir de Gördes ilçemizin altyapı projeleri var" dedi.

"Müşavir firmayla bu hafta sözleşme imzalıyoruz"

Başkan Zeyrek açıklamasının devamında, "Müşavir firmayla bu hafta sözleşme imzalıyoruz. Proje aşamasını müşavir firma ile birlikte yürüteceğiz ve hızlandıracağız. İhale şartlarında, ihaleyi alan firmanın çift mesai yaparak, imalatını hızlandırmasını sağlayacağız. Bu da bizim ön şartımız olacak. Kaybedilen zamanı yapım aşamasında kazanacağız. Ama sizden tek ricam belki kullanmayacağız ama 12 aylık bir imtiyaz istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Ben, bu projenin şehrim için ne kadar gerekli olduğunu biliyorum"

Başkan Zeyrek, konuşmasının son bölümünde, "Ben, bu projenin şehrim için ne kadar gerekli olduğunu biliyorum. Bir an önce hayata geçmesi için de çok özverili çalışacağız. Bu Manisa için olmazsa olmaz. Bugün Manisa için tarihi bir gün. İlk başlangıcı birlikte yaptık. Projenin finalinde de yine burada aynı duygu ve düşüncelerle sizi tekrardan misafir etmek isterim" dedi.

"Açıkçası bugüne kadar projelere böyle hakim bir başkan ile karşılaşmamıştım"

Dünya Bankası Xueman Wang ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Öncelikle bizi buraya davet ettiğiniz ve ağırladığınız için çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir şehirde de yaşadığınızı söylemem gerekiyor. Bu sabah çok verimli bir toplantı yaptık. Ekibiniz hem bize ilham kaynağı oldu hem de çalışmalarından oldukça etkilendik. Sizin de her bir projenin teknik bir detayını bilmenizden etkilendiğimi söylemek istiyorum. Özellikle Muradiye ve Karaali bölgelerinin sizin için önemli olduğunun farkındayız. Bu nedenle; hem oradaki altyapının çok eski olması hem de nüfusun fazla olması itibarıyla önem atfedilmesi gereken yerler arasında. Biz de bölgenin yerel halk ve sizin için de ne kadar önemli olduğunu, buralarda yapılacak çalışmaların ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Bizim bu aşamada yapmaya çalıştığımız şey projenin hedeflerine ulaşabilmesi için çalışmalarımızı mümkün olduğunca hızlandırmak. Bazı zorluklarla karşı karşıyayız. Çünkü projenin kapanmasına 1,5 yıl gibi bir süre kalmış durumda. Ancak süre uzatımı konusunda da yapabileceklerimiz olduğunu düşünüyoruz. Ben Manisa'dan ayrılırken bu projeye tam bir güvenle ayrılmış olacağım. Hem bu sabah yaptığımız toplantıda Genel Müdür ve ekibiyle yaptığım görüşmeden aldığım enerji hem de sizden aldığım enerji çok olumlu yönde. Açıkçası bugüne kadar projelere böyle hakim bir Belediye Başkanı ile karşılaşmamıştım. Dünya Bankası üst yönetimine doğrudan Belediye Başkanının süpervizörlüğünü yürüttüğü, yakından takip ettiği bir proje olduğunu ve projeye inandığımızı ileteceğim" - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Manisa'da Altyapı Projeleri İçin Dünya Bankası Ziyareti - Son Dakika

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