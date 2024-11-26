Başkent EDAŞ, Elektrik Dağıtım Hizmetlerinde Yatırım ve Dijital Dönüşümü Sürdürüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Başkent EDAŞ, Elektrik Dağıtım Hizmetlerinde Yatırım ve Dijital Dönüşümü Sürdürüyor

Başkent EDAŞ, Elektrik Dağıtım Hizmetlerinde Yatırım ve Dijital Dönüşümü Sürdürüyor

2024'ün ilk 9 ayında Başkent EDAŞ, Kastamonu'da kesintisiz enerji sağlamak için bakım, onarım ve dijital dönüşüm projelerine hız kesmeden devam etti. Yatırım hedefleri doğrultusunda yeni altyapılar kurulurken, müşteri memnuniyetini artırmak için dijital çözümler geliştirildi.

26.11.2024 12:42  Güncelleme: 12:43
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BAŞKENT EDAŞ, kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti kapsamında 2024 yılının ilk 9 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini hız kesmeden sürdürdü.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nin Ayedaş ve Toroslar EDAŞ ile birlikte üç elektrik dağıtım şirketinden biri olan Başkent EDAŞ, yılın ilk 9 ayında Kastamonu'da müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde çalışmalara imza attı.

Başkent EDAŞ, Kastamonu'da hizmet verdiği 4 bin 912 trafo ve 21 bin 999 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir, kaliteli ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla kapsamlı bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürürken, dijital dönüşüm çalışmaları ve karbon ayak izini azaltmak için attığı adımlarına da devam etti.

Daha aydınlık bir kent hedefine bağlı kalıp, mevsimsel ve coğrafi şartların olumsuz etkilerini en aza indirmek için Merkez, Devrekani, Seydiler, Ağlı, Araç, İhsangazi, Çatalzeytin, Bozkurt, İnebolu, Abana, Doğanyurt, Taşköprü, Hanönü, Tosya, Cide, Şenpazar, Azdavay, Pınarbaşı, Daday ve Küre ilçelerinde toplamda 4 bin 382 aydınlatma armatürünün bakımını tamamladı. Bunun yanı sıra, 28 pano, 48 trafo ve 63 dağıtım merkezinin bakımını yaparak enerji altyapısını güçlendirdi. Aynı dönemde bin 695 kilometrelik hattın bakımını gerçekleştirerek sürdürülebilir enerji dağıtımına katkı sağladı.

Başkent EDAŞ, 2024 yılının ilk 9 ayında belirlediği yatırım hedeflerini gerçekleştirirken, hizmet verdiği 3 milyondan fazla müşteriye daha kesintisiz ve kaliteli enerji sunabilmek adına, 31 kilometrelik yeni kablo döşeme ve 522 yeni aydınlatma armatürünün montajını tamamladı. Ayrıca, 23 yeni elektrik panosu, 2 adet dağıtım merkezi ve 13 trafo merkezi kurarak altyapısını güçlendirdi.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM SÜREÇLERİ HIZLANDI

Enerji sektöründeki dijital ve yenilikçi yaklaşımları takip eden, yürüttüğü projelerle sektörün dijital dönüşümüne öncülük eden Enerjisa Dağıtım Şirketleri tarafından 2024 yılının ilk 9 ayında bilgi sistemlerini ve iş uygulamalarını güçlendirirken verimliliği de artıracak çok sayıda projeye imza atıldı.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri tarafından Şebeke Yönetim Sistemi, Filo Bildirim Portal & Platformlu Araç Kontrolleri, CBS ile Enerji Müsaadesi Verilmesi, Doküman Yönetim Sistemi Uygulama Projesi, EPDK Deprem ve Doğal Afet Projesi ve Tesisatın Yaşam Serüveni başta olmak üzere yaklaşık 52 milyon TL bütçeyle çok sayıda dijital proje geliştirildi.

Operasyonel iş süreçlerini daha verimli hale getirebilmek için dijital dönüşümüne ağırlık veren Enerjisa Dağıtım Şirketleri kullanıcı memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Müşteri odaklı yaklaşımla 7 gün 24 saat hizmet sunan Başkent EDAŞ, web sitesinden, Başkent 186 Mobil Uygulaması, 186 Çağrı Merkezi'nden tüm müşterilerinin soru ve sorunlarını dinleyerek çözüm bulmaya devam ederken, sosyal medya hesapları aracılığı ile de müşterilerin talep ve şikayetleri karşılanıyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Başkent EDAŞ, Elektrik Dağıtım Hizmetlerinde Yatırım ve Dijital Dönüşümü Sürdürüyor - Son Dakika

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