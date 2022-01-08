Üye Girişi
Başkentten ihracat geçen yıl 9,3 milyar dolara ulaştı - Son Dakika

Başkentten ihracat geçen yıl 9,3 milyar dolara ulaştı

08.01.2022 10:57
Başkentten ihracat geçen yıl 9,3 milyar dolara ulaştı

Ankara'dan geçen yıl yapılan ihracat 2020'ye göre yüzde 20 artarak 9,3 milyar dolara yükseldi.

Ankara'dan geçen yıl yapılan ihracat 2020'ye göre yüzde 20 artarak 9,3 milyar dolara yükseldi.

AA muhabirinin, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye, Kovid-19 salgınına rağmen ihracatta rekorların yaşandığı 2021'i, Orta Vadeli Program'da (OVP) öngörülen 211 milyar dolar ihracat hedefinin üzerinde kapattı. Ülke bu dönemde 2021'de 225 milyar 368 milyon dolarlık ihracatla tüm zamanların rekorunu kırdı.

Söz konusu dönemde Ankara'dan yapılan ihracat yüzde 20 artış gösterdi ve 7 milyar 767 milyon 632 bin dolardan 9 milyar 321 milyon 527 bin dolara çıktı.

Başkent ihracatının ülkelere göre dağılımı incelendiğinde, ABD'nin en fazla dış satım yapılan ülke olduğu görüldü. Bu dönemde söz konusu ülkeye 888 milyon 387 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. ABD'yi 768 milyon 14 bin dolarla Çin, 661 milyon 181 bin dolarla Almanya, 374 milyon 55 bin dolarla Irak ve 344 milyon 926 bin dolarla İtalya takip etti.

En fazla "kimyevi maddeler ve mamulleri" ihraç edildi

Başkentten geçen yıl yapılan dış satımda "kimyevi maddeler ve mamulleri" 1 milyar 469 milyon 65 bin dolarla ilk sırada yer aldı. Bu sektörü 1 milyar 461 milyon 617 bin dolarla "makine ve aksamları", 1 milyar 186 milyon 898 bin dolarla "madencilik ürünleri", 1 milyar 166 milyon 665 bin dolarla "otomotiv endüstrisi" ve 717 milyon 996 bin dolarla "savunma ve havacılık sanayi" takip etti.

Geçen yıl ihracatını oransal olarak en fazla artıran sektör ise yüzde 124 ile "mücevher" oldu. Söz konusu sektörü, yüzde 66,3 ile "zeytin ve zeytinyağı", yüzde 52,8 ile "halı" izledi.

Başkent ekonomisinde önemli paya sahip olan "otomotiv sanayi"nin ihracatı bu dönemde yüzde 1,6 artarken "savunma ve havacılık sanayisi" dış satımı yüzde 5,1 azaldı.

YORUMLAR
500

Togo Cumhuriyeti, Türkiye, İhracat, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Başkentten ihracat geçen yıl 9,3 milyar dolara ulaştı - Son Dakika Ekonomi


Bakan Bilgin AGİ'nin kaldırılmasını değerlendirdi: Bir hak kaybı yok, aksine memurların geliri 300 lira arttı Bakan Bilgin AGİ'nin kaldırılmasını değerlendirdi: Bir hak kaybı yok, aksine memurların geliri 300 lira arttı         
10:58
Fenerbahçe'den olay hakeme tepki: "Her şey ortada, bu sezonun inandırıcılığı sorgulanır" Fenerbahçe'den olay hakeme tepki: "Her şey ortada, bu sezonun inandırıcılığı sorgulanır"         
10:49
Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti         
10:31
BDDK'dan Destek Yatırım Bankası AŞ'ye faaliyet izni çıktı BDDK'dan Destek Yatırım Bankası AŞ'ye faaliyet izni çıktı         
10:10
Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim         
09:35
Oyuncu Dilara Aksüyek, Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddiasına "sadece arkadaşız" dedi Oyuncu Dilara Aksüyek, Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddiasına "sadece arkadaşız" dedi         
07:53
70 bine dayanan vakalar sonrası kısıtlamalar geri gelecek mi? 70 bine dayanan vakalar sonrası kısıtlamalar geri gelecek mi?         
17:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanat adı altında sapkınlığı, ahlaksızlığı normalleştirdiler Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanat adı altında sapkınlığı, ahlaksızlığı normalleştirdiler         
16:37
Fransa'da herkes Burak Yılmaz'ı konuşuyor Fransa'da herkes Burak Yılmaz'ı konuşuyor         
15:56
Esprileri pişti oldu! Cem Yılmaz'a gönderme yapan Doğu Demirkol'a Mustafa Sandal destek verdi Esprileri pişti oldu! Cem Yılmaz'a gönderme yapan Doğu Demirkol'a Mustafa Sandal destek verdi         
15:54
Anne sütü istenmişti ama! Bebek bu dünyada sadece 6 gün kalabildi Anne sütü istenmişti ama! Bebek bu dünyada sadece 6 gün kalabildi         
15:33
Yiğit Bulut'un havalimanında gümrüksüz marketten alışveriş yaptığı iddiası Meclis gündemine taşındı Yiğit Bulut'un havalimanında gümrüksüz marketten alışveriş yaptığı iddiası Meclis gündemine taşındı         
15:28
Kazakistan'da eylemcilerin isteği ne? İşte protestolara son vermek için talepleri Kazakistan'da eylemcilerin isteği ne? İşte protestolara son vermek için talepleri         
15:03
Batman'da bulunan balık Leonardo DiCaprio'yu bile heyecanlandırdı Batman'da bulunan balık Leonardo DiCaprio'yu bile heyecanlandırdı         
14:36
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren örnek niteliğinde karar! Emniyet kemeri cezası plakaya kesildiği için iptal edildi Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren örnek niteliğinde karar! Emniyet kemeri cezası plakaya kesildiği için iptal edildi         
13:20
Elçin Sangu'nun "Allah belasını versin" dediği kişinin Fahriye Evcen olduğu iddia edildi Elçin Sangu'nun "Allah belasını versin" dediği kişinin Fahriye Evcen olduğu iddia edildi         
12:27
Son Dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı, eylemciler için orduya ateş açma emri verdi Son Dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı, eylemciler için orduya ateş açma emri verdi         
12:13

Son Dakika Haberleri
10:50 Bakan Bilgin'e soruldu: 2.500 TL emekliye yeter mi? Cevabı "Elbette yetersiz" oldu
10:30 Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti
10:29 Fenerbahçe'nin eski yıldızı, yeni takımını buldu! Sözleşmeyi imzaladı
10:26 Aynı ilçe, aynı yöntem! Oğlun cinayet işledi dediler, bütün altınlarını aldılar!
10:20 Sosyete bu aileyi konuşuyor! Karısının 4 yaşındaki oğluna alkol içirdiği söyleyen baba isyan etti
10:10 Sokak ortasında oğlunun cesedini gören annenin feryadı: Seni kurtaramadım
10:09 BDDK'dan Destek Yatırım Bankası AŞ'ye faaliyet izni çıktı
10:09 Bordo mavililerde transferlerin ardı arkası kesilmiyor! Puchacz da imzaya geliyor
10:03 Korkunç iddia! Emlak kralının kızı çocuğuna kenevir koklatıp, alkol mü içiriyor?
09:55 Mikrofonu açık kaldı ve AK Partili ismin sözlerini herkes duydu: Neyin, ne olacağı bilinmiyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2022 11:05:31. #1.11#
SON DAKİKA: Başkentten ihracat geçen yıl 9,3 milyar dolara ulaştı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement