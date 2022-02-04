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Batı Akdeniz'den ocakta yaklaşık 201 milyon dolarlık ihracat - Son Dakika

Batı Akdeniz'den ocakta yaklaşık 201 milyon dolarlık ihracat

04.02.2022 16:28
Batı Akdeniz'den ocakta yaklaşık 201 milyon dolarlık ihracat

Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğinden (BAİB), yılın ilk ayında 200 milyon 906 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğinden (BAİB), yılın ilk ayında 200 milyon 906 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, Isparta'da bir otelde gerçekleştirilen toplantıda, bölgenin ihracat potansiyeli hakkında bilgi verdi.

Üç ilden ocakta 200 milyon 906 bin dolarlık bir ihracat gerçekleştirildiğini dile getiren Çavuşoğlu, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,61'lik bir düşüş yaşandığını belirtti.

Yaş sebze ve meyve sektörünün ilk sırada yer aldığını söyleyen Çavuşoğlu, bunu sırasıyla maden, ağaç mamulleri ve orman ürünleri, kimyevi maddeler, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörlerinin takip ettiğini kaydetti.

Batı Akdeniz'den 122 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini ve 42 ülkeye yapılan ihracatta 1 milyon dolar rakamının üzerine çıkıldığını anlatan Çavuşoğlu, "En fazla ihracatı, 16 milyon 738 bin dolar ile Çin'e yaptık. Çin'i Rusya, Almanya, Ukrayna ve Romanya takip etti." dedi.

Isparta'nın ihracat rakamları hakkında da bilgi veren Çavuşoğlu, geçen yıl 440 milyon dolarlık yurt dışı satışa imza atan kentin, 6 yıldaki ihracatının yüzde 120 oranında arttığını bildirdi.

Çavuşoğlu, birlik olarak daha fazla ülkeye ulaşmak için önemli çalışmalar yaptıklarını sözlerine ekledi.

Toplantıya BAİB Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Tutar da katıldı.

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Akdeniz, Isparta, İhracat, Burdur, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Batı Akdeniz'den ocakta yaklaşık 201 milyon dolarlık ihracat - Son Dakika Ekonomi


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