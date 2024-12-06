Batıçim Yeşil Çimento Projesi ile Ödül Aldı

Ekonomi

Batıçim Batı Anadolu'nun çimento üretim süreçlerinin çevresel etkilerini minimize etmek amacıyla hayata geçirdiği Yeşil Çimento Projesi ödüle layık görüldü. Proje, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) Ortak Yarınlar Programı kapsamında Yeşil Dönüşüm Kategorisi'nde ödül aldı.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) kurumsal sosyal sorumluluk ödül programı Ortak Yarınlar'da ödüller sahiplerini buldu. 2020 yılından bu yana sürdürülebilir uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla her yıl farklı bir temada düzenlenen Ortak Yarınlar Ödül Programı, bu yıl Çalışma Hayatının Geleceği teması ile gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, sekiz ayrı kategoride toplam 26 proje ödüllendirildi. Yeşil Dönüşüm Kategorisi'nde ödüller, sürdürülebilir bir dünya için çevreye ve dünya ekosistemine yönelik etki oluşturan, ekosistemin korunması ve iyileştirilmesi için hayata geçirilen ve yeşil dönüşümü destekleyen projelere verildi. Yeşil Çimento Projesi ödüle layık görülen Batıçim Batı Anadolu şirketi adına ödülü Batı Anadolu Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gülant Candaş aldı.

472 bin ton karbondioksit (CO2) emisyonu engellendi

Batı Anadolu Şirketler Topluluğu bünyesinde yer alan İzmir'in köklü sanayi şirketlerinden Batıçim Batı Anadolu, sürdürülebilir üretim vizyonuyla geliştirdiği Yeşil Çimento Projesi ile ödül almaya hak kazandı. Proje kapsamında, çimentonun ana bileşeni olan klinker kullanım oranını yüzde 20'nin üzerinde azaltan şirket, 472 bin ton karbondioksit (CO2) emisyonunu engelleyerek çevre dostu üretim sürecinde önemli bir başarıya imza attı. 'Önce İnsan, Gezegene Saygı ve Dönüşüm' ilkesiyle doğal kaynakların korunmasına katkı sağlayan yeşil dönüşüm projesiyle 69 bin ton kömür tüketimi önlenirken, 37 milyon kWh enerji tasarrufu elde edildi ve 518 bin ton daha az klinker kullanıldı.

Sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm alanında kararlığını ve başarısını ulusal düzeyde taçlandıran Batı Anadolu Şirketler Topluluğu, bu yılın Mayıs ayında ilk sürdürülebilirlik raporunu yayımlamıştı. Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında Atık Yönetim Müdürlüğü kuran grup, emisyon azaltmaya yönelik alternatif hammadde ve alternatif yakıt konusunda çalışmalarını sürdürürken; AB standartlarına uygun olarak ürettiği, emisyonu düşük yeşil ürünleri geçen yıl tanıtmıştı. Grup öte yandan çevresel ve finansal sürdürülebilirliğini güçlendirmek amacıyla 2024'ün Ağustos ayında ilk yeşil kredi kullanımını duyurmuştu. - İSTANBUL