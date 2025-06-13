Batman’a 8 Milyar Liralık Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Batman’a 8 Milyar Liralık Destek

Batman’a 8 Milyar Liralık Destek
13.06.2025 12:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım Bakanı Yumaklı, Batman'da çiftçilere 8.154 milyon liralık destek ödemesi yapılacağını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Ürün fark ödemeleri başta olmak üzere bugün itibarıyla 8 milyar 154 milyon liralık destekleme ödemesi çiftçilerimizin hesaplarına yatırılacak." dedi.

Temaslarda bulunmak amacıyla Batman'a gelen Bakan Yumaklı, merkeze bağlı Erköklü Mahallesi'nde düzenlenen buğday hasadına katıldı.

Biçerdöverle bir süre hasat yapan Yumaklı, ardından gazetecilere, bugün bölgenin en önemli tarımsal üretim şehirlerinden biri olan Batman'da bulunduklarını, 2025 yılı buğday hasadını yaptıklarını söyledi.

Çiftçilere hasadın hayırlı, uğurlu ve bereketli olmasını dileyen Yumaklı, bütün Türkiye'de hasat mevsimi olduğunu, ürünlerin gelişimi tamamlandıkça hasadın yapıldığını belirtti.

Bakanlık olarak gıda arz güvenliğini sağlama adına proaktif çalışmalara devam ettiklerini bildiren Yumaklı, her yerde üreticilerin yanında olduklarını anlattı.

"6 milyon civarında fidanı toprakla buluşturduk"

Şehirlerin tarımsal altyapısının güçlendirilmesine öncelik verdiklerini ifade eden Yumaklı, şöyle konuştu:

"Özellikle de verimli ve potansiyel olarak yüksek olan illerimizde bu potansiyeli kullanma adına çalışmalarımıza devam ediyoruz. Son 23 yılda Batman'a 54 milyar liralık bugünün rakamlarıyla tarımsal destek verdik. 41 su ve sulama tesisi yapıldı. İklim değişikliğinin etkilerini çok yoğun şekilde hissettiğimiz bugünlerde su ve sulama yatırımları, bizlere verim ve kalite anlamında önemli geri dönüşler sağlıyor. Bunların olmadığı yerlerde de hakikaten zorlanıyoruz. Dolayısıyla bu konu öncelikli gündemimiz.

Yeşil vatanımıza katkı sağlamak amacıyla 6 milyon civarında fidanı toprakla buluşturduk. Yaklaşık 402 bin dekarlık alana sahip Batman ve Gercüş ovalarımızı da koruma altına aldık. Özellikle gıda arz güvenliğinin artık ülkelerin gündeminde milli güvenlik meselesi olarak kabul edilip ilk sıralarda yer almasının en önemli unsuru olan toprağınızı, suyunuzu korumak durumundasınız. Batman'a has 6 ürünümüzün de coğrafi işaret alması, bu ürünlerin katma değerli şekilde üretilmesi ve markalaşma yolunda da önemli bir adım."

Batman'ın hayvansal ürünlerle ilgili de potansiyelinin bulunduğuna, 23 yılda büyükbaş hayvan varlığında yüzde 300, küçükbaş hayvan varlığında yüzde 221 ve arılı kovanda yüzde 323 oranında artış olduğuna dikkati çeken Yumaklı, yetiştiricilikteki artışın üretime de yansıdığını dile getirdi.

Süt üretiminde 7, bal üretiminde 2 kat artış olduğunu vurgulayan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Batman'ın da içinde yer aldığı 14 ilimize 23 yılda 32 milyar liralık hibe desteği verildi. Bunun sadece 1 milyar liraya yakını Batman'a verildi. Dolayısıyla bu bereketli toprakların üretimin sürdürülebilirliği anlamdaki potansiyelini ortaya çıkarmak için bu katkılarımız devam edecek. Bu coğrafyalar maalesef ki hiç kimsenin istemediği şekilde terörle anıldı uzunca bir süre ve potansiyelin ortaya çıkmasına engel birçok sebep vardı ama hamdolsun artık bu atmosfer, bu iklim değişti. Şimdi artık hep beraber omuz omuza üreticilerimizle, ilgili kurumlarımızla ne yapabiliriz safhasındayız. Bundan önce yaptıklarımızın çok daha üzerinde gelişmeler sağlayacak yatırımları ve projeleri hayata geçireceğiz."

Yumaklı, Batman'ın özellikle seracılık konusunda son dönemde gelişme gösterdiğine değinerek, Batman Sera Organize Tarım Bölgesi'nin bugünlerde tamamlanmak üzere olduğunu, buraya tüzel kişilik kazandırıldığını bildirdi.

"Sera Organize Tarım Bölgesi, 1100 dekarlık arazi üzerinde yaklaşık 3 milyar liralık yatırımla hayata geçirilecek." diyen Yumaklı, "Ülke ekonomimize Batman Organize Tarım Bölgesi'nin katkısı yaklaşık 30 bin ton meyve ve sebzeye denk geliyor. Yıllık 1 milyar liralık katkı sağlayacak. 2026 yılının, yani önümüzdeki yılın ikinci yarısından itibaren üretime geçirmeyi hedefliyoruz." bilgisini paylaştı.

Toprak Mahsulleri Ofisi, 600 alım noktasında ürünleri almaya hazır

Bakan Yumaklı, 6. Etap Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı'nın bu süreçte tamamlandığını, Batman'da 8 ekonomik ve 4 altyapı projesine hibe desteğinin olacağını dile getirerek, "Yaklaşık 64 milyon liralık bir bedeli var bunun. Yatırıma dönüşü 150 milyon lira civarında olacak inşallah. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Hububatta hasadın ilk Adana'da başladığını, bu yıl iklim değişikliğinin çok farklı etkilerini gördüklerini kaydeden Yumaklı, zirai don, kuraklık, taşkın ve sellerin tarımsal üretimi belli noktalarda etkilediğini anlattı.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Şu andaki geldiğimiz nokta itibarıyla hububat hasadında içerideki tüketim ihtiyacımızı önemli ölçüde etkileyecek bir sonuç yok. Tabi hasadın ilerleyen dönemlerinde de bunu göreceğiz. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin bu yıl da kendisine arz edilecek bütün ürünleri 600 alım noktasında almaya hazır. Bütün hazırlıklarımız tamamlandı. Modern şartlarda Toprak Mahsulleri Ofisinin alım çalışmalarını gerçekleştirmesi için Batman'da bugün Toprak Mahsulleri Ofisinin Batman Başmüdürlük binasını da hizmete alacağız.

Bir destek müjdesini de Batman'dan bütün ülkemizdeki üreticilere vermek istiyorum. Ürün fark ödemeleri başta olmak üzere bugün itibarıyla 8 milyar 154 milyon liralık destekleme ödemesi çiftçilerimizin hesaplarına yatırılacak. Böylece şu ana kadar, yani 2025 yılı içerisinde çiftçilerimizin hesaplarına aktardığımız destek ödemesi tutarı 83 milyar lira. Sene sonu itibarıyla bu rakam 135 milyar lirayı bulacak. Üretimin her aşamasında üreticilerle birlikteyiz. Üretimin her aşamasında üreticilerimizin bütün ihtiyaçlarını karşılamak üzere onların hemen yanı başındayız çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'mızın altını çizdiği güçlü Türkiye'nin yolu güçlü tarımdan geçiyor. Ülkemizin her bir karışında üretim yapan, üretime katkı veren, üretimin gelişmesi için destek veren kimler varsa her birine çok teşekkür ediyorum."

Daha sonra Valiliği ziyaret eden Yumaklı, burada düzenlenen İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

Hasat programına, Vali Ekrem Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ile Siirt Milletvekili Mervan Gül, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın, kamu kurum amirleri ile çiftçiler katıldı.

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanı, Çiftçilik, Ekonomi, batman, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Batman’a 8 Milyar Liralık Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 arkadaş, 6 günde iki farklı olayda yaşamını yitirdi 3 arkadaş, 6 günde iki farklı olayda yaşamını yitirdi
Eve birlikte gelmişler Alkol masasında kan aktı: 2 ölü, 1 yaralı Eve birlikte gelmişler! Alkol masasında kan aktı: 2 ölü, 1 yaralı
Romantik tatil kabusa döndü Berfu ve Eser Yenenler Paris’te dolandırıldı Romantik tatil kabusa döndü! Berfu ve Eser Yenenler Paris'te dolandırıldı
Ghezzal’dan yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı Ghezzal'dan yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı
’İntihar’ ihbarında bulundu, ekipler ayrılacağı sırada balkondan atlamaya kalkıştı 'İntihar' ihbarında bulundu, ekipler ayrılacağı sırada balkondan atlamaya kalkıştı
Fenerbahçe’nin merakla beklediği davada uyuşmazlık kararı Fenerbahçe'nin merakla beklediği davada uyuşmazlık kararı
Beyaz eşya getirdikleri apartmandan terlik çalıp gittiler Beyaz eşya getirdikleri apartmandan terlik çalıp gittiler
İstanbulluları gece uykusundan uyandıran deprem bildirimi İstanbulluları gece uykusundan uyandıran deprem bildirimi
Yol verme tartışmasında kuzenini öldürdü, amcasını yaraladı Yol verme tartışmasında kuzenini öldürdü, amcasını yaraladı
İran’da enerji krizi Hükümet 160 kurumun elektriğini kesti İran'da enerji krizi! Hükümet 160 kurumun elektriğini kesti
Eşi İstanbul’dan fotoğraf paylaştı Galatasaray’a bir dünya yıldızı daha an meselesi Eşi İstanbul'dan fotoğraf paylaştı! Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha an meselesi

13:03
Trump’tan İran’a yeni tehdit: Daha acımasız saldırılar geliyor
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Daha acımasız saldırılar geliyor
12:33
İsrail’den İran’a yeni saldırı Tebriz Havalimanı vuruldu
İsrail'den İran'a yeni saldırı! Tebriz Havalimanı vuruldu
11:40
Ortadoğu’da savaş çanları İsrail ve İran arasındaki çatışmada 3 ülke tarafını açıkça belli etti
Ortadoğu'da savaş çanları! İsrail ve İran arasındaki çatışmada 3 ülke tarafını açıkça belli etti
10:51
İran’dan intikam mesajı Kırmızı bayrak göndere çekildi
İran'dan intikam mesajı! Kırmızı bayrak göndere çekildi
08:11
İran’dan İsrail’e misilleme 100’den fazla kamikaze İHA fırlatıldı
İran'dan İsrail'e misilleme! 100'den fazla kamikaze İHA fırlatıldı
18:47
Saros Körfezi sahillerinde çadır ve karavan yasaklandı
Saros Körfezi sahillerinde çadır ve karavan yasaklandı
18:37
Gözaltına alınan 12 sosyal medya fenomeni adli kontrolle serbest
Gözaltına alınan 12 sosyal medya fenomeni adli kontrolle serbest
18:09
Tire’de Çift Cinayeti ve İntihar
Tire'de Çift Cinayeti ve İntihar
18:06
Önce dövdüler sonra suyla ayıltmaya çalıştılar
Önce dövdüler sonra suyla ayıltmaya çalıştılar
17:52
Ali Koç gemileri yaktı Çuvalla para verip yıldız futbolcuyu alacak
Ali Koç gemileri yaktı! Çuvalla para verip yıldız futbolcuyu alacak
17:52
Rezervasyonu olmasına rağmen mekana alınmadı Genç kadından “başörtüsü“ iddiası
Rezervasyonu olmasına rağmen mekana alınmadı! Genç kadından "başörtüsü" iddiası
17:49
Narin cinayetinde anne Yüksel Güran için Yargıtay’a başvuru
Narin cinayetinde anne Yüksel Güran için Yargıtay'a başvuru
17:45
Napoli, Kevin De Bruyne transferini açıkladı
Napoli, Kevin De Bruyne transferini açıkladı
17:24
Galatasaray transferde durmak bilmiyor Milli yıldızımıza da resmi teklif ilettiler
Galatasaray transferde durmak bilmiyor! Milli yıldızımıza da resmi teklif ilettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2025 13:43:24. #7.13#
SON DAKİKA: Batman’a 8 Milyar Liralık Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.