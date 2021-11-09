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Bayburt'ta çiftçilere 66 bin kilogram tohum desteği sağlandı - Son Dakika

Bayburt'ta çiftçilere 66 bin kilogram tohum desteği sağlandı

09.11.2021 13:42
Bayburt'ta çiftçilere 66 bin kilogram tohum desteği sağlandı

Bayburt'ta çiftçilere, Çayır Mera Islah ve Amenajman Projesi kapsamında, 66 bin kilogram yonca, korunga ve yem bezelyesi tohumu dağıtıldı.

Bayburt'ta çiftçilere, Çayır Mera Islah ve Amenajman Projesi kapsamında, 66 bin kilogram yonca, korunga ve yem bezelyesi tohumu dağıtıldı.

Vali Cüneyt Epcim, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende, özellikle DSİ tarafından yapılan yatırımlarla kentte yetiştirilen ürün çeşitliliğinde ciddi gelişmeler yaşandığını söyledi.

Hayvancılık noktasında Bayburt'un önemli birikimi olduğunu belirten Epcim, yapılan çalışmalar sayesinde ildeki küçükbaş hayvan sayısının 5 kat arttığını ifade etti.

Epcim, 215 aileye en az 100 küçükbaş hayvan dağıtıldığını vurgulayarak, "Hayvancılıkta, geri ödemesi 7 yıl olan çok önemli büyük bir projeyi çok hızlı şekilde hayata geçirdik. Bundan sonra da bu projeye devam edeceğiz." dedi.

Bayburt'un, tarımsal desteklemeler konusunda da en çok desteklenen illerden biri olduğuna dikkati çeken Epcim, şunları kaydetti:

"Yem bitkileri alanında 298 çiftçimize yonca tohumu dağıtıldı. Bunlar birkaç yıl önce yapılan çalışmalardı fakat sayı bu kadar yüksek değildi. Bu sayıyı yaklaşık 4'e katladık. Mera ıslahı alanında 568 çiftçimize, yaklaşık 687 bin liralık korunga ve yonca destekleri var. Doğal afetten zarar gören iller kapsamında Türkiye'de sadece iki il desteklendi. Bu iller içerisinde de Bayburt, nüfus oranına göre diğer ilimizin yaklaşık üç katı oranında destek aldı. Bu kapsamda 2,5 milyon liralık ödenek aldık."

Vali Epcim, 1312 üreticiye yem ve gübre desteği sağlandığının da altını çizerek, "Bitkisel üretimi geliştirme projeleri kapsamında fasulye ve solucan gübresi desteği olarak da 1 milyon liralık destek sağlandı. Toplamda 13 milyon liralık bütçe ile 2 bin 68 çiftçiye 115 ton tohum, 2 bin 250 ton yem, 890 ton gübre desteklemeli tarımsal girdi sağlandı." diye konuştu.

Epcim, kentte tarım ve hayvancılığa verilen destekten ötürü Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürü Yusuf Karaloğlu ve AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal'a teşekkür etti.

Tarım ve Orman İl Müdürü Selami Ersen, AK Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat, Bayburt Tarım Kredi Kooperatif Müdürü Yusuf Akbal, Ziraat Odası Başkanı Abuzer Yıldırımtepe'nin katıldığı tören, Çayır Mera Islah ve Amenajman Projesi kapsamında çiftçilere yüzde 40 hibe destekli 48 bin kilogram yonca, 15 bin kilogram korunga ve 3 bin kilogram yem bezelyesi tohumu teslim edilmesinin ardından sona erdi.

Bayburt'ta çiftçilere 66 bin kilogram tohum desteği sağlandı
Bayburt'ta çiftçilere 66 bin kilogram tohum desteği sağlandı
Bayburt'ta çiftçilere 66 bin kilogram tohum desteği sağlandı

Cüneyt Epcim, Bayburt, Tohum, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bayburt'ta çiftçilere 66 bin kilogram tohum desteği sağlandı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Bayburt'ta çiftçilere 66 bin kilogram tohum desteği sağlandı - Son Dakika
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