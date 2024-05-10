Bayburt'ta DOKAP Projelerine İlişkin Protokoller İmzalandı - Son Dakika
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Ekonomi

Bayburt'ta DOKAP Projelerine İlişkin Protokoller İmzalandı

Bayburt\'ta DOKAP Projelerine İlişkin Protokoller İmzalandı

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ve AK Parti Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş'in katılımıyla DOKAP projelerine ilişkin protokollere imza atıldı. Valilik Toplantı Salonunda gerçekleşen protokol imza töreninde, DOKAP Doğu Karadeniz Proje Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile İl Özel İdaresi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan projeler için protokol imzalandı. Vali Mustafa Eldivan, projelerin Bayburt'a hayırlı olmasını dileyerek, DOKAP projeleri kapsamında alınan güçlü destekler için Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a teşekkür etti.

10.05.2024 20:35
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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ve AK Parti Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş'in katılımıyla DOKAP projelerine ilişkin protokollere imza atıldı.

Valilik Toplantı Salonunda gerçekleşen protokol imza töreni, DOKAP Doğu Karadeniz Proje Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile İl Özel İdaresi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün hazırlamış oldukları projeler için protokol imzalandı.

Projelerin, Bayburt'a hayırlı olmasını dileyen Vali Mustafa Eldivan, DOKAP projeleri kapsamında güçlü desteklerin alındığını belirterek Bayburt'a destekleri dolayısıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a teşekkür etti. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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