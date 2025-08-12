Bayındır Hastaneleri Acıbadem'e Devredildi - Son Dakika
Bayındır Hastaneleri Acıbadem'e Devredildi

12.08.2025 19:23
Bayındır Hastaneleri'nin yüzde 80 hissesinin Acıbadem Sağlık Grubu'na devri gerçekleştirildi.

Türkiye İş Bankası iştiraklerinden Bayındır Hastaneleri'nin çoğunluk hissesinin Acıbadem Sağlık Grubu'na devriyle, sağlık sektöründe stratejik bir ortaklık kuruldu. Ortaklık sonrasında Bayındır bünyesinde yer alan üç hastane ve altı diş kliniği bundan sonra Acıbadem-Bayındır markası altında hizmet vermeye başlayacak.

Ülkemizde nitelikli sağlık hizmetinin sunulmasına ve gelişimine katkıda bulunan Bayındır Sağlık Grubu'nun yüzde 80 hissesinin sağlık sektörünün öncü kuruluşlarından olan Acıbadem Sağlık Grubu'na devri tamamlandı.

İş Bankası'nın 1999 yılında iştirak ettiği Bayındır Sağlık Grubu bünyesinde halihazırda ikisi Ankara, biri İstanbul'da olmak üzere üç hastane ve altı diş kliniği bulunuyor. 205'i doktor olmak üzere toplam bin 252 çalışanı bulunan hastaneler, iş birliğinin ardından Acıbadem-Bayındır adı altında hizmet vermeye devam edecek.

Konuya ilişkin imza töreni, İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran ve Acıbadem Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, törende yaptığı konuşmada, kaliteli sağlık hizmetlerine duyulan ihtiyaç ve bu yönde atılan adımlar sayesinde özel sağlık hizmetleri sektörünün son 20 yılda hızlı bir büyüme kaydettiğini, Türkiye'nin, sağlık turizminde sunduğu kaliteli hizmetle Avrupa başta olmak üzere küresel ölçekte önemli bir oyuncu olma yolunda ilerlediğini söyledi.

Sağlık sektörünü yatırım yapmaktan öte insanın yaşam kalitesi için önceliklendirdikleri stratejik bir alan olarak gördüklerini vurgulayan Aran, bu anlayışla, 1999 yılında iştirak ettikleri Bayındır Sağlık Grubu'nun hasta odaklı hizmet anlayışı, uzman kadrosu ve uluslararası standartlardaki hizmet kalitesiyle etik değerlere bağlı kalarak faaliyet gösterdiğini söyledi.

Aran: "Sağlık sektöründeki varlığımızı Acıbadem ile birlikte çok daha ileri noktalara taşıyacağız"

Ülkemizde sağlık sektörünün ve sağlık teknolojisinin geldiği aşamanın artık daha büyük hacimleri, yatırımları ve güçlü iş birliklerini zorunlu kıldığına dikkat çeken Aran, şöyle konuştu: "Türkiye'deki özel sağlık sektörünün; güçlü sermaye yapısına sahip grupları, gelişmiş organizasyonel modeli, modern fiziki altyapısı, ileri düzey tıbbi donanımı ve alanında uzman sağlık personeli kadrosuyla uluslararası standartları yakalayan, ölçek ekonomisi açısından anlamlı avantajlar oluşturan stratejik bir büyüklüğe ulaştığını görüyoruz. Acıbadem Grubu, ülkemizin sağlık sektöründe öncü gruplarının başında geliyor. Acıbadem ile sinerjisi yüksek, uzun ömürlü ve istikrarlı olacağına inandığımız bu stratejik ortaklık, basit bir hisse devrinin sınırlarını aşan, ortak vizyon ve değerler etrafında şekillenen bir birlikteliği ifade ediyor. Türkiye'nin sağlık sektöründeki en önemli oyuncularından biri, Cumhuriyetimizle neredeyse yaşıt bankamızla güzel bir yola çıkarken; İş Bankası Grubu olarak bizler de sağlık sektöründeki varlığımızı Acıbadem Grubu ile çok daha ileri noktaya taşıyacağımıza inanıyoruz. Hedefimiz, başta Ankara ve İstanbul'daki hastanelerimizin büyütülüp geliştirilmesi olmak üzere, yüksek tıbbi ve hizmet standartlarına sahip Acıbadem Grubu'na Bayındır Sağlık Grubu'nu entegre hale getirip ülkemize örnek bir sağlık ekosistemi oluşturmak. Bayındır Hastaneleri'nin çoğunluk hissesinin Acıbadem Grubu'na devri ile birlikte hastane alanındaki yatırımlarımıza daha güçlü devam etmeyi planlıyoruz. İşbirliğinin, her iki kurum için yeni bir büyüme ve başarı hikayesinin başlangıcını teşkil etmesini ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

Aydınlar: "Acıbadem Bayındır Hastanelerini büyütmek, genişletmek gibi vizyonumuz olacak"

Acıbadem Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, basın toplantısında şu açıklamayı yaptı: "Acıbadem Sağlık Grubu olarak Türkiye'de 22, Avrupa'da 7 olmak üzere toplam 29 hastane, 15 tıp merkezi ve 29 bin çalışanla hizmet verir durumdayız. Bana göre Türkiye'de Batılı anlamda hastaneciliği başlatan iki önemli kurum var. Bunlar; İnternational Hospital ve Bayındır Hastanesi'ydi. Bizim de bu iki kurumdan birçok yöneticimiz var. Acıbadem olarak 2005 yılında International Hospital'ı grubumuza kattık. Şimdi, Acıbadem International Hastanesi olarak hizmet veriyoruz. Kısa bir süre önce de İzmir'in önde gelen hastanesi Kent Hastanesi'ni satın aldık. Onun da ismini Acıbadem Kent Hastanesi olarak değiştirdik, hastaneyi tamamen yeniledik, büyüttük ve Türkiye'nin en iyi hastanelerinden biri oldu. Şimdi de İş Bankası ile yaptığımız bu stratejik işbirliği sayesinde, Bayındır Hastanelerinin yüzde 80'ini almış bulunuyoruz. Ama bu sadece bir hisse alımı değil, bir kültürü, altyapıyı alıyoruz. Birbirimizden öğreneceğimiz çok şey olduğuna inanıyorum."

Bayındır hastanelerini büyütmek ve genişletmek istediklerini belirten Mehmet Ali Aydınlar, "Acıbadem Bayındır markası ile bu hastanelerde hizmet vereceğiz. Söğütözü Hastanesi'ni büyütme hedefimiz var. İstanbul'daki hastaneyi de yeni bir hastane yapmayı ve yeni yerine taşımayı planlıyoruz. Acıbadem Bayındır hastanelerini daha büyütmek, daha genişletmek gibi vizyonumuz olacak. Bu ortaklıkta emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

